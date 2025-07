Services de conseil automobile

Développer le futur de l’industrie automobile

IBM a aidé FAW-Volkswagen à constituer et à former une équipe d’innovation numérique de plus de 150 personnes pour mener une transformation axée sur le client. Cette équipe a permis d’atteindre plus de 3 millions de nouveaux utilisateurs via les applications des marques VW et Jetta, avec une expérience client améliorée.