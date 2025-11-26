¿Qué es la gestión del rendimiento empresarial (EPM)?

A lo largo de los años, se ha transformado desde una función de informes de back-office. Hoy en día, sirve como motor de inteligencia estratégica para el sector financiero. Su evolución refleja cómo el sector financiero hizo su propio cambio del mantenimiento de registros históricos a la toma de decisiones con visión de futuro.

EPM también es a veces sinónimo de gestión del rendimiento corporativo (CPM), gestión del rendimiento empresarial (BPM) y planificación y análisis financieros (FP&A).

Al principio, EPM era un sistema manual. Los equipos financieros elaboraban presupuestos y previsiones en hojas de cálculo y pasaban archivos entre departamentos. Sin embargo, este flujo de trabajo se volvió ineficaz: los errores se multiplicaban, el control de versiones desaparecía y el conocimiento se limitaba a lo que podía caber en la celda. Fue entonces cuando los equipos financieros se dieron cuenta de que dedicaban más tiempo a conciliar los datos financieros que a analizar el significado de las cifras.

El siguiente paso significativo para EPM fueron los sistemas EPM on-premises. Esto proporcionó a los equipos financieros una plataforma para centralizar los datos y estandarizar los informes financieros en todas las unidades de negocio. Por último, los líderes financieros obtuvieron una visión coherente del rendimiento y la consolidación financiera automatizada. Sin embargo, los sistemas locales presentaban importantes desafíos: eran rígidos, caros de implementar, lentos de actualizar y requerían que los departamentos de TI gestionaran todos los cambios.

A continuación, llegó la era del cloud computing. Las herramientas de EPM basadas en la nube, también conocidas como software como servicio (SaaS), hicieron que la gestión del rendimiento fuera más ágil y accesible en toda la organización. Los equipos financieros pudieron colaborar en tiempo real, ejecutar múltiples escenarios y actualizar las previsiones al instante. Además, se mejoró la integración de datos, lo que convirtió al sector financiero en un business partner proactivo.

Aprovechando el impulso de la nube, surgieron la automatización y la IA. Los sistemas EPM modernos gestionan ahora la consolidación de datos, la conciliación y la elaboración de informes de forma automática.

Los sistemas EPM con IA característica modelos de análisis predictivo que pueden identificar tendencias y prever resultados que utilizan datos en tiempo real. Los sistemas EPM avanzados pueden manejar muchas metodologías de rendimiento. El procesamiento del lenguaje natural (PLN) también permite a los profesionales de las finanzas consultar los datos de forma conversacional en lugar de tener que buscar en los informes.

La evolución del EPM para la industria financiera ha pasado de las hojas de cálculo estáticas a conocimientos dinámicos impulsados por IA que están impulsando las decisiones informadas y los resultados financieros.