Was ist grüne Technologie?

Kohlendioxidabscheidung und -speicherung (CCS) beinhaltet die Abscheidung von Kohlendioxidemissionen (CO 2 ), die aus industriellen Prozessen oder aus der Atmosphäre stammen und dauerhaft gespeichert werden, um ihre Freisetzung in die Atmosphäre zu verhindern. Zu den weiteren Technologien zur Kohlendioxidabscheidung gehören DAC-Systeme (Direct Air Capture), die CO 2 direkt aus der Luft entfernen. Zur Kategorie gehört auch Bioenergie mit Kohlendioxidabscheidung und -speicherung (BECCS), die die Energieerzeugung aus Biomasse mit CO 2 -Abscheidung und -Speicherung kombiniert.