Las 7 R de la migración a la nube

Cada aplicación tiene su propia arquitectura, dependencias y necesidades empresariales. El marco de las 7 R ayuda a las organizaciones a evaluar cada situación individualmente y a seleccionar la ruta de migración que mejor equilibre la velocidad, la rentabilidad y el valor a largo plazo.

El cloud computing constituye la base del funcionamiento de la mayoría de las empresas modernas. Las instituciones financieras procesan millones de transacciones diarias a través de infraestructuras en la nube, mientras que los minoristas gestionan el inventario y los datos de los clientes en operaciones globales. En el sector sanitario, los proveedores almacenan y analizan los historiales de los pacientes en plataformas en la nube que mantienen estrictos estándares de privacidad y seguridad. Las empresas manufactureras confían en estos mismos sistemas para monitorizar las líneas de producción y las cadenas de suministro en tiempo real, lo que les permite responder rápidamente a las interrupciones.

A medida que la adopción de la nube se acelera en todos los sectores, las organizaciones necesitan enfoques estratégicos para gestionar sus procesos de migración.

Este entorno es donde marcos como las 7 R se vuelven esenciales. La amplia dependencia de la nube en distintos sectores subraya la creciente demanda de entornos en la nube escalables y flexibles.

Las aplicaciones de nube se ejecutan en la infraestructura, ofreciendo acceso bajo demanda a recursos escalables como servidores, almacenamiento de datos, redes, herramientas de desarrollo y análisis de IA, todo ello a través de Internet con precios flexibles de pago por uso.

El mercado mundial de la nube refleja este cambio, valorado en 752,44 millones de dólares en 2024 y proyectado para crecer hasta los 2390,19 millones de dólares en 20301. La creciente adopción de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) está impulsando este crecimiento, ya que ambas tecnologías requieren una sólida infraestructura en la nube.