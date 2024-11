Betrachten Sie das Molekül, das Atome in verschiedenen Bahnen enthält, die sich um einen Kern drehen. Nehmen wir nun an, das Molekül ist unsere Computerumgebung. In normalen Unternehmensfällen wird die Rechenleistung auf ein zentrales Rechenzentrum (den Kern) verteilt. Die Atome in den äußeren Umlaufbahnen um den Kern stellen Edge-Geräte dar, die ihre Anweisungen vom Rechenzentrum erhalten.

In Edge-Computing-Architekturen haben diese Edge-Geräte jedoch keine direkte Interaktion mit dem Rechenzentrum. Stattdessen finden die Interaktionen zwischen diesen umlaufenden Datenquellen an oder in der Nähe ihres physischen Standorts statt, d. h. an oder innerhalb der Grenze eines Zugangsnetzwerks, am Edge des Netzwerks. Da die Übertragungsdistanz dieser Daten drastisch verkürzt wurde, führt dies zu erheblich reduzierten Latenzraten.

Edge-Computing-Infrastrukturen werden in der Regel von verschiedenen Dienstanbietern verwaltet, die Rechenressourcen in oder innerhalb der Ausführungsschicht an der Grenze eines Zugangsnetzwerks platzieren. Die Ausführungsschicht ist ein Band, das sich in der Nähe des äußeren Randes einer Computerumgebung befindet und die Zuweisung, Leistung und Ausführung von Computing-Aufgaben verwaltet. Durch die Platzierung von Assets in der Nähe der Ausführungsschicht kann Edge-Computing eine schnellere Aufgabenausführung bieten.

Zu den verschiedenen Serviceanbietern, die zusammen ein digitales Ökosystem bilden, können Lieferanten, Apps und externe Datendienstanbieter gehören. Edge-Geräte können auch in On-Premises-Situationen eingesetzt werden.