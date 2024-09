Vous pouvez créer, tester et déployer plusieurs versions de messagerie pour vos chatbots dans une interface unique, sans avoir à passer d’une instance à l’autre. Eliminez les coûts associés à la maintenance de plusieurs ressources. Votre équipe peut créer différents environnements dans un assistant unique lorsqu’elle crée des assistants virtuels, ce qui facilite plus que jamais le processus de développement de chatbots. Entre le brouillon et la version de production, ajoutez jusqu’à trois environnements de test pour un processus linéaire, du test au déploiement.