Pour les responsables informatiques et IA chargés de déployer et de gouverner les agents IA à l’échelle

Ce livre blanc explique pourquoi la gestion des agents IA est devenue plus complexe que leur création, et ce dont les entreprises ont besoin pour exploiter ces agents de manière sûre et efficace. Il présente les risques croissants liés à la sécurité, à la gouvernance, à l’intégration et aux performances à mesure que l’utilisation des agents se développe, et montre comment un plan de contrôle unifié peut apporter structure, confiance et supervision à des systèmes de plus en plus autonomes.

Les lecteurs découvriront :

• Pourquoi les agents IA introduisent de nouveaux défis opérationnels, sécuritaires et réglementaires

• Les capacités essentielles qui définissent une plateforme efficace de gestion des agents IA

• Comment IBM watsonx Orchestrate fournit une gouvernance, une orchestration et une gestion du cycle de vie centralisées pour les agents, dans différents environnements