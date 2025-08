Qu’est-ce que le commerce conversationnel ?

« Alexa, trouve-moi une nouvelle paire de chaussettes de course à pied très bien notée ». Cette phrase est l’un des milliers d’exemples de commerce conversationnel à l’œuvre.

Le commerce conversationnel est en train de remodeler complètement l’expérience d’achat numérique. Ce type d’e-commerce crée une expérience d’achat fluide et interactive pour les consommateurs par le biais d’outils conversationnels tels que les chatbots et les assistants vocaux. Il utilise la commodité et l’immédiateté des plateformes de messagerie instantanées pour engager les acheteurs dans des conversations dynamiques et personnalisées, transformant ces canaux de messagerie en solides canaux de vente.

À la base, le commerce conversationnel permet aux entreprises d’interagir avec les clients d’une manière plus intuitive et en lien avec le contexte. Cette interaction va bien au-delà de la simple promotion des produits, par exemple en fournissant une assistance à la clientèle, en offrant des recommandations personnalisées ou encore en rationalisant les transactions. La technologie à l’origine de cette transformation comprend le traitement automatique du langage naturel (TALN) et l’intelligence artificielle (IA), qui donnent aux assistants virtuels les moyens de comprendre les requêtes des utilisateurs, de les interpréter et d’y répondre de manière appropriée, simulant ainsi des échanges de type humain.

Dans un récent rapport de l’IBM® Institute of Business Value, seuls 14 % des consommateurs interrogés se sont déclarés « satisfaits » de l’expérience d’achat en ligne. Ces résultats révèlent un besoin évident d’amélioration de l’expérience client.

Par ailleurs, plus de la moitié des consommateurs interrogés déclarent qu’ils souhaiteraient utiliser les nouvelles technologies lors de leurs achats, notamment les assistants virtuels et la réalité augmentée (AR). Ces consommateurs sont tout à fait prêts à essayer de nouvelles expériences d’achat numériques telles que le commerce conversationnel.