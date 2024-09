Chaque organisation a la capacité d’agir plus intelligemment et plus efficacement. Ce qui différencie les leaders du secteur, c’est leur volonté constante de faire mieux. Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) contribue aux avancées du secteur automobile depuis des décennies. Pour préserver son statut de pionnier, l’entreprise a entamé une profonde transformation numérique. En adoptant l’automatisation et en permettant une prise de décision basée sur les données grâce à l’aide d’IBM, MMPC dessine les traits d’une entreprise fluide, agile et pérenne, prête à aborder la prochaine ère d’innovation.

Forte de sa position de deuxième plus grande entreprise automobile des Philippines, MMPC a pour objectif d’accroître sa part de marché. Pour l’aider à atteindre son objectif plus rapidement, l’entreprise a établi un plan quinquennal ambitieux visant à améliorer les processus de son cœur de métier.



La pandémie a mis en évidence la trop grande dépendance de MMPC vis-à-vis des processus manuels. À court terme, l’entreprise avait pour objectif d’aller au plus simple, notamment en résolvant les problèmes liés à ses processus et à la technologie de support pour réduire les coûts et éliminer les silos. À long terme, elle souhaitait renforcer son avantage concurrentiel en appliquant la technologie pour stimuler la productivité et produire de nouvelles analyses commerciales.



La mise en œuvre d’une transformation aussi complète nécessite une coordination efficace des technologies, des processus et du personnel. MMPC recherchait les bonnes ressources pour atteindre ses objectifs.



Takeshi Hara, PDG et président de MMPC, explique : « Pour concrétiser nos ambitieux projets, nous voulions un partenaire de premier plan capable de nous offrir une assistance au niveau local. Pour cela, ce partenaire devait comprendre notre métier et nos objectifs, et être capable de respecter des délais très stricts. Nous voulions également aller dans le sens d’une évolution vers le cloud. Pour mener ce projet à bien, nous avions besoin d’un élément moteur à nos côtés. »