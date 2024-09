Acquis par IBM en mars 2021, Nordcloud est un leader européen de la mise en œuvre du cloud, du développement d’applications, des services gérés et de la formation.

Nordcloud est un expert dans l’exploitation du cloud public pour favoriser la réussite numérique et exécuter des opérations informatiques plus rapidement, à moindre coût et avec une plus grande automatisation. De la planification de la stratégie à la gestion des applications, nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours cloud.



Pour les clients, travailler avec Nordcloud, c’est comme avoir une boussole : des experts du cloud natif vous guident dans les bonnes pratiques, anticipent les pièges, fournissent un support technique essentiel et pilotent les équipes vers le changement culturel. Que vous commenciez votre migration ou que vous étendiez l’utilisation du cloud au sein des équipes et des services, nous vous aiderons à maximiser la valeur continue tout en minimisant les risques et les coûts.