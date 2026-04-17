Las organizaciones están yendo más allá de los métodos tradicionales de previsión financiera y análisis de datos financieros porque ven cómo se perfila el futuro. Las iniciativas de IA y transformación digital están ganando popularidad, y los equipos financieros que siguen siendo abiertos permiten la agilidad y la rentabilidad empresarial.

La analítica financiera es un enfoque que se alinea con este cambio y permite el análisis en tiempo real y la interpretación de los datos financieros. Los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A) utilizan tecnologías avanzadas, como los algoritmos de machine learning (ML), para generar análisis predictivos que anticipan los cambios e informan las decisiones de planificación financiera.

Hay mucho en juego para las organizaciones que carecen de sólidas capacidades de analítica financiera, lo que incluye una gestión deficiente del flujo de caja, una estrategia limitada de gestión de riesgos y la pérdida de oportunidades de crecimiento.

Una investigación del IBM Institute for Business Value que evaluó la madurez financiera de los principales líderes financieros reveló que solo un pequeño porcentaje de las organizaciones financieras demuestran una madurez avanzada. Solo el 12 % de los líderes encuestados demuestran influencia estratégica y agilidad digital, indicadores de dos dimensiones fundamentales del rendimiento financiero.

La adopción de enfoques modernos, como la analítica financiera, puede ayudar a cerrar esa brecha al transformar el funcionamiento de la función de información financiera. Esta tendencia hacia modelos financieros más avanzados y el uso de herramientas analíticas puede resultar sumamente beneficiosa para una organización.

El informe también reveló que las organizaciones que destacan en influencia estratégica y agilidad digital ven una ejecución de la estrategia un 37 % más eficaz y decisiones de financiación un 19 % más rápidas.

Por otra parte, los directores financieros (CFO) están bajo presión para ahorrar costes y aumentar la transparencia financiera. Estas tareas son difíciles de equilibrar para los CFO y sus equipos de finanzas corporativas porque requieren innovación, disciplina y colaboración entre equipos. La analítica financiera puede ser transformadora para una organización, ayudando a convertir el papel del CFO en un controlador clave del rendimiento empresarial estratégico.