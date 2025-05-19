IBM et Scuderia Ferrari perfectionnent une nouvelle formule pour impliquer les fans

Avez-vous déjà vu une machine de traitement de données à injection de carburant qui se déplace à plus de 100 km/h ? Aujourd’hui, les voitures de Formule 1 de la Scuderia Ferrari génèrent plus d’un million de points de données par seconde, grâce à des capteurs qui mesurent la chaleur, la pression, la friction et le carburant. Dans le monde de la Formule 1, où chaque milliseconde compte, IBM et la Scuderia Ferrari HP s’associent pour garantir que l’expérience en ligne des fans corresponde à la vitesse, à la passion et à la précision du sport. « Grâce à l’IA, nous créons un nouveau schéma directeur pour l’engagement numérique des fans qui les rapproche encore plus de l’action, que ce soit pendant un week-end de course ou non », déclare Jonathan Adashek, vice-président senior du marketing et de la communication chez IBM.
À l’occasion du Grand Prix de Miami de cette année, la Scuderia Ferrari HP et IBM ont lancé une nouvelle application pour les fans, conçue en partie sur la plateforme IBM® watsonx. Grâce à l’IA générative, la plateforme transforme le flot de données de piste et de données provenant de diverses autres sources en une expérience d’application mobile personnalisée et interactive pour les 396 millions de fans de la Scuderia Ferrari HP dans le monde entier, 365 jours par an.
Les fans inconditionnels de la Scuderia Ferrari, les « tifosi », sont une espèce bien à part. Ils ont « beaucoup plus de passion et beaucoup plus d’émotion », a expliqué Frédéric Vasseur, directeur de l’écurie Ferrari Scuderia HP, lors d’une conversation avec Arvind Krishna, PDG d’IBM, à l’occasion de l’événement IBM Think. Cette base de fans s’est développée rapidement et a triplé au cours des trois dernières années, sa composition ayant également évolué.
« Ce ne sont plus seulement les fans de la première heure, souligne Frédéric Vasseur. Certains nouveaux fans sont plus intéressés par le nom de la petite amie du pilote que sur les temps au tour. » À mesure que les types et le nombre total de fans de Ferrari se multiplient, il devient de plus en plus important de comprendre ce que veulent ces nouveaux venus et de répondre aux besoins des tifosi et des propriétaires de Ferrari les plus fidèles.
Les données générées par les courses de la SF25 de Ferrari sur le circuit alimentent le nouveau Race Center et les informations de course, permettant à Ferrari de personnaliser l’expérience des fans, explique Fred Baker, responsable d’IBM Sports. C’est la première fois que la Scuderia Ferrari rassemble autant de données critiques en un seul endroit, et la première fois qu’elle utilise l’IA générative pour offrir aux fans de toutes nouvelles fonctionnalités telles que des résumés de course, des statistiques historiques, des informations d’après-course, des sondages interactifs, des messages de fans et des moments forts de la course.
Les LLM sur watsonx transforment les données de course complexes de l’équipe en récits convaincants qui incluent les réflexions des pilotes de la Scuderia Ferrari HP et du directeur de l’équipe. Les technologies présentent sur watsonx créent également des visualisations dynamiques permettant aux fans d’interagir avec les données d’après-course concernant les pilotes et les voitures, notamment la télémétrie, la météo, les conditions du circuit, les résultats de la course, les stratégies de la voiture et des pneus. Ces récapitulatifs de la performance de l’équipe Scuderia Ferrari HP sont désormais disponibles pour les fans dans les heures qui suivent la fin d’une course.
Tout cela signifie que « nous pouvons susciter un engagement beaucoup plus significatif auprès des fans de Ferrari grâce à ce contenu plus riche et plus interactif, grâce à la nouvelle architecture qui le sous-tend : le cloud hybride », explique Fred Baker d’IBM. L’application Scuderia Ferrari HP repose sur une plateforme cloud évolutive et sécurisée, centralisant les données provenant de sources multiples et réunissant les services de partenaires tels qu’AWS et Adobe.
Alors que l’ancienne application dédiée aux fans de la Scuderia Ferrari regorgeait de contenus riches et emblématiques de Ferrari, elle était généralement statique, empêchant les fans d’interagir avec elle. Sur la nouvelle application, les fans peuvent envoyer des messages directement à l’équipe de la Scuderia Ferrari HP pour avoir la chance de figurer dans les communications clés de l’équipe, telles que les publications sur les réseaux sociaux et les blogs. Dans les sondages réguliers, les fans peuvent interagir avec d’autres fans en votant sur de nombreux sujets liés à la Scuderia Ferrari HP, notamment les qualifications, les performances de course et les moments historiques et préférés de l’équipe. Plus tard en 2025, Team Radio proposera une conversation en temps quasi réel entre les pilotes et leurs directeurs de course aux millions de fans pendant la course, partageant les moments clés entre les pilotes et le mur des stands.
« Grâce à la technologie d’IA de pointe d’IBM et à notre engagement commun envers l’innovation et l’excellence, nous créons une expérience en ligne digne du nom Ferrari », déclare Lorenzo Giorgetti, directeur des revenus de la course chez Ferrari.
IBM a travaillé en étroite collaboration avec Ferrari pour trouver un équilibre entre la conception d’une expérience mobile qui repousse les limites de l’innovation tout en restant fidèle aux principes de conception, à la voix distinctive et à l’histoire de Ferrari.
« La beauté de l’application devait être à la hauteur du luxe de la marque, affirme Shannon Miller, partenaire senior d’IBM, lors de son entretien avec Arvind Krishna, PDG d’IBM, dans le cadre de l’événement Think. Le deuxième point clé que nous souhaitions mettre à disposition des fans était de leur permettre de proposer du contenu plus facilement et plus rapidement. »
En pratique, cela signifiait que le grand modèle de langage qui alimente la nouvelle application de la Scuderia Ferrari HP devait être entraîné pour s’aligner étroitement sur la façon dont Ferrari parle d’une course, explique le PDG. Il s’agit notamment de l’ordre des sujets abordés lors de la couverture d’une course, de la stratégie et, surtout, de veiller à respecter les contraintes de l’écosystème de la Formule 1, à ne pas comparer les pilotes entre eux, avec les autres équipes et leurs données, ni à critiquer ou partager des considérations stratégiques importantes ».
Enfin, aussi évident qu’essentiel, le LLM ne pouvait ni halluciner ni se tromper. IBM n’est pas novice en matière de précision, de sécurité et de gouvernance. « L’application est conçue avec les mêmes technologies de données et d’analyses utilisées par les clients d’IBM dans tous les secteurs », explique Jonathan Adashek d’IBM. Dans les secteurs hautement réglementés tels que la finance ou la santé, il n’y a pas de marge d’erreur réelle et acceptable : des millions de dollars ou de vies sont toujours en jeu. Dans ce cas, l’équipe a appliqué une méthode stage-gate à l’aide d’un LLM-as-a-judge dans la composante watsonx.governance de la solution pour tester tout le contenu généré par rapport à la structure historique de Ferrari, le ton et d’autres garde-fous convenus.
Selon Fred Baker, à l’avenir, les fans resteront au centre de toutes les attentions. Cette base de fans en pleine croissance rassemble énormément de profils différents. Avec l’application Scuderia Ferrari HP sur watsonx,
« nous pouvons, par exemple, personnaliser très facilement le résumé de la course pour qu’il soit très technique, écrit pour un enfant ou rédigé sur un ton plus social. L’interactivité accrue et la gamification de l’application sont d’autres domaines à développer, explique Fred Baker. De nouveaux sondages seront régulièrement organisés afin que les fans puissent voter sur des points de données, des jalons ou des pronostics intéressants. »
Que pensent les pilotes de la Scuderia Ferrari, comme Lewis Hamilton, de la nouvelle application IBM Ferrari pour les fans de Ferrari ? « Elle est incroyable », a déclaré Hamilton à ses 39,5 millions d’abonnés dans une story sur Instagram.
