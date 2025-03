Qu’est-ce que la conception de chatbot ?

Vos FAQ constituent une excellente base de connaissances pour les requêtes, les tâches et les problèmes qui surviennent fréquemment et de manière prévisible. Vos équipes de service client sont également une source importante d’informations. Une gestion des processus métier robuste peut permettre d’identifier plus précisément les opportunités et les inefficacités, ainsi que de délimiter les différents centres de connaissances, canaux de communication et niveaux de complexité, de sécurité et de confidentialité propres à chaque domaine.

Les chatbots offrent la plus grande valeur ajoutée lorsqu’une conversation bidirectionnelle est nécessaire ou lorsqu’un bot peut accomplir quelque chose plus rapidement, plus facilement ou plus souvent que les moyens traditionnels. Certains domaines peuvent être mieux servis par des articles d’aide ou des assistants de configuration. D’autres, comme ceux qui nécessitent une assistance très technique ou des informations personnelles sensibles, seront plus volontiers gérés par un être humain.