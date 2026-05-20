Utilisez Agent Development Kit pour créer des agents LangGraph à partir de zéro ou pour importer directement vos agents LangGraph existants dans watsonx Orchestrate
IBM watsonx Orchestrate offre aux équipes de développement plusieurs méthodes pour créer des agents et les mettre en production. Les agents peuvent être créés en mode low-code ou pro-code à l’aide d’Agent Development Kit (ADK). Ils bénéficieront d’un ensemble complet d’options de raisonnement, telles que ReAct, Flows, Collaborators et bien d’autres. Les développeurs peuvent également importer directement leurs agents LangGraph existants et profiteront immédiatement de la gouvernance, de la sécurité et de l’observabilité d’entreprise nécessaires pour les exécuter à l’échelle.
Mettez en œuvre des outils et appelez-les au sein de vos agents afin que ces derniers puissent étendre leurs capacités en invoquant des API et des services externes.
Créez des workflows qui prévoient une pause pour la validation humaine, capturent le contexte et reprennent automatiquement avec une traçabilité conforme aux exigences d’audit.
Utilisez un cadre d’évaluation complet pour valider efficacement le comportement des agents d’IA, identifier les régressions et garantir la stabilité et la fiabilité tout au long de leur cycle de vie.
Mettez en place un pipeline automatisé qui surveille, évalue et réentraîne les agents afin d’améliorer leur précision et leur efficacité, en intégrant des outils tels qu’OpenTelemetry et Langfuse.
Utilisez AI Gateway pour intégrer des modèles d’IA de plusieurs fournisseurs dans watsonx Orchestrate, avec des politiques de routage configurables qui maximisent la flexibilité et les performances.
Créez des agents qui interagissent avec les utilisateurs via divers canaux et modes, notamment la voix et le texte.
Tirez parti de l’outil no-code AI Agent Builder pour créer des agents d’IA à l’aide de procédures guidées et de modèles, ou créez des agents personnalisés en utilisant du code ou le prototypage visuel dans Langflow.
Utilisez Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune pour guider le processus de création d’agents.
Lancez-vous en quelques minutes à l’aide de watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), de Langflow ou en important directement vos agents LangGraph existants. Passez du prototype à la mise en production avec rapidité, gouvernance et évolutivité intégrées.
Créez des agents nativement sur watsonx Orchestrate à l’aide d’ADK, de Langflow ou de Flow Builder. Vous pouvez également intégrer directement vos agents LangGraph existants à la plateforme. IBM prend en charge les environnements que les développeurs utilisent déjà.
Que vous ayez développé vos agents sur watsonx Orchestrate ou sur une autre plateforme, vous bénéficiez des mêmes niveaux de sécurité, de gouvernance et d’observabilité d’entreprise. Aucune réécriture n’est nécessaire pour passer à la mise en production.
La mémoire à long terme, les identifiants de plateforme, l’application des politiques et les évaluations sont accessibles à tous les agents sur la plateforme, qu’ils soient natifs ou importés. Le plan de contrôle traite tous les agents de manière égale, quelle que soit leur origine.
Les agents natifs, LangGraph importés et A2A externes apparaissent tous dans un tableau de bord unifié. Ce plan de contrôle unique vous permet de surveiller, de gérer et de contrôler l’ensemble de votre portefeuille d’agents à l’échelle de l’entreprise.
Connectez vos outils, vos modèles et vos données à des workflows agentiques gouvernés
Créez des outils Python ou OpenAPI, validez-les localement, puis importez-les directement dans votre environnement Orchestrate.
Glissez-déposez et testez des flux agentiques à l’aide de nœuds et d’outils réutilisables, tous connectés via l’environnement d’exécution Orchestrate.
Ajoutez des étapes impliquant une intervention humaine, une logique de branchement et des workflows de longue durée pour gérer les opérations d’entreprise complexes.
Validez les projets pour la mise en production grâce au contrôle des versions, à l’application des politiques et aux points de contrôle intégrés.
Surveillez les performances, la latence et la conformité des agents en temps réel grâce aux traces Open Telemetry et aux tableaux de bord adaptés à l’audit.
Effectuez des déploiements dans des environnements hybrides en utilisant l’accès basé sur les rôles, la fédération d’identités et l’isolation des données.