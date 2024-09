Le MVP a démontré :

une amélioration de 30 % de la précision de la catégorisation et de la hiérarchisation des dossiers ;





une résolution 3 fois plus rapide pour les problèmes récurrents ;





une augmentation de 60 % de la résolution au premier contact ;





un taux d’acceptation des agents de 97 %.

Le système peut facilement être adapté pour intégrer d’autres langues, ce qui lui permet de desservir de multiples marchés. Il peut également intégrer de façon fluide des cas d’utilisation supplémentaires et est compatible avec divers systèmes, tels que ServiceNow, Adobe et bien plus. Cette ouverture est l’une des principales raisons pour lesquelles smart Europe a choisi IBM watsonx. Le système permet un déploiement sans heurts dans différents services, tels que le commerce électronique, les ventes, le marketing, l’après-vente et la gestion des produits.

« Chez smart Europe, nous sommes convaincus que la technologie devrait toujours enrichir l’expérience de nos clients, déclare Aymen Ismail, responsable des solutions d’engagement client. Le partenariat avec IBM nous permet non seulement de rationaliser nos opérations, mais aussi de conférer une nouvelle dimension d’individualisation et de précision à chaque interaction. Grâce aux capacités de l’IA générative, nous cherchons à résoudre les défis plus efficacement tout en rendant chaque engagement client plus personnalisé et plus significatif. »