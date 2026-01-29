¿Qué es la automatización de los informes financieros?

Gracias a la automatización de los informes financieros, los equipos de FP&A pueden automatizar las tediosas tareas de elaboración de informes y preparar estados financieros e informes en tiempo real. También pueden automatizar flujos de trabajo, crear pistas de auditoría automáticas y gestionar la consolidación y verificación. Este proceso libera a los miembros del equipo para que puedan centrarse en iniciativas más estratégicas, como el análisis y la creación de relaciones.

Los ejecutivos se están dando cuenta del poder de la IA en las finanzas y están empezando a adoptar el uso de la automatización basada en IA en sus operaciones financieras, como en los agentes de IA para finanzas y la IA en FP&A.

Una reciente investigación del IBM® Institute for Business Value reveló que el 68 % de los ejecutivos, incluidos los directores financieros (CFO), afirman estar experimentando con la automatización basada en IA a medida que los asistentes digitales evolucionan hacia agentes autónomos que dan soporte a las operaciones financieras de autoservicio.

Por otra parte, de los ejecutivos encuestados, el 37 % espera implementar la automatización sin intervención humana en las perspectivas predictivas y el 29 % en los análisis e informes financieros.

La aplicación de la IA en el ámbito financiero está cambiando la forma en que operan los equipos de FP&A. La tecnología está aportando importantes mejoras en cuanto a precisión, facilidad de uso, eficiencia y estrategia empresarial. Este cambio radical está transformando el sector financiero, que pasa de ser una función reactiva a impulsar el cambio proactivo y la toma de decisiones para la planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión.