Gérez vos agents d’IA avec contrôle, confiance et évolutivité
Le plan de contrôle agentique d’IBM watsonx Orchestrate permet de centraliser l’observation, la gouvernance et l’optimisation des agents d’IA à l’échelle de votre entreprise, quel que soit leur lieu de création ou d’exécution. Les entreprises peuvent ainsi mettre leur IA à l’échelle en toute confiance, en réduisant la complexité, en maîtrisant les coûts et en garantissant que les agents fonctionnent de manière sécurisée, fiable et conforme aux politiques.
Gérez tous vos agents d’IA à partir d’un plan de contrôle unique, quel que soit leur lieu de création ou d’exécution.
Assurez des performances constantes grâce à des garde-fous intégrés, à l’application de politiques et à une visibilité complète.
Surveillez les performances, maîtrisez les coûts et améliorez les résultats grâce à une optimisation et à des informations en temps réel.
Surveillez l’utilisation, optimisez les performances et évitez les dépenses non contrôlées dans l’ensemble de votre écosystème d’agents.
Mesurez la précision, la fiabilité des appels à l’outil et les taux d’achèvement : publiez uniquement les agents validés.
Mesurez les éléments importants avant et après le déploiement. Testez et évaluez les agents selon des indicateurs de qualité, de précision, de coût et de sécurité.
Améliorez en permanence les performances, les coûts et les résultats. Détectez les lacunes et optimisez les modèles, les workflows et l’utilisation des outils.
Comprenez chaque décision prise par vos agents grâce à la traçabilité et à des journaux d’audit complets.
Contrôlez l’accès et le comportement des agents, des outils et des modèles grâce à des politiques et des garde-fous centralisés.
Sécurisez chaque agent grâce à un système de gestion des identités et des accès adapté aux entreprises.
Coordonnez des tâches complexes entre agents. Orchestrez la collaboration des agents entre les workflows, les outils et les modèles, grâce à un routage intelligent, un contexte partagé et un contrôle en temps réel. Veillez à ce que chaque tâche est prise en charge correctement et par le bon agent.
Réutilisez ce qui a fait ses preuves tout en gardant le contrôle. Accédez à un catalogue gouverné regroupant les agents, outils et modèles mis au point par IBM et ses partenaires. Recherchez, personnalisez et déployez des composants éprouvés tout en préservant votre visibilité et la gouvernance du cycle de vie.
Créez vos agents à votre manière, puis exécutez-les partout. Créez des agents en no-code, low-code ou pro-code, ou intégrez des agents existants dans un système unifié. Connectez-les à vos données, API et outils pour automatiser des tâches concrètes dès le premier jour.