À bien des égards, Frédéric Arnault est le dirigeant idéal pour ce changement stratégique crucial.

Lorsqu’il a été désigné pour le plus haut poste à seulement 25 ans, en juin 2020, Frédéric Arnault dirigeait la stratégie numérique et le développement de montres connectées depuis trois ans. Fils de Bernard Arnault, qui contrôle le groupe de luxe LVMH dont fait partie TAG Heuer, il a toujours apprécié les valeurs et les traditions des maisons de luxe du monde entier. D’autre part, Frédéric Arnault est un jeune Millenial natif de l’ère numérique. Il est très à l’aise avec les réseaux sociaux et comprend les goûts et les tendances de sa génération.

Il s’agit d’aller à la rencontre des consommateurs contemporains là où ils se trouvent : en ligne et en déplacement, en voyageant et en accumulant les « likes » dans les espaces où ils interagissent quotidiennement avec leurs amis et les marques qu’ils préfèrent.

La volonté de devenir plus numérique est un changement marqué par rapport à la dépendance historique de TAG Heuer à l’égard de ses partenaires de vente au détail.

« Nous voulions promouvoir la vente directe aux consommateurs, en particulier le commerce électronique, tout en renforçant notre relation avec ces clients », explique Béatrice Goasglas, vice-présidente du numérique et de l’expérience des consommateurs chez TAG Heuer. « Parallèlement, nous voulions le faire tout en consolidant notre réseau mondial de détaillants existant et très apprécié, qui ont déjà établi ces relations dans le cadre de leur expertise. »

Pendant des années, TAG Heuer a utilisé le CRM de Salesforce pour gérer ses relations avec les détaillants et d’autres partenaires B2B. Dans le cadre de sa stratégie de transformation des consommateurs, la direction de l’horlogerie en Suisse et en France a déterminé qu’il serait plus efficace d’exploiter la plateforme cloud de Salesforce pour l’engagement des consommateurs.

En 2017, pour gérer plus facilement les aspects techniques et expérientiels de l’équation Salesforce, TAG Heuer a fait appel à IBM iX, un cabinet mondial de conseil en transformation numérique et en conception de l’expérience client, pour bénéficier de son expertise en matière d’intégration Salesforce et de design thinking et de sa connaissance du secteur de la vente au détail.

« Nous avons décidé d’adopter une approche cross-cloud sur Salesforce en raison de ses nombreuses possibilités transformatrices concernant (e-commerce, automatisation du marketing, intégration, service client, données et analyses) explique Alexandre Regard, directeur informatique de TAG Heuer. « À terme, tous les services seront connectés. »