IBM et Scuderia Ferrari perfectionnent une nouvelle formule pour impliquer les fans

IBM a travaillé en étroite collaboration avec Ferrari pour trouver un équilibre entre la conception d’une expérience mobile qui repousse les limites de l’innovation tout en restant fidèle aux principes de conception, à la voix distinctive et à l’histoire de Ferrari.



« La beauté de l’application devait être à la hauteur du luxe de la marque, affirme Shannon Miller, partenaire senior d’IBM, lors de son entretien avec Arvind Krishna, PDG d’IBM, dans le cadre de l’événement Think. Le deuxième point clé que nous souhaitions mettre à disposition des fans était de leur permettre de proposer du contenu plus facilement et plus rapidement. »



En pratique, cela signifiait que le grand modèle de langage qui alimente la nouvelle application de la Scuderia Ferrari HP devait être entraîné pour s’aligner étroitement sur la façon dont Ferrari parle d’une course, explique le PDG. Il s’agit notamment de l’ordre des sujets abordés lors de la couverture d’une course, de la stratégie et, surtout, de veiller à respecter les contraintes de l’écosystème de la Formule 1, à ne pas comparer les pilotes entre eux, avec les autres équipes et leurs données, ni à critiquer ou partager des considérations stratégiques importantes ».



Enfin, aussi évident qu’essentiel, le LLM ne pouvait ni halluciner ni se tromper. IBM n’est pas novice en matière de précision, de sécurité et de gouvernance. « L’application est conçue avec les mêmes technologies de données et d’analyses utilisées par les clients d’IBM dans tous les secteurs », explique Jonathan Adashek d’IBM. Dans les secteurs hautement réglementés tels que la finance ou la santé, il n’y a pas de marge d’erreur réelle et acceptable : des millions de dollars ou de vies sont toujours en jeu. Dans ce cas, l’équipe a appliqué une méthode stage-gate à l’aide d’un LLM-as-a-judge dans la composante watsonx.governance de la solution pour tester tout le contenu généré par rapport à la structure historique de Ferrari, le ton et d’autres garde-fous convenus.



Selon Fred Baker, à l’avenir, les fans resteront au centre de toutes les attentions. Cette base de fans en pleine croissance rassemble énormément de profils différents. Avec l’application Scuderia Ferrari HP sur watsonx,

« nous pouvons, par exemple, personnaliser très facilement le résumé de la course pour qu’il soit très technique, écrit pour un enfant ou rédigé sur un ton plus social. L’interactivité accrue et la gamification de l’application sont d’autres domaines à développer, explique Fred Baker. De nouveaux sondages seront régulièrement organisés afin que les fans puissent voter sur des points de données, des jalons ou des pronostics intéressants. »



Que pensent les pilotes de la Scuderia Ferrari, comme Lewis Hamilton, de la nouvelle application IBM Ferrari pour les fans de Ferrari ? « Elle est incroyable », a déclaré Hamilton à ses 39,5 millions d’abonnés dans une story sur Instagram.



En savoir plus

