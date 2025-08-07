Aunque el modelo insignia GPT-5 puede haber generado más revuelo, fueron las versiones más pequeñas destiladas, en particular el GPT-5 nano, las que impresionaron al distinguido ingeniero de IBM Chris Hay. "Esto supera a la mayoría de los modelos grandes del mercado, especialmente en lo que respecta a las tareas de agencia y las llamadas con herramientas", dijo en un episodio reciente de Mixture of Experts.

El nuevo modelo de enrutador también facilita enormemente la selección del modelo GPT más adecuado para cada tarea. "Uno de los memes en Internet ha sido lo complicado que ha sido entrar en el selector de modelos [de OpenAI] y averiguar qué modelo se supone que debe usarse para cualquier cosa", dijo Hay. "Consolidar todo en la familia de una sola marca en torno a GPT-5 con un modelo de enrutador delante era su forma de cumplir con eso".

El precio y la fiabilidad de GPT-5 fueron lo más destacado para Mihai Criveti, ingeniero distinguido de IA agéntica en IBM. "Es particularmente bueno en la llamada de herramientas, lo cual es crítico para los agentes", dijo en el episodio Mixture of Experts. "Es mucho más fiable y se vende a un coste sostenible para este tipo de cargas de trabajo agénticas".

Sobre el tema de las mejoras en la codificación (una de las principales innovaciones promocionadas por OpenAI con la versión de la GPT-5), Hay y Criveti se mostraron más silenciosos. Criveti tuvo acceso a GPT-5 alrededor de las 2 am del viernes 8 de agosto. "Me levanté de la cama. Corrí a mi máquina y estuve trabajando toda la noche, probando instrucciones, probándolo con diferentes herramientas, probándolo con MCP [Model Control Protocol]," dijo. "Y por la mañana, tuve que empezar mi trabajo diario y me encontré usando Claude Opus 4.1 de nuevo", continuó, refiriéndose al modelo de codificación insignia de Anthropic. Hay estaba en el mismo barco en cuanto a si el GPT-5 sustituiría sus probadas y verdaderas LLM para las tareas de codificación del día a día. “Tenía muchas esperanzas, pero no.”