¿Qué es Google Gemma?

Este modelo de texto a código está afinado para tareas de codificación. Es compatible con múltiples lenguajes de programación, incluidos C++, C#, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Python y Rust.5

CodeGemma tiene una variante preentrenada 7B para la finalización y generación de código, una variante ajustada por instrucciones 7B para el chat de código en lenguaje natural y el seguimiento de instrucciones y una variante preentrenada 2B para la finalización rápida de código.5