Fiabilité et contrôle, pour chaque agent d’IA
Les agents d’IA peuvent permettre d’accélérer le travail. Le problème ? Sans mesure de protection adaptée, ils apportent aussi des risques, qu’il s’agisse de biais, de dérives, d’erreurs et d’écarts de conformité. La visibilité est donc essentielle. Vous avez besoin de plus qu’une simple orchestration : vous avez besoin d’une observabilité des agents et d’une gouvernance de l’IA qui montrent ce que font les agents tout au long des workflows, mesurent les résultats en temps réel et appliquent les politiques de manière cohérente.
IBM watsonx Orchestrate intègre ces mesures de protection. Le tableau de bord de gouvernance fournit des indicateurs, des contrôles politiques et une surveillance des systèmes d’IA tout au long du cycle de vie des agents. Vous pouvez ainsi suivre les performances, optimiser la prise de décision et valider les sorties sur Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday et AWS.
Les styles d’agents comme React et Plan-Act apportent de la flexibilité, alors que l’observabilité garantit des résultats prévisibles. Les normes telles qu’OpenTelemetry relient les pipelines existants aux outils d’observabilité pour donner accès à des informations plus détaillées.
Validez les agents avant leur lancement, mettez en place des politiques et appliquez automatiquement des mesures de protection.
Surveillez l’utilisation, les dérives et la latence grâce aux tableaux de bord et aux alertes proactives.
Alignez le comportement des agents sur les normes de conformité, de sécurité et de qualité des données dans tous les workflows.
Mesurez la précision, la fiabilité des appels à l’outil et les taux d’achèvement : publiez uniquement les agents validés.
Suivez les indicateurs, les sorties et la latence sur les systèmes d’IA et les workflows multi-agents.
Détectez les changements de comportement et déclenchez des mesures correctives.
Protégez-vous des injections de prompt et d’une mauvaise utilisation des données sensibles grâce aux contrôles des accès.
Vous souhaitez en savoir plus sur IBM watsonx Orchestrate ? Découvrez comment cet outil peut aider votre équipe.