Plan de contrôle agentique

Gérez vos agents d’IA avec contrôle, confiance et évolutivité

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Illustration d’un cas de test dans watsonx Orchestrate

Un seul plane de contrôle pour les agents d’IA 

Le plan de contrôle agentique d’IBM watsonx Orchestrate permet de centraliser l’observation, la gouvernance et l’optimisation des agents d’IA à l’échelle de votre entreprise, quel que soit leur lieu de création ou d’exécution. Les entreprises peuvent ainsi mettre leur IA à l’échelle en toute confiance, en réduisant la complexité, en maîtrisant les coûts et en garantissant que les agents fonctionnent de manière sécurisée, fiable et conforme aux politiques.
Contrôle centralisé

Gérez tous vos agents d’IA à partir d’un plan de contrôle unique, quel que soit leur lieu de création ou d’exécution.
Une IA fiable et digne de confiance

Assurez des performances constantes grâce à des garde-fous intégrés, à l’application de politiques et à une visibilité complète.
Optimisation continue

Surveillez les performances, maîtrisez les coûts et améliorez les résultats grâce à une optimisation et à des informations en temps réel.
Maîtrise des coûts à l’échelle

Surveillez l’utilisation, optimisez les performances et évitez les dépenses non contrôlées dans l’ensemble de votre écosystème d’agents.
Capacités
Illustration d’une femme tenant un ordinateur portable
Évaluation avant déploiement

Mesurez la précision, la fiabilité des appels à l’outil et les taux d’achèvement : publiez uniquement les agents validés.
Illustration d’une femme désignant des graphiques
Évaluation

Mesurez les éléments importants avant et après le déploiement. Testez et évaluez les agents selon des indicateurs de qualité, de précision, de coût et de sécurité.
Illustration d’une femme regardant des graphiques à barres bleues et des graphiques linéaires violets, sur fond noir
Optimisation

Améliorez en permanence les performances, les coûts et les résultats. Détectez les lacunes et optimisez les modèles, les workflows et l’utilisation des outils.
Illustration moderne représentant le réseautage professionnel, l’identité numérique et l’intégration des workflows
Audit et traçabilité

Comprenez chaque décision prise par vos agents grâce à la traçabilité et à des journaux d’audit complets.
Illustration de face d’une personne travaillant sur un notebook
Application des politiques

Contrôlez l’accès et le comportement des agents, des outils et des modèles grâce à des politiques et des garde-fous centralisés.
Illustration moderne représentant l’intégration du support client et des workflows numériques
Sécurité et identité des agents

Sécurisez chaque agent grâce à un système de gestion des identités et des accès adapté aux entreprises.

Découvrir le fonctionnement

Découvrez d’autres fonctionnalités

Capture d’écran de l’interface utilisateur d’IBM watsonx Orchestrate illustrant la fonctionnalité d’orchestration multi-agent.
Orchestration agentique

Coordonnez des tâches complexes entre agents. Orchestrez la collaboration des agents entre les workflows, les outils et les modèles, grâce à un routage intelligent, un contexte partagé et un contrôle en temps réel. Veillez à ce que chaque tâche est prise en charge correctement et par le bon agent.
Capture d’écran de l’interface utilisateur d’IBM watsonx Orchestrate illustrant le catalogue gouverné d’outils et d’agents d’IA.
Catalogue gouverné

Réutilisez ce qui a fait ses preuves tout en gardant le contrôle. Accédez à un catalogue gouverné regroupant les agents, outils et modèles mis au point par IBM et ses partenaires. Recherchez, personnalisez et déployez des composants éprouvés tout en préservant votre visibilité et la gouvernance du cycle de vie.

Capture d’écran de l’interface utilisateur d’IBM watsonx Orchestrate illustrant le créateur d’agents d’IA.
Créateur d’outils et d’agents d’IA

Créez vos agents à votre manière, puis exécutez-les partout. Créez des agents en no-code, low-code ou pro-code, ou intégrez des agents existants dans un système unifié. Connectez-les à vos données, API et outils pour automatiser des tâches concrètes dès le premier jour.
Capture d’écran de WXO destinée à être utilisée dans la page Web du tutoriel de prompting actif.
Agent Connect

Publiez et monétisez vos agents au sein d’un écosystème gouverné avec une prise en charge intégrée de la mise sur le marché.
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