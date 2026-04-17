La analítica financiera es el uso del análisis de datos, los métodos estadísticos y la tecnología para evaluar los datos financieros, generar perspectivas y apoyar la toma de decisiones basadas en datos.
El enfoque difiere del análisis financiero, que evalúa los estados financieros históricos para entender el rendimiento pasado. El análisis financiero es el precursor de la analítica financiera. Este proceso va un paso más allá utilizando grandes conjuntos de datos, inteligencia artificial (IA), automatización y herramientas de software para modelar y prever resultados financieros. El análisis financiero es una disciplina que abarca sectores como la banca, los servicios financieros, los seguros, la gestión de activos y la fabricación.
"Las finanzas ya no se definen por la forma en que rastrean el rendimiento, sino por la forma en que dan forma a los resultados", según un informe reciente del Institute for Business Value de IBM. Este sentimiento es cierto en el caso de la analítica financiera, que supone un cambio para los analistas financieros: pasar de limitarse a presentar cifras a ofrecer perspectivas útiles y prácticas que marquen la diferencia.
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Las organizaciones están yendo más allá de los métodos tradicionales de previsión financiera y análisis de datos financieros porque ven cómo se perfila el futuro. Las iniciativas de IA y transformación digital están ganando popularidad, y los equipos financieros que siguen siendo abiertos permiten la agilidad y la rentabilidad empresarial.
La analítica financiera es un enfoque que se alinea con este cambio y permite el análisis en tiempo real y la interpretación de los datos financieros. Los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A) utilizan tecnologías avanzadas, como los algoritmos de machine learning (ML), para generar análisis predictivos que anticipan los cambios e informan las decisiones de planificación financiera.
Hay mucho en juego para las organizaciones que carecen de sólidas capacidades de analítica financiera, lo que incluye una gestión deficiente del flujo de caja, una estrategia limitada de gestión de riesgos y la pérdida de oportunidades de crecimiento.
Una investigación del IBM Institute for Business Value que evaluó la madurez financiera de los principales líderes financieros reveló que solo un pequeño porcentaje de las organizaciones financieras demuestran una madurez avanzada. Solo el 12 % de los líderes encuestados demuestran influencia estratégica y agilidad digital, indicadores de dos dimensiones fundamentales del rendimiento financiero.
La adopción de enfoques modernos, como la analítica financiera, puede ayudar a cerrar esa brecha al transformar el funcionamiento de la función de información financiera. Esta tendencia hacia modelos financieros más avanzados y el uso de herramientas analíticas puede resultar sumamente beneficiosa para una organización.
El informe también reveló que las organizaciones que destacan en influencia estratégica y agilidad digital ven una ejecución de la estrategia un 37 % más eficaz y decisiones de financiación un 19 % más rápidas.
Por otra parte, los directores financieros (CFO) están bajo presión para ahorrar costes y aumentar la transparencia financiera. Estas tareas son difíciles de equilibrar para los CFO y sus equipos de finanzas corporativas porque requieren innovación, disciplina y colaboración entre equipos. La analítica financiera puede ser transformadora para una organización, ayudando a convertir el papel del CFO en un controlador clave del rendimiento empresarial estratégico.
Existe una clara distinción entre analítica financiera y análisis financiero. Aunque ambos están relacionados entre sí, cada uno cumple una función distinta, pero igualmente importante.
Ambos métodos requieren un fuerte liderazgo financiero y una comprensión de los matices del sector. Las funciones de la analítica suelen ser más técnicas (por ejemplo, de científico de datos) y requieren habilidades de análisis, valoración y previsión. Sin embargo, un puesto de analista tradicional se centra más en la contabilidad y requiere menos habilidades técnicas. Aunque normalmente se requiere una licenciatura y una certificación profesional, a menudo se prefiere un máster.
La analítica financiera implica una variedad de métodos que convierten los datos sin procesar en decisiones informadas. Comprender los distintos tipos ayuda a los equipos financieros a evaluar mejor los riesgos financieros y a elegir el enfoque adecuado para cada desafío empresarial.
La eficacia del análisis financiero depende de algo más que de herramientas o datos. Exige varios componentes que funcionen simultáneamente y que desempeñen una función distinta a la hora de transformar la información financiera en inteligencia empresarial procesable.
La analítica financiera comienza con la agregación de datos de sistemas internos, como plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP), software contable y herramientas de gestión de la relación con el cliente (CRM).
A continuación, los pipelines de integración limpian y normalizan los datos para que fluyan de forma coherente hacia el análisis posterior. Sin una recopilación de datos y calidad de los datos fiables, todas las capas siguientes de la analítica se verán comprometidas.
Las organizaciones que invierten en una sólida infraestructura de datos obtienen una ventaja cuantificable en la velocidad y precisión de los informes.
Otro componente clave es la modelización financiera, que combina datos históricos con suposiciones para crear una representación visual del rendimiento financiero de una empresa.
Es un enfoque con muchos usos, incluyendo la valoración empresarial, la asignación de capital y la valoración de flujo de caja descontado. Posteriormente, los analistas financieros elaboran modelos y los someten a pruebas de estrés para evaluar cómo las inversiones y las adquisiciones afectan a los resultados.
Los modelos bien elaborados pueden servir como un lenguaje común entre los equipos financieros y la dirección ejecutiva. Además, estos modelos constituyen la base cuantitativa para la elaboración de presupuestos, las previsiones y las decisiones sobre la asignación de capital.
La medición del rendimiento hace un seguimiento de las principales métricas financieras (incluidos el margen operativo, el balance, la rentabilidad del capital y los ratios de capital circulante) en comparación con los objetivos y los períodos anteriores.
Con este enfoque, los líderes financieros pueden revisar constantemente si la empresa está ejecutando su estrategia y dónde persisten las lagunas. La medición regular crea responsabilidad en todas las unidades de negocio y saca a la luz los problemas antes de que se agraven.
Los programas más eficaces alinean los indicadores clave de rendimiento (KPI) financieros directamente con los objetivos organizativos más amplios.
El presupuesto establece el plan financiero para un periodo definido, mientras que la previsión actualiza continuamente las proyecciones a medida que hay nuevos datos disponibles.
Al trabajar juntos, permiten a las organizaciones anticiparse a las necesidades de recursos, responder a los cambios del mercado y gestionar el flujo de caja rápidamente.
Los equipos de finanzas modernos se basan cada vez más en las previsiones continuas y en los modelos basados en controladores para reemplazar los presupuestos anuales estáticos. Este enfoque dinámico reduce el desfase entre las señales del mercado y las decisiones de planificación financiera.
Los informes convierten los resultados de los análisis en formatos que impulsan la toma de decisiones en todos los niveles de la organización, desde los paneles de control a nivel de junta directiva hasta los cuadros de mando operativos. Una visualización eficaz de los datos presenta con claridad datos financieros complejos, lo que reduce el tiempo que las partes interesadas necesitan para interpretar los resultados y actuar.
Los equipos financieros utilizan herramientas como IBM Planning Analytics, Microsoft Power BI, Tableau y plataformas de FP&A especialmente diseñadas para automatizar la entrega de informes y mantener una única fuente fiable. La calidad de los informes afecta directamente a la rapidez con la que una organización puede responder a las señales financieras.
El cumplimiento y el gobierno ayudan a garantizar que los procesos de analítica financiera cumplan con los estándares regulatorios y los requisitos de control interno.
Los equipos de finanzas incorporan registros de auditoría, controles de acceso y reglas de validación de datos en sus flujos de trabajo de analítica para proteger la integridad de las cifras reportadas. Un marco de gobierno sólido reduce la exposición a sanciones regulatorias y riesgos reputacionales derivados de divulgaciones financieras inexactas. También crea las condiciones para que la analítica escale de forma segura a medida que una organización crece.
La analítica financiera tiene aplicaciones en el mundo real en bancos de inversión, fondos de cobertura, empresas globales y otras instituciones financieras. Organizaciones de todos los sectores confían en estas aplicaciones básicas para optimizar el rendimiento, gestionar el riesgo y asignar recursos de forma eficaz.
Un análisis de rentabilidad mide la eficiencia con la que una empresa genera beneficios en relación con sus ingresos, costes e inversiones.
Los analistas utilizan esta aplicación para identificar productos de alto margen, unidades de negocio de bajo rendimiento y oportunidades para reducir costes. Estas perspectivas permiten a la dirección reasignar recursos hacia los segmentos más rentables del negocio y ayudar a tomar decisiones de gestión financiera más estratégicas.
La elaboración de presupuestos de capital evalúa las decisiones de inversión a largo plazo, como la compra de equipos, la ampliación de instalaciones y el desarrollo de nuevos productos.
Los analistas financieros utilizan técnicas como la tasa interna de rendimiento y los análisis del período de amortización para clasificar los proyectos competidores. Este proceso permite garantizar que las empresas destinen capital a iniciativas que generen la mayor rentabilidad ajustada al riesgo.
Esta aplicación monitoriza el equilibrio entre los activos corrientes y los pasivos corrientes de una empresa para mantener la liquidez operativa diaria.
La analítica financiera puede ayudar a los equipos de finanzas a alinear las estrategias de inversión con objetivos organizativos más amplios. Los analistas rastrean métricas como los ciclos de conversión de efectivo, los días de ventas pendientes y la rotación del inventario para detectar correlaciones e ineficiencias. Una gestión más estricta del capital circulante libera efectivo que las empresas pueden reinvertir o utilizar para reducir la deuda.
La analítica financiera puede mejorar las estrategias de gestión del rendimiento utilizando métricas financieras y operativas para evaluar el progreso hacia objetivos estratégicos tanto a nivel organizativo como individual.
A través de un enfoque de analítica financiera, los analistas pueden crear paneles de control y cuadros de mando que conecten indicadores adelantados con los resultados financieros, proporcionando a los directivos financieros una visibilidad en tiempo real sobre el estado del negocio.
La analítica financiera refuerza la detección del fraude al identificar anomalías, patrones de transacción inusuales y valores estadísticos atípicos que indican un posible riesgo o mala conducta. Las aplicaciones de gestión de riesgos también pueden ayudar a garantizar que una organización cumpla con los requisitos normativos y optimice las reservas de capital.
La analítica financiera también puede utilizar IA y modelado predictivo para permitir la toma de decisiones proactiva, lo que resulta en sistemas financieros más inteligentes y reduce el potencial de pérdidas financieras.
La analítica financiera ofrece numerosos beneficios, pero su implantación puede resultar complicada, dependiendo de la organización y de su sistema financiero.
El éxito de un enfoque de analítica financiera depende de la base de datos de la organización. Los CFO tienen la responsabilidad de gestionar sistemas financieros desconectados que requieren conciliación manual y un trabajo importante para unificar los datos. Las definiciones métricas contradictorias entre los departamentos retrasan las decisiones y degradan la calidad de los datos. Por eso es esencial una arquitectura de datos unificada y conjuntos de datos alineados.
Por otra parte, la mayoría de las organizaciones siguen operando con presupuestos anuales fijos, ciclos de planificación rígidos y KPI únicamente de eficiencia. Las plataformas modernizadas de gestión del rendimiento empresarial (EPM) pueden acabar con esta rigidez.
La investigación del IBM Institute for Business Value reveló que el 82 % de las organizaciones financieras avanzadas informan de mejoras en los plazos de toma de decisiones tras la modernización de EPM. Además, 7 de cada 10 afirman que sus previsiones son más rápidas y precisas y que la coordinación entre los distintos departamentos en materia de planificación es más sólida.
La analítica financiera no es una capacidad independiente y requiere varias funciones que trabajen conjuntamente. Requiere una infraestructura de datos sólida, el modelo organizativo y la tecnología adecuados.
Cuando esas bases estén sentadas, el próximo paso para las organizaciones es implementar iniciativas de IA y transformación digital. La implementación exitosa de IA en la analítica financiera requiere reconstruir alrededor de plataformas de datos integradas en lugar de añadir nuevas herramientas sobre una base rota.
La analítica financiera está optando por sistemas autónomos y agénticos que ofrecen perspectivas predictivas basadas en datos en lugar de informes estáticos. Las aplicaciones de análisis financiero impulsadas por IA pueden automatizar la limpieza de datos, la detección de anomalías, la previsión y el análisis.
Según una reciente investigación del IBM Institute for Business Value, el 68 % de los directivos informa haber experimentado con automatización por IA, con asistentes digitales que avanzan a agentes autónomos en operaciones financieras para autoservicio.
Para 2027, el 37 % de los ejecutivos espera implementar la automatización sin contacto en las perspectivas predictivas y el 29 % espera implementarla en el análisis y la elaboración de informes financieros, según el informe.
Además, los CFO proyectan beneficios sustanciales de la automatización de la IA en áreas críticas, incluyendo la precisión de las previsiones y los procesos de cierre continuo. Si una organización puede superar los desafíos estructurales, podrá incorporar herramientas con IA, lo que puede conducir a decisiones de financiación más rápidas, una mejor ejecución de la estrategia y un ROI más sólido de las inversiones en tecnología.
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