Gouvernance et observabilité des agents d’IA

Fiabilité et contrôle, pour chaque agent d’IA

Illustration d’un cas de test dans watsonx Orchestrate

Pourquoi est-ce important ?

Les agents d’IA peuvent permettre d’accélérer le travail. Le problème ? Sans mesure de protection adaptée, ils apportent aussi des risques, qu’il s’agisse de biais, de dérives, d’erreurs et d’écarts de conformité. La visibilité est donc essentielle. Vous avez besoin de plus qu’une simple orchestration : vous avez besoin d’une observabilité des agents et d’une gouvernance de l’IA qui montrent ce que font les agents tout au long des workflows, mesurent les résultats en temps réel et appliquent les politiques de manière cohérente.

IBM watsonx Orchestrate intègre ces mesures de protection. Le tableau de bord de gouvernance fournit des indicateurs, des contrôles politiques et une surveillance des systèmes d’IA tout au long du cycle de vie des agents. Vous pouvez ainsi suivre les performances, optimiser la prise de décision et valider les sorties sur Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday et AWS.

Les styles d’agents comme React et Plan-Act apportent de la flexibilité, alors que l’observabilité garantit des résultats prévisibles. Les normes telles qu’OpenTelemetry relient les pipelines existants aux outils d’observabilité pour donner accès à des informations plus détaillées.

Ce que vous obtenez

Déployez en toute confiance

Validez les agents avant leur lancement, mettez en place des politiques et appliquez automatiquement des mesures de protection.
Gardez le contrôle

Surveillez l’utilisation, les dérives et la latence grâce aux tableaux de bord et aux alertes proactives.
Ayez confiance en vos résultats

Alignez le comportement des agents sur les normes de conformité, de sécurité et de qualité des données dans tous les workflows.

Fonctionnement

Illustration d’une femme tenant un ordinateur portable
Évaluation avant déploiement

Mesurez la précision, la fiabilité des appels à l’outil et les taux d’achèvement : publiez uniquement les agents validés.
Illustration d’un homme regardant plusieurs carrés bleus
Tableau de bord d’observabilité

Suivez les indicateurs, les sorties et la latence sur les systèmes d’IA et les workflows multi-agents.
Illustration d’une femme regardant des graphiques à barres bleues et des graphiques linéaires violets, sur fond noir
Monitoring des dérives et alertes

Détectez les changements de comportement et déclenchez des mesures correctives.
Illustration de face d’une personne travaillant sur un notebook
Application des politiques

Protégez-vous des injections de prompt et d’une mauvaise utilisation des données sensibles grâce aux contrôles des accès.
Passez à l’étape suivante

Vous souhaitez en savoir plus sur IBM watsonx Orchestrate ? Découvrez comment cet outil peut aider votre équipe.

