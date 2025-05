Orchestration multi-agent

Alimenté par de grands modèles de langage (LLM) finement ajustés, dont IBM Granite, watsonx Orchestrate permet une collaboration intelligente entre agents d’IA, outils (comme Workday, Microsoft Outlook, Salesforce et Slack) et collaborateurs humains, en s’appuyant sur des capacités avancées de raisonnement et de planification. Il permet aux équipes d’automatiser intelligemment des workflows complexes, en guidant les utilisateurs vers le bon outil, agent d’IA ou expert métier.

Son moteur puissant permet aux agents d’IA de comprendre les demandes et de collaborer de manière proactive et autonome avec vos données et processus métier, pour maintenir un flux de travail fluide et efficace. Une interface de chat unique et intuitive centralise les interactions et les informations, réduisant ainsi la complexité et rendant le travail plus efficace.