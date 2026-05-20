Développement et déploiement d’agents d’IA 

Utilisez Agent Development Kit pour créer des agents LangGraph à partir de zéro ou pour importer directement vos agents LangGraph existants dans watsonx Orchestrate

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Captures d’écran de l’onglet de déploiement de workflows Appliquer le correctif Linux

Créez de nouveaux agents ou importez les vôtres

IBM watsonx Orchestrate offre aux équipes de développement plusieurs méthodes pour créer des agents et les mettre en production. Les agents peuvent être créés en mode low-code ou pro-code à l’aide d’Agent Development Kit (ADK). Ils bénéficieront d’un ensemble complet d’options de raisonnement, telles que ReAct, Flows, Collaborators et bien d’autres. Les développeurs peuvent également importer directement leurs agents LangGraph existants et profiteront immédiatement de la gouvernance, de la sécurité et de l’observabilité d’entreprise nécessaires pour les exécuter à l’échelle.

Tout ce dont vos agents ont besoin en production

Intégration d’outils et d’API

Mettez en œuvre des outils et appelez-les au sein de vos agents afin que ces derniers puissent étendre leurs capacités en invoquant des API et des services externes.

 Validations avec intervention humaine

Créez des workflows qui prévoient une pause pour la validation humaine, capturent le contexte et reprennent automatiquement avec une traçabilité conforme aux exigences d’audit.

 Évaluation et tests de régression

Utilisez un cadre d’évaluation complet pour valider efficacement le comportement des agents d’IA, identifier les régressions et garantir la stabilité et la fiabilité tout au long de leur cycle de vie.

 Boucles de rétroaction de réglage automatisées

Mettez en place un pipeline automatisé qui surveille, évalue et réentraîne les agents afin d’améliorer leur précision et leur efficacité, en intégrant des outils tels qu’OpenTelemetry et Langfuse.

 Flexibilité des modèles

Utilisez AI Gateway pour intégrer des modèles d’IA de plusieurs fournisseurs dans watsonx Orchestrate, avec des politiques de routage configurables qui maximisent la flexibilité et les performances.

 Interaction multimodale

Créez des agents qui interagissent avec les utilisateurs via divers canaux et modes, notamment la voix et le texte.

 Création d’agents et d’outils alimentée par l’IA

Tirez parti de l’outil no-code AI Agent Builder pour créer des agents d’IA à l’aide de procédures guidées et de modèles, ou créez des agents personnalisés en utilisant du code ou le prototypage visuel dans Langflow.

 Prompt engineering conversationnel alimenté par l’IA

Utilisez Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune pour guider le processus de création d’agents.

Démarrage rapide

Lancez-vous en quelques minutes à l’aide de watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), de Langflow ou en important directement vos agents LangGraph existants. Passez du prototype à la mise en production avec rapidité, gouvernance et évolutivité intégrées.
Installer ADK
Créer votre premier agent
Créer votre premier outil
Importer des agents LangGraph
Extraits de code watsonx Orchestrate

Les raisons pour lesquelles les développeurs choisissent watsonx Orchestrate

Votre environnement de développement et vos choix

Créez des agents nativement sur watsonx Orchestrate à l’aide d’ADK, de Langflow ou de Flow Builder. Vous pouvez également intégrer directement vos agents LangGraph existants à la plateforme. IBM prend en charge les environnements que les développeurs utilisent déjà.

 
Passez à la mise en production sans repartir de zéro

Que vous ayez développé vos agents sur watsonx Orchestrate ou sur une autre plateforme, vous bénéficiez des mêmes niveaux de sécurité, de gouvernance et d’observabilité d’entreprise. Aucune réécriture n’est nécessaire pour passer à la mise en production.
Des services d’entreprise adaptés à chaque agent

La mémoire à long terme, les identifiants de plateforme, l’application des politiques et les évaluations sont accessibles à tous les agents sur la plateforme, qu’ils soient natifs ou importés. Le plan de contrôle traite tous les agents de manière égale, quelle que soit leur origine.
Une seule interface pour tout gérer

Les agents natifs, LangGraph importés et A2A externes apparaissent tous dans un tableau de bord unifié. Ce plan de contrôle unique vous permet de surveiller, de gérer et de contrôler l’ensemble de votre portefeuille d’agents à l’échelle de l’entreprise.

Fonctionnement

Connectez vos outils, vos modèles et vos données à des workflows agentiques gouvernés
Définition d’outils avec Agent Development Kit (ADK)

Créez des outils Python ou OpenAPI, validez-les localement, puis importez-les directement dans votre environnement Orchestrate.

 Prototypage visuel des flux dans Langflow

Glissez-déposez et testez des flux agentiques à l’aide de nœuds et d’outils réutilisables, tous connectés via l’environnement d’exécution Orchestrate.

 Orchestration avec Agentic Workflow Builder

Ajoutez des étapes impliquant une intervention humaine, une logique de branchement et des workflows de longue durée pour gérer les opérations d’entreprise complexes.

 Déployez en toute confiance

Validez les projets pour la mise en production grâce au contrôle des versions, à l’application des politiques et aux points de contrôle intégrés.

 Surveillance et optimisation

Surveillez les performances, la latence et la conformité des agents en temps réel grâce aux traces Open Telemetry et aux tableaux de bord adaptés à l’audit.

 Mise à l’échelle sécurisée

Effectuez des déploiements dans des environnements hybrides en utilisant l’accès basé sur les rôles, la fédération d’identités et l’isolation des données.

Support

Kit de développement des agents
Guides complets pour ADK, Flow Builder et Langflow
Documentation
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