Was ist ein Edge-Netzwerk?

Bevor wir fortfahren, ist es wichtig, klarzustellen, was wir mit „Edge-Geräten“ meinen. Der Begriff ist für das Verständnis von Edge-Netzwerken von wesentlicher Bedeutung, muss jedoch im spezifischen Kontext betrachtet werden, da der Ausdruck mehrere Bedeutungen umfasst.

In einem Sinne bezieht sich der Begriff auf Geräte, die als Einstiegspunkt in verschiedene Netzwerke dienen und als Gateways von einem Netzwerk zum anderen fungieren. Router sind ein wichtiges Beispiel für Edge-Geräte, ebenso wie Routing-Switches und Geräte, die den Zugriff auf SD-WANs (Software-Defined Wide Area Networks) ermöglichen. In einigen Fällen kann eine Firewall zum gleichen Zweck der Netzwerküberbrückung verwendet werden. Ebenso sind Edge-Server eine andere Form von Edge-Geräten und bieten ebenfalls eine Möglichkeit, auf ein anderes Netzwerk zuzugreifen.

Aber das ist nur eine der begrifflichen Interpretationen. Der Begriff umfasst auch Edge-Computing-Geräte, die in der Regel unter der Bezeichnung Internet der Dinge (IoT) klassifiziert sind und für die Erfassung und drahtlose Übertragung von Daten konzipiert sind. IoT-Geräte umfassen verschiedene Arten von Aktoren, Geräten und Sensoren und werden sowohl von Verbrauchern als auch in der Industrie häufig verwendet.

Es wurde prognostiziert, dass bis 2030 fast 30 Milliarden IoT-Geräte (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) weltweit verwendet werden. Wenn man bedenkt, dass die Prognose einen Zuwachs von fast 13 Milliarden Geräten gegenüber 2024 bedeutet, ist es offensichtlich, dass die Zahl der genutzten IoT-Geräte erheblich und zuverlässig steigen wird, da die Technologie weiterhin in immer mehr Haushalten und Fabriken weltweit integriert wird.

In beiden Märkten gibt es IoT-Geräte in vielen Formen. Der Verbrauchermarkt umfasst so unterschiedliche IoT-Geräte wie intelligente Haushaltsgeräte (z. B. Kühlschränke, Beleuchtungsgeräte, Thermostate und Haussicherheitssteuerungen), verbesserte Zahlungsterminals und sogar Wearable-Technologien.

An der industriellen Front unterstützen IoT-Geräte die Prozesse in der Lieferkette durch die ständige Überwachung von Variablen wie zugewiesene Routen (und eventuelle Verkehrskomplikationen), das Gewicht der zu transportierenden Ladungen und die erforderlichen Temperaturen der Container. Industrielle IoT-Geräte helfen auch bei anderen wichtigen Geschäftsprozessen, wie der Verfolgung von Assets und der Sicherung von vorausschauender Wartung und Qualitätskontrolle. Darüber hinaus ermöglichen industrielle IoT-Apps und -Geräte bahnbrechende Entwicklungen, wie z. B. die dronenbasierte Lieferung von Waren.