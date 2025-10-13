Las 7 R de la migración a la nube (realojar, reubicar, replanificar, refactorizar, recomprar, retirar y retener) representan siete enfoques estratégicos para trasladar aplicaciones y cargas de trabajo a la nube.
Cada aplicación tiene su propia arquitectura, dependencias y necesidades empresariales. El marco de las 7 R ayuda a las organizaciones a evaluar cada situación individualmente y a seleccionar la ruta de migración que mejor equilibre la velocidad, la rentabilidad y el valor a largo plazo.
El cloud computing constituye la base del funcionamiento de la mayoría de las empresas modernas. Las instituciones financieras procesan millones de transacciones diarias a través de infraestructuras en la nube, mientras que los minoristas gestionan el inventario y los datos de los clientes en operaciones globales. En el sector sanitario, los proveedores almacenan y analizan los historiales de los pacientes en plataformas en la nube que mantienen estrictos estándares de privacidad y seguridad. Las empresas manufactureras confían en estos mismos sistemas para monitorizar las líneas de producción y las cadenas de suministro en tiempo real, lo que les permite responder rápidamente a las interrupciones.
A medida que la adopción de la nube se acelera en todos los sectores, las organizaciones necesitan enfoques estratégicos para gestionar sus procesos de migración.
Este entorno es donde marcos como las 7 R se vuelven esenciales. La amplia dependencia de la nube en distintos sectores subraya la creciente demanda de entornos en la nube escalables y flexibles.
Las aplicaciones de nube se ejecutan en la infraestructura, ofreciendo acceso bajo demanda a recursos escalables como servidores, almacenamiento de datos, redes, herramientas de desarrollo y análisis de IA, todo ello a través de Internet con precios flexibles de pago por uso.
El mercado mundial de la nube refleja este cambio, valorado en 752,44 millones de dólares en 2024 y proyectado para crecer hasta los 2390,19 millones de dólares en 20301. La creciente adopción de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) está impulsando este crecimiento, ya que ambas tecnologías requieren una sólida infraestructura en la nube.
Las 7 R evolucionaron a partir del marco inicial de las 5 R (realojar, refactorizar, revisar, reconstruir y reemplazar) introducido en 2010 por Gartner, Inc. Estas estrategias se lanzaron en un momento en el que las organizaciones empezaban a darse cuenta del potencial del cloud computing, pero se enfrentaban al reto de trasladar las aplicaciones heredadas on-premises a este nuevo entorno. Las 5 R sirvieron como hoja de ruta para ayudar a las empresas a clasificar sus aplicaciones para la migración.
A medida que maduraba la adopción de la nube, Amazon Web Services (AWS) amplió el marco en 2016 añadiendo una sexta R: Retirar. Esta adición reconocía que los proyectos de migración a menudo revelan aplicaciones que ya no son necesarias, lo que supone una oportunidad para eliminar costes innecesarios en lugar de migrarlo todo.
En 2017, el marco evolucionó aún más con la incorporación de AWS de la séptima R: Retener. Hoy en día, la mayoría de las empresas empresariales utilizan las estrategias de nube híbrida y multinube, donde algunas aplicaciones permanecen on-premises mientras que otras se trasladan a la nube.
El marco completo de las 7 R proporciona ahora una guía completa para una amplia gama de decisiones sobre el enfoque de la migración.
La migración en la nube es el proceso de migrar aplicaciones, datos, cargas de trabajo e infraestructura de TI desde centros de datos on-premises a infraestructuras basadas en la nube.
Las organizaciones migran a la nube para aprovechar beneficios como la optimización de costes, la mejora de la escalabilidad, la recuperación ante desastres (DR), la mejora de la continuidad del negocio y el acceso a tecnologías avanzadas como la IA y el ML.
La decisión de migrar suele surgir cuando las organizaciones se enfrentan al envejecimiento de la infraestructura, al aumento de los costes de los centros de datos o a la necesidad de dar soporte al personal remoto. Algunos se pasan a la nube para permitir ciclos de innovación e implementación más rápidos. Otros migran para satisfacer la creciente demanda de almacenamiento de datos o para aprovechar características nativas de la nube que no son viables on-premises.
Los tipos de migración a la nube se presentan en diferentes formas dependiendo de hacia dónde se muevan las aplicaciones y por qué. Incluyen las siguientes categorías:
En una migración de centro de datos, las organizaciones mueven toda su infraestructura a la nube, consolidando los servidores físicos y el almacenamiento en recursos en la nube. Este cambio suele producirse cuando las empresas quieren poner fin a costosos arrendamientos de centros de datos o eliminar la carga de mantener el hardware en las instalaciones.
La migración de nube híbrida mantiene algunas cargas de trabajo on-premises mientras que otras se trasladan a la nube. Este enfoque funciona bien cuando los requisitos regulatorios dictan que ciertas aplicaciones permanezcan en las instalaciones mientras que otras se benefician de capacidades en la nube.
Según un informe del IBM Institute for Business Value (IBV) titulado Mastering Hybrid Cloud, las organizaciones que adoptan un enfoque de nube híbrida pueden lograr un valor notablemente mayor. De hecho, pueden obtener un valor 2,5 veces mayor en comparación con el que obtendrían si dependieran únicamente de una única plataforma de nube pública.
En este escenario, las aplicaciones y los datos se mueven de un proveedor de servicios en la nube (por ejemplo, AWS, IBM® Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) a otro o entre diferentes servicios cloud dentro del mismo proveedor.
Las organizaciones eligen este camino para evitar la dependencia del proveedor, beneficiarse de mejores precios o acceder a características específicas de la plataforma que se adapten mejor a sus necesidades.
Con una estrategia multinube, las organizaciones distribuyen las cargas de trabajo entre varios proveedores, aprovechan los puntos fuertes de cada plataforma y optimizan los costes. Este enfoque proporciona flexibilidad y reduce la dependencia de un único proveedor.
Este enfoque se centra en trasladar determinadas cargas de trabajo, bases de datos o mainframes para aprovechar los beneficios de la nube. Las organizaciones suelen empezar aquí cuando quieren modernizar sistemas específicos sin comprometerse con un proceso de migración completo de inmediato.
La transición a la nube presenta varios desafíos que hacen que una estrategia estructurada sea esencial. Los sistemas heredados a menudo tienen dependencias complejas y no documentadas que dificultan comprender el impacto completo de su migración. Pueden surgir problemas de rendimiento cuando las aplicaciones diseñadas para las instalaciones no funcionan de manera óptima en entornos de nube. Además, la latencia de la red puede afectar a las aplicaciones que requieren proceso de datos en tiempo real o comunicación frecuente entre componentes.
Los problemas de seguridad y cumplimiento requieren una planificación cuidadosa para garantizar que se cumplen los requisitos reglamentarios y de protección de datos en la nube. Según un informe de IBM IBV 2023, las brechas de habilidades presentan un obstáculo importante, ya que aproximadamente el 58 % de los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial informan que las habilidades en la nube siguen siendo un desafío considerable. Sin un gobierno adecuado, los costes de la nube pueden dispararse a medida que los equipos generan recursos sin comprender las implicaciones en los precios.
Cada una de las 7 R representa una estrategia de migración distinta con casos de uso y compensaciones específicos.
El realojamiento traslada las aplicaciones a la nube sin cambiar el código de la aplicación o la arquitectura (este enfoque también se conoce como lift-and-shift). Las aplicaciones se transfieren tal cual de la infraestructura on-premises a la infraestructura en la nube, normalmente a través de máquinas virtuales (VM).
Esta estrategia funciona mejor cuando las organizaciones necesitan migrar rápidamente, carecen de recursos para rediseñar las aplicaciones o desean obtener beneficios inmediatos de la nube, como la reducción de los costes del centro de datos.
La reubicación transfiere las cargas de trabajo moviendo las máquinas virtuales directamente entre entornos sin modificar las aplicaciones. Este enfoque suele implicar el traslado de cargas de trabajo basadas en VMware a entornos de nube.
Las organizaciones con importantes inversiones en infraestructura VMware pueden utilizar esta estrategia para migrar rápidamente máquinas virtuales con su capa de virtualización existente intacta, manteniendo la coherencia operativa.
La replanificación realiza optimizaciones específicas de las aplicaciones durante la migración para beneficiarse de las capacidades de la nube sin cambiar la arquitectura central.
Algunos ejemplos comunes son la migración de bases de datos en lenguaje de consulta estructurado (SQL) a servicios gestionados como Amazon RDS o la contenerización de aplicaciones.
La refactorización reinventa la forma en que los desarrolladores crean aplicaciones al rediseñarlas por completo para convertirlas en soluciones nativas de la nube. Este proceso suele implicar la división de aplicaciones monolíticas en microservicios o la adopción de la informática sin servidor. Estas arquitecturas funcionan bien con las prácticas DevOps, que permiten una integración continua y la implementación.
Las organizaciones eligen esta estrategia cuando necesitan añadir características que resultan difíciles con la arquitectura actual, cuando las aplicaciones necesitan mejoras significativas en la escalabilidad o cuando la eficiencia operativa a largo plazo justifica la inversión inicial.
La recompra reemplaza las aplicaciones existentes con alternativas de software como servicio (SaaS) basadas en la nube. En lugar de migrar el software existente, las organizaciones adoptan una nueva solución que ya es nativa de la nube.
Esta estrategia tiene sentido para aplicaciones en las que las ofertas comerciales de SaaS proporcionan características equivalentes o mejores. También es un enfoque lógico cuando las aplicaciones heredadas costarían más migrar que adoptar una alternativa SaaS.
La retirada implica identificar y desmantelar aplicaciones que ya no son necesarias. Los proyectos de migración a la nube a menudo revelan que ciertas aplicaciones tienen un valor empresarial mínimo en relación con su coste.
Las organizaciones retiran las aplicaciones cuando los datos de uso revelan una adopción mínima, otros sistemas reemplazan sus capacidades o los costes de migración superan su valor empresarial.
Retener significa mantener las aplicaciones en su entorno actual, al menos por ahora. Estas aplicaciones permanecen on-premises y tenemos previsto revisar la decisión de migración más adelante. Esta estrategia se aplica a las aplicaciones que se han actualizado recientemente y son estables, a las aplicaciones con requisitos de cumplimiento que deben resolverse antes de la migración o a las aplicaciones con dependencias complejas que requieren más tiempo de planificación.
El desarrollo de una estrategia eficaz de migración a la nube comienza con un descubrimiento y una evaluación exhaustivos. Las organizaciones necesitan realizar un inventario de todas las aplicaciones, comprender sus dependencias y evaluar la criticidad empresarial. Esta evaluación determina cuál de las 7 R tiene sentido para cada aplicación.
Las organizaciones suelen empezar con aplicaciones que ofrecen resultados positivos rápidos, como los sistemas que son fáciles de migrar y aportan un valor inmediato. Esto crea impulso, desarrolla las capacidades del equipo y demuestra los beneficios de la nube. Las aplicaciones de alto riesgo o complejas suelen migrar más tarde, después de que los equipos hayan acumulado experiencia en la nube.
Los planes de migración para cada aplicación deben incluir criterios de éxito, procedimientos de reversión, planificación de la migración de datos y coordinación con las partes interesadas de la empresa sobre los plazos.
Las estrategias de pruebas requieren una atención especial. Las aplicaciones requieren pruebas exhaustivas en entornos de nube para garantizar su compatibilidad antes de entrar en funcionamiento, y muchas organizaciones ejecutan entornos paralelos durante los periodos de transición para reducir el riesgo.
Se deben establecer marcos de gobierno y gestión de costes antes de que comience la migración. El gasto en la nube puede crecer rápidamente sin los controles adecuados. El etiquetado de recursos, las alertas presupuestarias y las revisiones periódicas de costes ayudan a las organizaciones a optimizar el gasto en la nube y evitar sorpresas.
Los proveedores de servicios en la nube ofrecen varias herramientas para apoyar la migración. Las herramientas de migración en la nube de AWS, como AWS Application Migration Service, simplifican las migraciones de lift-and-shift al convertir automáticamente los servidores fuente, mientras que IBM Cloud proporciona servicios y herramientas de migración para evaluar y mover cargas de trabajo. Azure Migrate y servicios similares ayudan a trasladar bases de datos con un tiempo de inactividad mínimo, y las herramientas de seguimiento automatizadas proporcionan visibilidad centralizada del progreso de la migración en múltiples cargas de trabajo.
Más allá de proporcionar herramientas, los socios del ecosistema amplían las capacidades de la nube con experiencia y servicios especializados. Las principales empresas tecnológicas como IBM y Microsoft ofrecen servicios de consultoría y herramientas de migración que ayudan a las organizaciones a evaluar sus portfolios, planificar migraciones y optimizar las implementaciones en la nube.
Las plataformas de análisis proporcionan herramientas de planificación para estimar costes operativos, los proveedores de servicios gestionados ofrecen asistencia práctica en la migración y los integradores de sistemas aportan una amplia experiencia en sectores o tipos de aplicación específicas.
La elección de la combinación adecuada de servicios, herramientas y socios depende de factores como el tamaño y la complejidad de la migración, las capacidades del equipo interno, las limitaciones presupuestarias y los requisitos de los plazos.
El éxito de una migración a la nube no consiste sólo en trasladar la infraestructura, sino en transformar el funcionamiento de una organización. El marco de las 7 R, cuando se combina con los servicios en la nube adecuados, permite a las organizaciones alinear cada carga de trabajo con la ruta de migración más eficaz. Este enfoque garantiza que cada aplicación contribuya a la agilidad empresarial, la eficiencia operativa y la innovación a largo plazo.
