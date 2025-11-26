¿Qué es la gestión del rendimiento empresarial (EPM)?

La gestión del rendimiento empresarial (EPM) se refiere a las prácticas, los procesos y las herramientas empresariales que las organizaciones utilizan para planificar, prever, presupuestar y mejorar el rendimiento general de la empresa.
EPM es ideal para ayudar a optimizar las funciones empresariales de los equipos financieros, incluidos la elaboración de presupuestos, las previsiones y el análisis de datos. El software EPM permite a los equipos de finanzas optimizar sus prácticas empresariales e informar la toma de decisiones futuras a través de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y otras herramientas de automatización.
Las organizaciones utilizan las soluciones de EPM como un asistente integrado para evaluar nuevas oportunidades, automatizar las tareas rutinarias y tomar decisiones de planificación estratégica en sectores como las finanzas, los recursos humanos, la cadena de suministro y las ventas.
En concreto, los directores financieros (CFO) consideran que es necesario un cambio transformador para mantenerse al día con la evolución tecnológica, y algunas de las organizaciones financieras más exitosas están aprovechando los sistemas de inteligencia artificial. Un informe reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) reveló que "casi cuatro de cada cinco CFO tienen previsto mantener o acelerar el ritmo de cambio transformador de su organización financiera". El informe también reveló que el 69 % afirma que la IA es parte integral de su estrategia de transformación financiera.
Los sistemas EPM forman parte de la transformación digital que muchas organizaciones están implementando para satisfacer las demandas de las funciones financieras del futuro. Los procesos de EPM ayudan a las organizaciones a tomar decisiones de planificación financiera y proporcionan una visión más profunda para responder a la disrupción y la incertidumbre.
La planificación de recursos empresariales (ERP) y la gestión del rendimiento empresarial (EPM) gestionan los datos empresariales de una organización. Desempeñan funciones conectadas, pero sirven para propósitos diferentes. Comprender la diferencia entre ambos es crítico para los CFO y los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A) que buscan pasar de la eficiencia transaccional a la agilidad estratégica.
El ERP es una cuestión de ejecución. Es la columna vertebral de las operaciones financieras diarias de una organización: desde el seguimiento de las transacciones hasta las cuentas a pagar y el cierre financiero. El sistema ERP se entiende mejor como el motor que mantiene el negocio en movimiento. Proporciona conocimiento basado en datos de cada transacción en toda la empresa y es la única fuente fiable de lo que está ocurriendo a nivel operativo.
EPM es la capa estratégica. El software EPM toma los datos del ERP y los convierte en información prospectiva. La función de EPM es permitir la elaboración de presupuestos, la previsión, el modelado de escenarios y el análisis del rendimiento. Esencialmente, EPM está ayudando a los equipos financieros a hacer planes para los escenarios hipotéticos y cómo prepararse para ellos.
En pocas palabras, el ERP equilibra las cuentas, mientras que el EPM decide dónde invertir a continuación. Juntos, convierten a las finanzas de una función de informes en un socio estratégico.
Hoy en día, muchas organizaciones financieras están superponiendo la IA y el análisis predictivo a las soluciones ERP-EPM. El objetivo es acortar la distancia entre los datos y la decisión. Las organizaciones lo hacen utilizando la precisión operativa del ERP y la inteligencia estratégica del EPM para prever, planificar y pivotar en tiempo real.
A lo largo de los años, se ha transformado desde una función de informes de back-office. Hoy en día, sirve como motor de inteligencia estratégica para el sector financiero. Su evolución refleja cómo el sector financiero hizo su propio cambio del mantenimiento de registros históricos a la toma de decisiones con visión de futuro.
EPM también es a veces sinónimo de gestión del rendimiento corporativo (CPM), gestión del rendimiento empresarial (BPM) y planificación y análisis financieros (FP&A).
Al principio, EPM era un sistema manual. Los equipos financieros elaboraban presupuestos y previsiones en hojas de cálculo y pasaban archivos entre departamentos. Sin embargo, este flujo de trabajo se volvió ineficaz: los errores se multiplicaban, el control de versiones desaparecía y el conocimiento se limitaba a lo que podía caber en la celda. Fue entonces cuando los equipos financieros se dieron cuenta de que dedicaban más tiempo a conciliar los datos financieros que a analizar el significado de las cifras.
El siguiente paso significativo para EPM fueron los sistemas EPM on-premises. Esto proporcionó a los equipos financieros una plataforma para centralizar los datos y estandarizar los informes financieros en todas las unidades de negocio. Por último, los líderes financieros obtuvieron una visión coherente del rendimiento y la consolidación financiera automatizada. Sin embargo, los sistemas locales presentaban importantes desafíos: eran rígidos, caros de implementar, lentos de actualizar y requerían que los departamentos de TI gestionaran todos los cambios.
A continuación, llegó la era del cloud computing. Las herramientas de EPM basadas en la nube, también conocidas como software como servicio (SaaS), hicieron que la gestión del rendimiento fuera más ágil y accesible en toda la organización. Los equipos financieros pudieron colaborar en tiempo real, ejecutar múltiples escenarios y actualizar las previsiones al instante. Además, se mejoró la integración de datos, lo que convirtió al sector financiero en un business partner proactivo.
Aprovechando el impulso de la nube, surgieron la automatización y la IA. Los sistemas EPM modernos gestionan ahora la consolidación de datos, la conciliación y la elaboración de informes de forma automática.
Los sistemas EPM con IA característica modelos de análisis predictivo que pueden identificar tendencias y prever resultados que utilizan datos en tiempo real. Los sistemas EPM avanzados pueden manejar muchas metodologías de rendimiento. El procesamiento del lenguaje natural (PLN) también permite a los profesionales de las finanzas consultar los datos de forma conversacional en lugar de tener que buscar en los informes.
La evolución del EPM para la industria financiera ha pasado de las hojas de cálculo estáticas a conocimientos dinámicos impulsados por IA que están impulsando las decisiones informadas y los resultados financieros.
Los sistemas modernos de gestión de rendimiento empresarial (EPM) incluyen varias capacidades básicas que permiten a los equipos financieros planificar estratégicamente, responder rápidamente a los cambios y tomar decisiones basadas en datos.
Un componente esencial de los sistemas EPM es el panel de control unificado. El panel de control ofrece a los líderes financieros una vista única del rendimiento de toda la empresa al consolidar los datos de varios sistemas en una sola interfaz. En lugar de tener que hacer un seguimiento manual de los estados e informes financieros, los directores financieros pueden hacer un seguimiento de los principales indicadores de rendimiento (KPI), el flujo de caja y la rentabilidad en un solo lugar.
Disponer de un panel de control unificado puede ayudar a convertir los datos financieros en conocimientos que se pueden ejecutar. Un panel de control ofrece a los equipos de finanzas una visualización detallada que pueden utilizar para tomar decisiones con mayor rapidez.
Los sistemas EPM modernos deben ser un recurso integral para la planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión. Las soluciones EPM automatizan y conectan estos tres pasos en un proceso continuo. La solución permite a los equipos financieros romper los silos, colaborar entre departamentos, actualizar las suposiciones y alinear los planes financieros con los objetivos empresariales.
Mediante el uso de herramientas impulsadas por IA, los equipos financieros pueden acelerar los ciclos de previsión y mejorar la precisión mediante el análisis de datos históricos y de mercado. El resultado es un proceso de planificación de negocio ágil, basado en datos y preparado para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
El análisis predictivo está transformando la EPM de una herramienta retrospectiva a un motor financiero con visión de futuro. Al analizar los datos operativos, los datos históricos, los indicadores de mercado y los impulsores operativos, los sistemas EPM pueden hacer previsiones con una precisión notable.
Además, los líderes financieros pueden anticipar resultados como déficits de flujo de caja o picos de demanda antes de que ocurran. Tener este tipo de previsión potencia las decisiones basadas en datos y ayuda a las organizaciones a mantenerse por delante de los impredecibles cambios del mercado.
Los equipos financieros utilizan el modelado de escenarios para probar escenarios hipotéticos con confianza. Con los sistemas EPM modernos, los usuarios pueden modelar múltiples resultados y ver el impacto financiero al instante.
Este tipo de capacidad de planificación de escenarios respalda la planificación estratégica, la gestión de riesgos y las decisiones de inversión. Ofrece a los directores financieros un lugar seguro para explorar opciones sin tener que comprometer los recursos, lo cual es crítico en mercados inciertos.
Un sistema EPM basado en la nube proporciona a los equipos financieros acceso a datos, paneles de control e informes las 24 horas del día sin necesidad de VPN o múltiples versiones.
La infraestructura en la nube es una herramienta clave de gestión financiera, ya que proporciona actualizaciones automáticamente y mantiene los datos sincronizados entre los equipos. También puede reducir la carga de trabajo de TI y, al mismo tiempo, crear mejores relaciones con las partes interesadas de las oficinas mundiales.
El EPM basado en la nube mantiene a los equipos financieros conectados a los procesos empresariales y listos para actuar en cualquier momento.
Las organizaciones pueden obtener varios beneficios importantes. Estas ventajas provienen del uso de soluciones de gestión del rendimiento empresarial (EPM).
Los sistemas EPM son vitales en tiempos de incertidumbre. Los equipos financieros deben ser capaces de gestionar e impulsar la rentabilidad y presentar a los líderes métricas que sean perspicaces y tengan sentido para la organización.
Con la EPM, los equipos pueden obtener conocimiento sobre costes y rentabilidad y ayudarles a determinar qué iniciativas valen la pena y cuáles no.
La conciliación de cuentas puede ser un motivo de retraso en el cierre financiero, por lo que contar con un sistema EPM que automatice este proceso hace que los equipos financieros sean mucho más eficientes y proactivos.
Las soluciones de EPM pueden direcccionar la seguridad y el riesgo típicamente asociados con el proceso de conciliación de cuentas antes de que se produzcan retrasos.
Un sistema EPM moderno no es una solución sencilla de gestión del rendimiento; es un enfoque holístico para gestionar y mantener las funciones financieras del negocio.
Con soluciones con IA, los CFO están optimizando los procesos de gestión y los procesos de reporte para construir una base más sólida a largo plazo. Los sistemas EPM impulsan una planificación eficaz y una mejor alineación en toda la empresa.
La capacidad de adaptarse rápidamente es vital para las organizaciones financieras, especialmente en un entorno regulatorio cambiante. Los sistemas EPM ayudan a unificar el flujo de caja y los balances, lo que puede ayudar a optimizar el cierre financiero y permitir que la organización informe con confianza.
La implementación exitosa de la gestión del rendimiento empresarial (EPM) requiere una planificación cuidadosa, una sólida gestión del cambio y una optimización continua para ofrecer un valor duradero.
Las organizaciones pueden maximizar el valor de su inversión en EPM siguiendo estas buenas prácticas de implementación.
Antes de sumergirse en la implementación de EPM, los líderes financieros deben decidir qué necesita realmente la organización. Este paso podría significar mapear los desafíos actuales, como los cierres lentos o los datos aislados.
Una vez identificadas esas necesidades, los líderes deben definir cómo EPM puede ayudar a resolverlas. Cada organización es diferente y necesita un enfoque distintivo.
Este paso es crucial para comprender los flujos de trabajo, los plazos de decisión y las dependencias entre departamentos antes de implementar una solución EPM. Si el sistema EPM no puede soportar operaciones reales, está preparando a la organización para grandes desafíos.
Cuando se identifiquen las necesidades de la organización, el siguiente paso es elegir la plataforma de EPM adecuada que se adapte a las necesidades del ecosistema financiero. Los equipos deben evaluar cuán escalable es la plataforma y si puede integrarse con los sistemas ERP y de gestión de recursos del cliente (CRM) existentes.
La solución EPM debe permitir la colaboración, automatizar el trabajo manual y ofrecer conocimiento inteligente. Una plataforma también debe ser capaz de crecer con la organización y tener facilidad de uso para los usuarios no técnicos.
El éxito de una implementación de EPM depende de que las personas la adopten. Un equipo financiero puede resistirse a los nuevos procesos, especialmente a los que alteran la norma. Por lo tanto, es importante invertir en la gestión del cambio, como la formación, la comunicación y la aceptación del liderazgo para ayudar a facilitar la transición.
Los equipos deben destacar los beneficios de esta solución EPM y cómo mejorará la precisión, ahorrará tiempo y elevará el papel del equipo a largo plazo. Estos usuarios deben ver el valor personal de la solución para que haya adopción y retorno de la inversión (ROI).
Las capacidades de EPM también dependen de datos limpios y fiables. Los equipos financieros deben realizar el trabajo previo a la implementación para integrar prácticas sólidas de gobernanza. Esto significa definiciones coherentes, acceso controlado y validación automatizada en toda la organización.
Como EPM requiere integrar datos de múltiples fuentes, deben ser precisas y estar sincronizadas. Los equipos financieros deben priorizar los datos desde el principio del proceso para establecer confianza en cada informe y previsión generado por la solución EPM.
La implementación es solo el comienzo de la optimización. Las soluciones EPM requieren que los equipos realicen un seguimiento regular de las métricas de rendimiento, como la precisión de las previsiones y la adopción de los usuarios. Por separado, los equipos deben recopilar comentarios de los stakeholders financieros y empresariales para revisar lo que funciona y lo que no.
La solución de EPM correcta evolucionará con la organización. La evaluación continua los mantiene alineados a medida que surgen nuevos objetivos y los mercados cambian. La solución EPM deberá ajustarse para garantizar que el sistema siga siendo muy valioso.
¿Qué depara el futuro para la gestión del rendimiento empresarial (EPM) en el ámbito financiero? Parece que será más inteligente e integrado en toda la empresa. La solución EPM comenzó como una herramienta para la elaboración de informes financieros y está evolucionando rápidamente hasta convertirse en el sistema nervioso central para la toma de decisiones de los equipos financieros.
La propia transformación de IBM es un vistazo a lo que es posible para las organizaciones. Al enfrentarse a datos fragmentados y a más de 500 aplicaciones financieras desconectadas en todas las unidades de negocio, IBM necesitaba un cambio radical. Para lograr la unificación de datos, la empresa desarrolló una plataforma EPM integrada impulsada por IBM® Cognos Analytics e IBM Planning Analytics (capacidades TM1). En 2019, añadió capacidades de IA.
Los resultados fueron muy significativos. El enfoque integrado ha logrado un 95 % menos de herramientas de FP&A y un aumento del 40 % en la productividad de FP&A desde 2020. Además, la empresa ha logrado una previsión impulsada por IA "sin contacto" con informes en tiempo real y una precisión de modelo casi perfecta mediante el uso de IBM watsonx y Planning Analytics.
El propio caso de éxito de IBM es un ejemplo de hacia dónde se dirige EPM y cómo una organización puede convertirse en un ecosistema conectado con tecnología avanzada. La IA está llevando a los líderes financieros al mundo moderno y les está ayudando a convertirse en asesores estratégicos que van un paso por delante.
