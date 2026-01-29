Operaciones de negocio

¿Qué es la automatización de los informes financieros?

Publicado el 29 de enero de 2026
Personas sentadas ante un escritorio con gráficos superpuestos sobre ellas
By Teaganne Finn , Ian Smalley

Automatización de informes financieros, definida

La automatización de los informes financieros es el proceso de planificación y análisis financieros (FP&A) mediante el uso de inteligencia artificial (IA) y software basado en la automatización para optimizar los procesos de elaboración de informes financieros.

Gracias a la automatización de los informes financieros, los equipos de FP&A pueden automatizar las tediosas tareas de elaboración de informes y preparar estados financieros e informes en tiempo real. También pueden automatizar flujos de trabajo, crear pistas de auditoría automáticas y gestionar la consolidación y verificación. Este proceso libera a los miembros del equipo para que puedan centrarse en iniciativas más estratégicas, como el análisis y la creación de relaciones.

Los ejecutivos se están dando cuenta del poder de la IA en las finanzas y están empezando a adoptar el uso de la automatización basada en IA en sus operaciones financieras, como en los agentes de IA para finanzas y la IA en FP&A.

Una reciente investigación del IBM® Institute for Business Value reveló que el 68 % de los ejecutivos, incluidos los directores financieros (CFO), afirman estar experimentando con la automatización basada en IA a medida que los asistentes digitales evolucionan hacia agentes autónomos que dan soporte a las operaciones financieras de autoservicio.

Por otra parte, de los ejecutivos encuestados, el 37 % espera implementar la automatización sin intervención humana en las perspectivas predictivas y el 29 % en los análisis e informes financieros.

La aplicación de la IA en el ámbito financiero está cambiando la forma en que operan los equipos de FP&A. La tecnología está aportando importantes mejoras en cuanto a precisión, facilidad de uso, eficiencia y estrategia empresarial. Este cambio radical está transformando el sector financiero, que pasa de ser una función reactiva a impulsar el cambio proactivo y la toma de decisiones para la planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión.

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¿Cómo funciona la automatización de los informes financieros?

Los equipos automatizan los informes financieros a través de un software con IA que puede integrarse con los sistemas financieros existentes de una organización. Algunos sistemas existentes son el software de contabilidad, las hojas de cálculo Excel, el software de FP&A, las herramientas de gestión de datos financieros y los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).

Los pasos que se describen a continuación trazan una ruta general sobre cómo funciona la automatización de los informes financieros:

  1. Recopilar datos: el software de automatización se conecta directamente a las herramientas financieras y de informes existentes para reunir los datos financieros sin procesar en un solo lugar. Este paso del proceso elimina la necesidad de introducir datos manualmente.
  2. Procesar datos: el proceso y la validación de datos se llevan a cabo mediante la automatización robótica de procesos (RPA) y otras herramientas de automatización que validan los datos y convierten los documentos físicos en texto digital.
  3. Generar análisis y perspectivas: la IA y el machine learning (ML) analizan patrones y generan informes de variaciones. Estas tecnologías pueden detectar anomalías, riesgos de fraude y tendencias que un ser humano podría pasar por alto.
  4. Informar: el sistema de automatización financiera compila los datos procesados en estados financieros estándar, incluyendo cuentas de resultados y de flujo de caja, balances e informes personalizados. Estos estados se pueden formatear para necesidades específicas de previsión y paneles de control.
  5. Revisar: tras la generación de los informes, se puede programar el envío automático de los informes financieros a las partes interesadas. Alternativamente, los usuarios pueden consultar el software de informes financieros automatizados para obtener perspectivas en tiempo real, hacer un seguimiento de transacciones financieras y mantener pistas de auditoría para el cumplimiento normativo.
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¿Qué áreas de la información financiera se pueden automatizar?

La automatización de los informes financieros va mucho más allá de las simples tareas repetitivas y los flujos de trabajo: puede transformar muchas áreas fundamentales del proceso de elaboración de informes.

Estados financieros

El software de automatización ayuda a los equipos de FP&A a preparar estados financieros clave con facilidad, lo que reduce el riesgo de error humano y acorta el tiempo de recopilación de datos.

Los sistemas de informes automatizados pueden extraer información financiera de sistemas integrados, lo que mejora la precisión y la escalabilidad. Al crear estados financieros de forma rápida y precisa, este sistema impulsa una toma de decisiones más basada en datos.

Informes financieros

La automatización de los informes financieros permite a los equipos de FP&A generar informes de gestión, de patrimonio neto y de gastos utilizando datos en tiempo real. Esta estrategia elimina el proceso manual de recopilación de datos y la complejidad de gestionar múltiples fuentes de datos. El software de automatización reduce los errores y permite una toma de decisiones más informada.

El software de elaboración de informes automatizados también aplica normas de formato y contabilidad coherentes y genera informes personalizados para diversas partes interesadas. Al tener todos los datos en un solo lugar, los CFO y los directivos empresariales pueden mantener debates estratégicos sobre el rendimiento financiero, ya que todos consultan las mismas métricas y cifras.

Conciliación de cuentas

La automatización ayuda a conciliar las transacciones y a comparar miles de transacciones de múltiples fuentes. La conciliación de cuentas es una tarea manual propensa a errores y que puede retrasar los procedimientos de cierre de fin de mes.

Las herramientas de automatización que utilizan el machine learning (ML) pueden aprender de las transacciones históricas y adaptarse para mitigar futuras actividades fraudulentas.

Cumplimiento de la normativa

Los profesionales financieros deben gestionar complejas normas de cumplimiento normativo y obligaciones fiscales. La automatización puede simplificar el proceso para cumplir con los requisitos de presentación de informes y las normas contables, creando una única fuente fiable a través en todos los sistemas.

El software de automatización también genera automáticamente informes que se ajustan a los estándares establecidos por organismos reguladores, incluido el Government Accounting Standards Board (GASB).

Datos de entrada

Mediante el uso de la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), los sistemas capturan datos de diversas fuentes, eliminando la necesidad de introducir datos manualmente. El software puede extraer datos de fuentes como extractos bancarios, facturas y recibos.

Un ejemplo de OCR es la gestión de gastos. Un equipo financiero puede pasar horas revisando cada informe y verificando que el recibo coincida con el gasto reclamado. Con el OCR, los empleados pueden simplemente tomar una foto de un recibo con su teléfono para extraer y clasificar la información.

Beneficios de la automatización de informes financieros

La automatización financiera es una inversión que merece la pena para las empresas que buscan transformar sus procesos de gestión financiera y sus operaciones diarias. Estos son algunos de los principales beneficios:

  • Mejora la precisión: el software de automatización elimina la necesidad de introducir datos manualmente, lo que permite realizar cálculos más precisos y reducir los errores.
  • Optimiza los flujos de trabajo: la automatización de los flujos de trabajo ayuda a los sistemas a eliminar retrasos y reduce la necesidad de traspasos manuales.
  • Mantiene la coherencia: con la automatización de los informes financieros, los equipos de FP&A pueden mantener la coherencia en todas las tareas financieras mediante el procesamiento estandarizado y la automatización de tareas.
  • Mejora el control: el software de automatización ayuda a los equipos de FP&A a mantener el control señalando automáticamente actividades o patrones inusuales y aplicando una documentación completa de las transacciones.
  • Permite operaciones flexibles y escalables: las herramientas de informes financieros automatizados pueden gestionar aumentos en el volumen de transacciones, lo que permite a los equipos actuar con rapidez y escalar las operaciones.

Retos de la automatización de los informes financieros

La automatización financiera ofrece enormes beneficios. Sin embargo, aún existen algunos retos que vale la pena mencionar. Es importante que una empresa comprenda los posibles problemas que puedan surgir y prepare a la dirección para cuando se produzcan:

  • Altos costes iniciales: el software de automatización requiere una importante inversión inicial, que incluye aspectos como licencias de software, hardware, expertos en sistemas y otros costes continuos.
  • Tecnología compleja: aunque las herramientas de automatización están pensadas para integrarse con los sistemas heredados, eso no significa que vaya a ser un proceso sencillo. La puesta en marcha del software podría requerir amplios conocimientos técnicos.
  • Requisitos de cumplimiento: el software moderno requiere mantenerse al día con la normativa y las actualizaciones del sistema. Los equipos de TI deben dedicar recursos a monitorizar estos requisitos de cumplimiento, implementar controles de acceso y mantener pistas de auditoría.
  • Resistencia de los empleados: la automatización puede resultar amenazante para los empleados y provocar desorden cuando queda claro que el propósito es reducir costes.

Características clave de la automatización de informes financieros

Los beneficios de la automatización de los informes financieros variarán en función del tipo de software de automatización que se utilice. Sin embargo, todas las opciones deben proporcionar capacidades básicas que agilicen los procesos financieros y conduzcan a una toma de decisiones más estratégica.

Integración de datos en tiempo real

Las herramientas de automatización de los informes financieros se conectan a los sistemas de origen y transmiten los datos a medida que cambian. Los equipos financieros ven las transacciones, los saldos y las métricas de rendimiento en tiempo real, no después del procesamiento por lotes. La inmediatez del software de automatización mejora la precisión y reduce la conciliación manual.

Al integrar los datos de las plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP), de gestión de la relación con el cliente (CRM) y de terceros, las organizaciones mantienen una visión única y fiable de sus operaciones financieras.

Paneles de control personalizables

Los paneles de control y plantillas personalizables presentan a los equipos financieros las métricas que más importan para cada función.

Los equipos financieros pueden personalizar las vistas para seguir indicadores clave de rendimiento (KPI), tendencias y excepciones de un vistazo. Los usuarios pueden filtrar y desglosar los datos a través de una interfaz fácil de usar sin necesidad de grandes conocimientos técnicos. Esta flexibilidad mejora las perspectivas y alinea a los equipos en torno a objetivos compartidos.

Plataformas escalables

La automatización de los informes financieros puede escalarse a medida que la empresa crece. La plataforma gestiona volúmenes de transacciones cada vez mayores, nuevas entidades y la expansión geográfica sin pérdida de rendimiento.

Las organizaciones pueden añadir usuarios y fuentes de datos sin dejar de mantener el gobierno y el control. Esta escalabilidad protege las inversiones a largo plazo y fomenta la innovación sin necesidad de revisar el sistema.

Integración sencilla

Las herramientas de informes financieros automatizados se integran fácilmente con los sistemas existentes mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) y conectores rediseñados. Las organizaciones pueden conectar las plataformas de ERP, nóminas, compras y banca con una interrupción mínima.

La rápida integración aborda los retos y reduce el tiempo de implementación, lo que disminuye los esfuerzos de TI y acelera el tiempo de obtención de valor.

Buenas prácticas para implementar la automatización de la información financiera

Los líderes financieros deben mantenerse a la vanguardia y ser proactivos a la hora de implementar las herramientas de automatización adecuadas para su empresa. Los elementos presentados a continuación son ejemplos de buenas prácticas para guiar a las organizaciones en la implementación de la automatización de informes financieros.

  1. Establezca objetivos claros: comience por definir qué debe ofrecer la automatización de informes financieros a la organización. Identifique los informes prioritarios, los niveles de precisión requeridos y las necesidades de cumplimiento. Alinee los objetivos con los resultados empresariales, como ciclos de cierre más rápidos o previsiones mejoradas. Al establecer objetivos claros, los equipos de finanzas reciben orientación sobre el alcance y las métricas del éxito.
  2. Priorice la integridad de los datos: cree una herramienta de automatización basada en datos precisos, coherentes y bien controlados. Estandarice las definiciones de los datos y valide las fuentes para crear una estructura de datos sólida para el sistema automatizado. Una sólida integridad de los datos mejora la confianza en los informes y la preparación para las auditorías, a la vez que permite una toma de decisiones más sólida en toda la organización.
  3. Incluya a múltiples partes interesadas: implique a múltiples funciones empresariales, incluidos los líderes financieros, de TI, de cumplimiento y empresariales. Cada grupo aporta perspectivas críticas sobre los requisitos y las dependencias. Gracias a la colaboración, el diseño del sistema mejora y no es necesario volver a realizar tareas como el modelado financiero y la previsión financiera. La colaboración mejora el diseño del sistema, lo que permite a las organizaciones crear mejores procesos y evitar reelaborar tareas como el modelado financiero y la previsión. La participación de las partes interesadas también puede garantizar que los informes automatizados cumplan con las necesidades operativas y normativas.
  4. Céntrese en la formación y la mejora de las competencias: proporcione a los equipos financieros los conocimientos necesarios para utilizar y gestionar las herramientas de informes automatizados. Esta buena práctica es especialmente importante a medida que la IA generativa en las finanzas se generaliza. Proporcione formación basada en funciones sobre paneles de control y flujos de trabajo, y contrate a un equipo de gestión del cambio cuando los recursos lo permitan. La mejora de las habilidades reduce la resistencia al cambio y maximiza la rentabilidad de la inversión.
  5. Implementación por etapas: adopte un enfoque por fases para reducir la complejidad y los riesgos. Empiece con informes de alto impacto y baja complejidad. Una vez logrado un éxito inicial, amplíelo a casos de uso avanzados. Este método permite a los equipos financieros validar los resultados y perfeccionar los procesos antes de escalarlos a toda la organización.
  6. Monitorice el progreso: realice un seguimiento del rendimiento con respecto a los objetivos definidos establecidos durante la etapa inicial de implementación. Mida la precisión, el tiempo de ciclo, la adopción por parte del usuario y las tasas de excepción. La monitorización continua ayuda a los equipos de FP&A a identificar problemas a tiempo y a confirmar que la automatización aporta los beneficios esperados.
  7. Itere y optimice: trate la automatización de los informes financieros como una capacidad en evolución que se puede cambiar y modificar en cualquier momento. Revise los procesos con regularidad y evalúe el feedback con las partes interesadas para realizar mejoras cuando sea necesario. Busque continuamente oportunidades de optimización para mejorar la eficiencia y esforzarse por obtener resultados de informes más valiosos.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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