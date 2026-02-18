¿Qué es el análisis financiero?

El proceso utiliza una serie de técnicas para analizar los estados financieros y otros informes para ayudar a los inversores y a la dirección interna a evaluar la estabilidad de la empresa.

El objetivo central del análisis financiero es evaluar toda la información financiera disponible, incluidas las cuentas de resultados, los estados de flujo de caja, los balances y cualquier otra información o informe financiero. Los analistas financieros de los equipos de planificación y análisis financieros (FP&A) utilizan esos datos para evaluar la situación financiera general de la empresa.

Ahora es una práctica común que las organizaciones utilicen herramientas y técnicas con inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) para analizar los datos y fundamentar la toma de decisiones.

Entre los componentes clave del análisis financiero se incluyen el análisis de ratios y la revisión de los datos históricos, con el fin de fundamentar las proyecciones futuras de gestión financiera y comprender mejor la salud y el potencial de la empresa. Algunos de los tipos más comunes de análisis financiero son el análisis vertical, el análisis horizontal, el análisis de apalancamiento, el análisis de liquidez y el análisis de rentabilidad.

El análisis financiero se basa en varios tipos de estados financieros, entre los que cabe destacar tres estados fundamentales:

El estado de resultados (también denominado estado de pérdidas y ganancias) detalla los ingresos, los gastos, el resultado neto y las ganancias o pérdidas totales de una empresa durante un periodo determinado.

El balance general es una instantánea de los activos, los pasivos y el patrimonio neto de una empresa en un momento concreto.