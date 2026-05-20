Tout ce dont vos agents ont besoin en production

Intégration d’outils et d’API Mettez en œuvre des outils et appelez-les au sein de vos agents afin que ces derniers puissent étendre leurs capacités en invoquant des API et des services externes.

Validations avec intervention humaine Créez des workflows qui prévoient une pause pour la validation humaine, capturent le contexte et reprennent automatiquement avec une traçabilité conforme aux exigences d’audit.

Évaluation et tests de régression Utilisez un cadre d’évaluation complet pour valider efficacement le comportement des agents d’IA, identifier les régressions et garantir la stabilité et la fiabilité tout au long de leur cycle de vie.

Boucles de rétroaction de réglage automatisées Mettez en place un pipeline automatisé qui surveille, évalue et réentraîne les agents afin d’améliorer leur précision et leur efficacité, en intégrant des outils tels qu’OpenTelemetry et Langfuse.

Flexibilité des modèles Utilisez AI Gateway pour intégrer des modèles d’IA de plusieurs fournisseurs dans watsonx Orchestrate, avec des politiques de routage configurables qui maximisent la flexibilité et les performances.

Interaction multimodale Créez des agents qui interagissent avec les utilisateurs via divers canaux et modes, notamment la voix et le texte.

Création d’agents et d’outils alimentée par l’IA Tirez parti de l’outil no-code AI Agent Builder pour créer des agents d’IA à l’aide de procédures guidées et de modèles, ou créez des agents personnalisés en utilisant du code ou le prototypage visuel dans Langflow.