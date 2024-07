Was ist Smart Farming?

Der Agrarsektor und entsprechende Technologieanbieter können mit intelligenten Landwirtschaftsverfahren und Innovationen dazu beitragen, eine bessere Zukunft der Landwirtschaft zu schaffen. Hier sind nur einige Beispiele für die Optimierung der landwirtschaftlichen Produktivität auf der ganzen Welt dank Smart Farming.

In Texas sammeln Sensoren, die mit einer Smartphone-App verbunden sind, in Echtzeit Informationen über den Bodenzustand, einschließlich der Bodenfeuchtigkeit. Die App kombiniert diese Informationen mit anderen Daten, einschließlich Wettervorhersagen, für eine KI-gestützte Analyse, die zu Bewässerungsempfehlungen führt. Die Empfehlungen werden an die mobilen Geräte der Landwirte gesendet, um ihnen zu helfen, die Wasserressourcen für ein besseres Pflanzenwachstum in Gebieten, die von Dürren und dem Klimawandel betroffen sind, effizient einzusetzen.

In Kalifornien, wo die effiziente Wassernutzung ebenfalls ein wichtiges Anliegen ist, hat ein Weingut eine cloudbasierte Lösung implementiert, die Informationen aus Wettervorhersagen und Satellitenbildern sowie von Sensoren zur Messung des Rebstockstresses einbezieht. Die Analyse der Daten führt zu Bewässerungsempfehlungen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Rebstöcke zugeschnitten sind. Seit der Einführung der Lösung konnten die Erträge um 26 % gesteigert und der Wasserverbrauch um 16 % gesenkt werden.

In der Region Almaty in Kasachstan wurde eine fünf Hektar große „intelligente Gewächshausanlage“ mit IoT-Technologie und KI ausgestattet. Diese Technologien überwachen die Bedingungen in den Gewächshäusern und passen Temperatur, Licht, Luftfeuchtigkeit und Bewässerung automatisch an, um eine optimale Umgebung für das Wachstum der Pflanzen zu schaffen.4

In Großbritannien legten Forscher Sensoren an Rindern in Milchviehbetrieben an, um ihre Aktivität zu verfolgen, einschließlich der zurückgelegten Schritte und der Zeit, die sie mit Fressen und Liegen verbringen. Da aktivere Rinder in der Regel ein positiveres Verhalten zeigen, können diese Informationen den Landwirten Aufschluss darüber geben, ob Eingriffe erforderlich sind, d. h. ob die Umgebung der Tiere verändert werden muss, um ihre Zufriedenheit zu steigern, was in der Regel die Milcherträge erhöht.5