Le plan de contrôle agentique d’IBM watsonx Orchestrate permet de centraliser l’observation, la gouvernance et l’optimisation des agents d’IA à l’échelle de votre entreprise, quel que soit leur lieu de création ou d’exécution. Les entreprises peuvent ainsi mettre leur IA à l’échelle en toute confiance, en réduisant la complexité, en maîtrisant les coûts et en garantissant que les agents fonctionnent de manière sécurisée, fiable et conforme aux politiques.