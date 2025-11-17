¿Qué es la observabilidad nativa de la nube?

La observabilidad nativa de la nube difiere de la observabilidad tradicional en su enfoque específico en los desafíos que plantean los sistemas en la nube. En estos sistemas, los contenedores, las máquinas virtuales y otros recursos pueden aprovisionarse y eliminarse en cualquier momento, creando cantidades masivas de datos a veces efímeros.

Las soluciones de observabilidad nativas de la nube ayudan a las organizaciones a rastrear puntos de datos clave en este sistema mutable, lo que a su vez ayuda a respaldar el proceso DevOps y sus actualizaciones pequeñas, frecuentes y a menudo automatizadas.

Las plataformas de observabilidad nativas de la nube recopilan datos de todo el entorno de nube híbrida de una organización, que puede consistir en servicios de varios proveedores (como Microsoft Azure y Amazon Web Services), servidores in situ y las numerosas herramientas y recursos que admiten (como microservicios o herramientas de orquestación de contenedores como Kubernetes). Proporcionan conocimientos accionables sobre métricas como el tráfico de red y la latencia, así como sobre las correlaciones entre estas métricas en las distintas plataformas. A menudo, también automatizan las reparaciones necesarias y la visualización de los datos recopilados.

Por ejemplo, una plataforma de observabilidad basada en la nube podría recopilar métricas de latencia de una máquina virtual alojada en un servidor en la nube, registros de los contenedores orquestados por Kubernetes de esa máquina virtual que describan sus llamadas a la API e información sobre eventos de red como la implementación de una nueva aplicación. Luego puede presentar los datos recopilados en forma de gráfico o diagrama y realizar un análisis de la causa raíz, proporcionando a los administradores una conocimiento concreto sobre qué causa el tiempo de inactividad.

Muchas plataformas modernas utilizan la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) para impulsar estas características automatizadas. Según un informe de 2025 de la investigación de 451, el 71 % de las organizaciones que utilizan soluciones de observabilidad están utilizando sus características de IA, un aumento del 26 % desde 2024.1

Muchas herramientas populares de observabilidad nativa en la nube son de código abierto, como OpenTelemetry, Jaeger y Prometheus. Al permitir a la comunidad de desarrolladores hacer correcciones específicas para la plataforma o la aplicación a medida que surgen problemas, las herramientas de código abierto ofrecen a las organizaciones más flexibilidad en entornos nativos de la nube, a veces impredecibles, y una mayor capacidad para conectar sus herramientas con varios sistemas e interfaces de programación de aplicaciones (API).