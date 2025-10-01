Les agents d’IA peuvent permettre d’accélérer le travail. Le problème ? Sans mesure de protection adaptée, ils apportent aussi des risques, qu’il s’agisse de biais, de dérives, d’erreurs et d’écarts de conformité. La visibilité est donc essentielle. Vous avez besoin de plus qu’une simple orchestration : vous avez besoin d’une observabilité des agents et d’une gouvernance de l’IA qui montrent ce que font les agents tout au long des workflows, mesurent les résultats en temps réel et appliquent les politiques de manière cohérente.

IBM watsonx Orchestrate intègre ces mesures de protection. Le tableau de bord de gouvernance fournit des indicateurs, des contrôles politiques et une surveillance des systèmes d’IA tout au long du cycle de vie des agents. Vous pouvez ainsi suivre les performances, optimiser la prise de décision et valider les sorties sur Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday et AWS.

Les styles d’agents comme React et Plan-Act apportent de la flexibilité, alors que l’observabilité garantit des résultats prévisibles. Les normes telles qu’OpenTelemetry relient les pipelines existants aux outils d’observabilité pour donner accès à des informations plus détaillées.