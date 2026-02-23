¿Qué es HumanEval?

Muchos puntos de referencia de LLM de código aplican metodologías utilizadas para la generación de texto, como métricas basadas en coincidencias que comparan muestras de código generadas con una solución de referencia. Pero las métricas basadas en coincidencias no suelen tener en cuenta las diversas formas en las que se puede resolver un problema, cualquiera de las cuales puede ser funcionalmente equivalente a la solución de referencia.

Por eso el punto de referencia de HumanEval se centró en la corrección funcional, que considera correcta una muestra de código generada si pasa un conjunto de pruebas unitarias. Este enfoque refleja cómo los desarrolladores evalúan el éxito de su código ejecutándolo a través de una serie de pruebas unitarias y asegurándose de que pasa cada una de ellas.

HumanEval mide la corrección funcional utilizando la métrica pass@k. Para cada problema, un modelo genera k muestras de código. Si alguna de esas muestras supera las pruebas unitarias, entonces el problema se considera correctamente resuelto. La métrica pass@k estima la probabilidad de que al menos una de las k muestras sea funcionalmente correcta.