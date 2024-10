Les complexités techniques et administratives dans les environnements multicloud et multifournisseurs. Même si la transition de chaque entreprise vers le multicloud est unique, voici les huit étapes fondamentales à suivre pour créer une stratégie multicloud efficace :

1. Définir les objectifs

Un parcours multicloud commence par l'alignement des objectifs de l'entreprise avec un plan stratégique global. Commencez par examiner l'infrastructure et les applications existantes de votre entreprise. Identifiez les exigences et les objectifs liés aux cas d'utilisation des workloads.

Les environnements hybrides multicloud favorisent l'échange intégré de données entre ces différents environnements, garantissant une faible latence, aucun temps d'arrêt et une transmission fluide des données là où elles sont nécessaires. Par exemple, une organisation de santé peut opter pour un environnement multicloud afin que des équipes situées dans différentes régions puissent partager des données en temps réel, optimisant ainsi les soins aux patients.

2. Sélectionner les meilleurs fournisseurs de services cloud

Si la plupart des fournisseurs de services cloud offrent des fonctionnalités de base similaires, chacun d'eux propose des caractéristiques et services spécifiques. Que ce soit pour les hautes performances informatiques d'un fournisseur ou les analyses avancées de données d'un autre, une approche multicloud vous permet de sélectionner les meilleurs services en fonction des besoins de votre entreprise.

Examinez soigneusement les contrats de service, car certains fournisseurs proposent des conditions plus flexibles et des coûts initiaux plus bas. Il est essentiel que les parties prenantes clés, comme les équipes informatiques, apportent leur expertise dans le processus de sélection des fournisseurs cloud.

3. Créer une visibilité unifiée

Dans un environnement multicloud, les interfaces de programmation d’application (API) de différentes plateformes cloud peuvent créer des problèmes de visibilité. Pour bénéficier de tous les avantages d’une architecture multicloud, vous devez disposer d’une console ou d’une plateforme centrale offrant une visibilité unifiée et centralisée à l’échelle de l’entreprise. Considérée comme une plateforme de gestion cloud centralisée (CMP), cette solution de gestion multicloud dynamique et sécurisée permet aux équipes informatiques de créer, gérer, surveiller et gouverner leurs écosystèmes multicloud.

4. Exploiter les outils d'automatisation

L'automatisation de l'infrastructure et des processus informatiques est un facteur clé dans un modèle multicloud pour les entreprises. Grâce aux outils d'automatisation, les entreprises peuvent réduire le nombre de tâches manuelles traditionnellement dévolues aux équipes informatiques. Les solutions d'automatisation cloud créent une couche logicielle qui s'exécute au-dessus des machines virtuelles (VM) dans des environnements cloud, qu'ils soient publics ou privés.

En sélectionnant soigneusement les meilleurs outils d'automatisation à intégrer à votre plateforme de gestion cloud, vous pouvez réduire l'utilisation des ressources informatiques et faire des économies sur les dépenses liées au cloud. Outre les conteneurs et les outils d'orchestration, les solutions d'automatisation pour le multicloud incluent l'infrastructure en tant que code (IaC), qui utilise un langage de codage descriptif pour automatiser l'approvisionnement en infrastructure informatiques. L'IaC simplifie la gestion de l'infrastructure tout en améliorant la cohérence et en réduisant le besoin de configurations manuelles.

5. Adopter une approche de sécurité fondée sur la sécurité Zero Trust

Selon une récente étude d’IBM IBV, l’organisation moyenne utilise plus de huit à neuf environnements d’infrastructure cloud de manière simultanée, ce qui augmente le risque d’apparition de menaces liées à la sécurité provenant d’acteurs malveillants, et met en danger les données sensibles.

La gestion de plusieurs clouds nécessite une approche de sécurité basée sur le Zero Trust, qui part du principe que la sécurité d'un réseau complexe est constamment menacée par des risques internes et externes. La stratégie de sécurité Zero Trust exige un ensemble étendu de capacités de sécurité, y compris des politiques pour gérer l'accès de tous les utilisateurs et des comptes privilégiés via l'authentification unique (SSO) et l'authentification multifacteur. Les principaux CSP ainsi que d'autres fournisseurs de services cloud proposent des solutions de sécurité multicloud pour aider à gérer en continu les menaces et à garantir la résilience.

6. Intégrer les exigences de conformité et de réglementation

Les grandes entreprises, en particulier lorsqu’elles ont une présence internationale, doivent respecter diverses normes réglementaires (par exemple, le Règlement général sur la protection des données de l’UE, l’AI Bill of Rights aux États-Unis [lien externe à ibm.com]) de différents pays et différentes juridictions. Le respect des réglementations propres à chaque industrie est crucial pour les organisations des secteurs de la santé, de l’énergie, de la finance et beaucoup d’autres.

Le non-respect des règles et réglementations du secteur peut mettre en danger les données sensibles, entraîner des conséquences juridiques et financières, et nuire à la réputation de l'entreprise. Les organisations peuvent réduire ces risques et renforcer la confiance de leurs clients en intégrant les exigences de conformité tout au long du cycle de développement et de déploiement multicloud. Les outils de conformité des CSP, qui automatisent les mises à jour réglementaires, peuvent être intégrés aux plateformes de gestion du cloud pour aider les entreprises à se conformer aux normes en constante évolution, propres à leur secteur d’activité.

7. Adopter FinOps pour optimiser les coûts

Un plan d'optimisation des coûts cloud en multicloud combine des stratégies, des techniques et des bonnes pratiques pour gérer et contrôler les dépenses. Le FinOps, une discipline de gestion financière du cloud et une pratique culturelle, aide les entreprises à maximiser la valeur commerciale dans les environnements multicloud hybrides. En complément du FinOps, les outils de gestion des coûts basés sur l'intelligence artificielle peuvent améliorer les performances des applications tout en optimisant les coûts globaux du cloud.

8. Affiner continuellement votre stratégie multicloud

Un déploiement multicloud réussi ne s'arrête jamais ; il évolue constamment pour s'adapter aux besoins changeants de l'entreprise et tirer parti des technologies les plus avancées. En réexaminant régulièrement les objectifs métier et en évaluant les services cloud disponibles, votre entreprise peut rester agile, innover et maintenir un avantage compétitif.