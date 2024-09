Avec un A-ES conventionnel, un ingénieur expérimenté et qualifié aurait besoin de trois ans pour créer un manuel et d’un an pour créer un modèle à partir du manuel. L’A-ES a permis d’économiser 30 % du temps consacré au développement et 50 % consacré à la planification/gestion. Grâce à l’IA générative, la documentation technique de Honda peut désormais être modélisée sous forme de phrases, réduisant ainsi le temps de modélisation de trois ans à un. Cette approche élargit les domaines d’utilisation des documents et décuple l’efficacité de l’entreprise. IBM a démontré une couverture complète de la validation de la valeur à la livraison et aux opérations grâce au concept de modèle d’infrastructure de watsonx.ai. En appliquant des LMM et des LLM, IBM a pu garantir la faisabilité du projet, menant à des projets de preuve de concept et à de futures activités de développement de la production.