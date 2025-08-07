OpenAI ha lanzado oficialmente GPT-5, describiéndolo como "nuestro modelo más inteligente, rápido y útil hasta la fecha, con pensamiento incorporado". El nuevo modelo insignia ya está disponible para todos a través de ChatGPT y en todas las plataformas API de OpenAI.
Según OpenAI, GPT-5 proporciona “inteligencia experta para todos”. El modelo, dice la compañía, es "más inteligente en todos los ámbitos" y tiene como objetivo ofrecer "respuestas más útiles en matemáticas, ciencias, finanzas, derecho y más". OpenAI lo compara con “tener un equipo de expertos de guardia para cualquier cosa que se quiera saber”.
El lanzamiento forma parte de una actualización más amplia de verano de OpenAI y refleja el desarrollo continuo hacia sistemas de IA más contextualmente conscientes, versátiles y personalizados. Los usuarios pueden “probarlo en ChatGPT”, mientras que los desarrolladores y las empresas están invitados a “comenzar a crear” con GPT-5 a través de la API de OpenAI.
GPT-5 también incluye nuevas características en ChatGPT. Una de esas características es la personalización. Los usuarios pueden seleccionar una personalidad de entre cuatro tipos de personalidad preestablecidos que podrían alinearse mejor con su estilo de comunicación: cínico, robot, oyente y nerd. Mientras tanto, una nueva característica de voz “entiende mejor las instrucciones y permite adaptar el estilo de habla”.
Un "modo de estudio" proporciona "ayuda personalizada y paso a paso para aprender cualquier cosa", mientras que las opciones de integración permiten a los usuarios "conectar su Gmail y Google Calendar" para que el modelo pueda generar respuestas personalizadas "respetando los permisos existentes".
Por último, OpenAI describe GPT-5 como su modelo más avanzado hasta la fecha para tareas de codificación y agencia, con capacidades que incluyen generación de código de alta calidad, creación de IU con instrucciones mínimas y rendimiento mejorado en modelado de personalidad, orientabilidad y ejecución de secuencias extendidas de llamadas a herramientas.
Shobhit Varshney, director de datos e IA de IBM, elogió la publicación y la describió en una entrada de LinkedIn como "el mejor modelo para tareas de codificación y agencia en todos los dominios". Señaló que el sistema introduce múltiples niveles de esfuerzo de razonamiento (alto, medio, bajo y mínimo), lo que le permite escalar su “pensamiento” en función de la complejidad y el coste de la tarea.
Varshney también destacó el entrenamiento de la modelo en el mundo real. "Han tenido millones de interacciones en el mundo real (tanto ingenuas como maliciosas) con las que entrenarse", escribió. "Aquí es donde un modelo SaaS alojado propietario tiene una ventaja competitiva".
Aunque el modelo insignia GPT-5 puede haber generado más revuelo, fueron las versiones más pequeñas destiladas, en particular el GPT-5 nano, las que impresionaron al distinguido ingeniero de IBM Chris Hay. "Esto supera a la mayoría de los modelos grandes del mercado, especialmente en lo que respecta a las tareas de agencia y las llamadas con herramientas", dijo en un episodio reciente de Mixture of Experts.
El nuevo modelo de enrutador también facilita enormemente la selección del modelo GPT más adecuado para cada tarea. "Uno de los memes en Internet ha sido lo complicado que ha sido entrar en el selector de modelos [de OpenAI] y averiguar qué modelo se supone que debe usarse para cualquier cosa", dijo Hay. "Consolidar todo en la familia de una sola marca en torno a GPT-5 con un modelo de enrutador delante era su forma de cumplir con eso".
El precio y la fiabilidad de GPT-5 fueron lo más destacado para Mihai Criveti, ingeniero distinguido de IA agéntica en IBM. "Es particularmente bueno en la llamada de herramientas, lo cual es crítico para los agentes", dijo en el episodio Mixture of Experts. "Es mucho más fiable y se vende a un coste sostenible para este tipo de cargas de trabajo agénticas".
Sobre el tema de las mejoras en la codificación (una de las principales innovaciones promocionadas por OpenAI con la versión de la GPT-5), Hay y Criveti se mostraron más silenciosos. Criveti tuvo acceso a GPT-5 alrededor de las 2 am del viernes 8 de agosto. "Me levanté de la cama. Corrí a mi máquina y estuve trabajando toda la noche, probando instrucciones, probándolo con diferentes herramientas, probándolo con MCP [Model Control Protocol]," dijo. "Y por la mañana, tuve que empezar mi trabajo diario y me encontré usando Claude Opus 4.1 de nuevo", continuó, refiriéndose al modelo de codificación insignia de Anthropic. Hay estaba en el mismo barco en cuanto a si el GPT-5 sustituiría sus probadas y verdaderas LLM para las tareas de codificación del día a día. “Tenía muchas esperanzas, pero no.”
PJ Hagerty, principal defensor de la IA de IBM, elogió la nueva versión como un salto adelante para las operaciones empresariales diarias. "El mayor valor añadido para las empresas es contextualizar la enorme cantidad de contenido con el que tienen que lidiar y hacerlos sucintos de forma que la gente pueda indexarlos", dijo en una entrevista con IBM Think.
Sin embargo, se mostró escéptico sobre algunas de las afirmaciones que hizo el equipo de OpenAI durante el gran anuncio del jueves, incluida la afirmación del fundador Sam Altman de que GPT-5 habla como un "experto legítimo a nivel de doctorado".
"No es así", dijo Hagerty. “Lee tesis académicas. Podría leer tesis, pero no tengo la experiencia vivida de alguien con un doctorado, ni las habilidades prácticas. Si leo todos los libros de Crepúsculo, no significa que sepa más que nadie sobre vampiros".
A pesar de estas reservas, Hagerty es optimista sobre lo que ChatGPT señala para el futuro. Según él, "nos está acercando a la IA general", la fase aún teórica en la que la IA puede reproducir la inteligencia humana.
Hagerty también considera que la última oferta de OpenAI es motivadora para el sector de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en su conjunto. "Esto ejercerá presión sobre muchos otros LLM para mejorar su juego", dijo. "De la misma manera que cuando salió el primer iPhone y Android tuvo que competir, eso es lo que estamos viendo ahora".
