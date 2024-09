L’outil Unified Automation Builder permet aux équipes de créer rapidement des automatisations, de les encapsuler en tant que skills et d’étendre les investissements qu’elles ont déjà réalisés dans les outils d’automatisation en découvrant leurs automatisations dans watsonx Orchestrate et en les mettant en œuvre dans l’ensemble de leur organisation. En tirant parti des workflows, des décisions, du traitement des documents, des intégrations de systèmes et de la RPA, les utilisateurs peuvent accélérer le temps de développement, le temps de déploiement et la création de valeur. Les utilisateurs peuvent également combiner des systèmes internes, des outils tiers pour accomplir leurs missions et des skills pré-créées pour pouvoir gérer une infinité de cas d’utilisation dans leur entreprise.

Exécutions de décisions

Aptitude à modéliser et à gérer les décisions métier dans une interface utilisateur facile à utiliser et low code. Intégrée aux capacités conversationnelles de watsonx Orchestrate, les utilisateurs peuvent interagir plus efficacement avec le système, en faisant appel aux moteurs de décisions et en obtenant des informations sans qu’une quelconque intervention manuelle soit nécessaire. Le ratio de conversion est le suivant : 3 exécutions de décision : 1 unité de ressources (RU).

Exécutions d’activité de workflows

Aptitude à créer et à exécuter des workflows en automatisant des tâches répétitives, basées sur des règles ou manuelles. Cela consiste notamment à concevoir, à exécuter et à optimiser une série de tâches ou de processus interconnectés au sein d’une organisation. Les avantages comprennent l’amélioration de la productivité, la réduction des erreurs et l’accélération de l’exécution effective des tâches. Le ratio de conversation est le suivant : 10 exécutions d’activité de workflows : 1 unité de ressources (RU).

Traitement de documents

Aptitude à traiter des documents grâce à l’automatisation, comme l’extraction d’informations, l’interprétation du contenu et l’organisation des données à partir de divers types de documents. Le ratio de conversion est le suivant : 7 pages traitées : 1 unité de ressources (RU).

