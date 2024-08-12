Serverlos vs. Microservice: Welche Architektur eignet sich am besten für Ihr Unternehmen?

Wenn Unternehmen eine Anwendung entwickeln müssen, ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ihre Führungskräfte treffen müssen, welche Art von Softwareentwicklung sie verwenden sollen. Es stehen zwar viele Softwarearchitekturen zur Auswahl, aber serverlose und Microservices-Architekturen erfreuen sich aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Flexibilität und Leistung immer größerer Beliebtheit. Da sich die Ausgaben für Cloud-Services in den nächsten vier Jahren voraussichtlich verdoppeln werden, sollten sowohl Serverlos- als auch Microservice-Instanzen schnell wachsen, da sie weit verbreitet in Cloud Computing-Umgebungen sind.

Während Serverlose Architekturen im Allgemeinen von Start-ups und Unternehmen bevorzugt werden, die schnell entwickeln und skalieren müssen, sind Microservices bei Unternehmen beliebter, die eine praktischere Verwaltung der Backend-Infrastruktur benötigen. Serverlose- und Microservice-Lösungen werden von allen führenden Cloud-Computing-Technologie-Unternehmen angeboten, darunter Microsoft Azure, Amazon (AWS Lambda), IBM und Google Cloud.

Hier finden Sie einen ausführlicheren Überblick darüber, was Serverlos und Microservice so einzigartig macht und wie Sie die für Sie passende Vorgehensweise auswählen.