On dit souvent que l’IA inaugure la quatrième révolution industrielle et que l’impact de cette technologie sur le commerce numérique est immense. Les expériences d’achat personnalisées sont entrées dans la normalité en réponse aux attentes des clients. Les outils d’optimisation numérique et d’automatisation ont permis aux entreprises d’exploiter les données clients ou de tiers à moindre coût et plus facilement, en créant des sites e-commerce électronique intelligents. Déployés correctement, les outils de marketing et de découverte de produits basés sur l’IA facilitent l’engagement et la fidélisation des clients.

Personnalisation

Les algorithmes d’IA peuvent analyser de grandes quantités de données clients, notamment leur historique de navigation, leur comportement d’achat et leurs données démographiques, afin de leur proposer des recommandations de produits personnalisées et des expériences d’achat sur mesure. La personnalisation basée sur l'IA met en évidence les produits qu'un consommateur est le plus susceptible d'acheter, rappelle aux clients le moment où il est temps de renouveler une commande et offre des expériences d'achat adaptées aux préférences de chacun. Ces expériences d'achat personnalisées peuvent être déployées sur plusieurs points de contact, notamment les pages de produits, les campagnes par e-mail et lors du processus de paiement.

Tarification dynamique

La tarification dynamique, rendue célèbre par les entreprises de covoiturage mais de plus en plus adoptée dans d'autres secteurs, permet aux détaillants d'ajuster leurs prix en temps réel en fonction de la demande, des niveaux de stocks et des prix des concurrents. Pour certaines entreprises de commerce électronique, la tarification dynamique peut aider à maximiser les revenus tout en restant compétitives, bien qu'il soit crucial de régler soigneusement les paramètres de l'IA pour éviter des structures de prix irréalistes qui pourraient repousser de nouveaux clients.

Chatbots et assistants virtuels

Selon Gartner, d’ici 2027 et pour près d’un quart des entreprise, les chatbots deviendront la technologie privilégiée pour fournir un support client personnalisé en langage naturel, en répondant aux questions et préoccupations des consommateurs en temps réel. Comme le soulignent certains chercheurs (lien externe à ibm.com), il est impératif de trouver une synergie entre le service client assisté par l’IA conversationnelle et les humains qui le gèrent, afin de garantir aux clients une expérience d’achat en ligne productive de bout en bout.

Recherche et découverte

Les moteurs de recherche et de recommandation basés sur l’IA utilisent des algorithmes de machine learning pour mieux saisir l’intention des utilisateurs, améliorer la pertinence des recherches et faciliter la découverte de produits. Par exemple, les grandes enseignes ont recours à une IA tierce (lien externe à ibm.com) pour simplifier la recherche de produits en langage naturel, afin que les acheteurs puissent lancer une recherche par modèle ou par style et trouver exactement l’article qu’ils désirent.

La révolution de l’IA a également encouragé la création de nouveaux types de marques d’e-commerce basées sur cette technologie. Ces dernières années, par exemple, les entreprises de commerce électronique basées sur un modèle avec abonnement, comme Blue Tabron et BarkBox, ont connu une croissance de plus de 1 000 % (lien externe à ibm.com). De telles marques avec abonnement utilisant un modèle de vente directe aux consommateurs exploitent souvent l’IA et l’analytique avancée pour proposer à leurs clients des sélections de produits personnalisées.