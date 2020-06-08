Was ist Edge Analytics?

Es ist relativ einfach, einen Alarm auszulösen, wenn ein Gerät einen bestimmten Schwellenwert erreicht. Aber der wahre Wert liegt darin, eine visuelle Analyse mehrerer Datenvariablen in Echtzeit zu erstellen und eine Vorhersagebedeutung im Datenstrom zu finden. Dies kann Unternehmen dabei helfen, potenzielle Sonderfälle oder Probleme zu identifizieren, die sie genauer untersuchen und weitere analysieren müssen.

Edge Analytics ist nicht immer visuell; es gibt viele andere datenerzeugende Aspekte wie die Analyse von Erschütterungen und Vibrationen, die Geräuscherkennung, Temperaturmessungen, Druckmessgeräte, Durchflussmesser sowie Audio- und Tonanalysen. Kollisionsvermeidungssysteme in Autos arbeiten mit Sensoren, nicht mit Kameras. Edge-Analytics-Anwendungen müssen zwar auf Edge-Geräten laufen, die Speicher-, Verarbeitungsleistungs- oder Kommunikationseinschränkungen haben können, aber diese Geräte werden mit einem Edge-Server/Gateway verbunden, auf dem die containerisierten Anwendungen laufen.

Für die Übertragung der Daten von den Geräten zum Server oder Gateway (in der Regel als erste Meile bezeichnet) werden verschiedene Protokolle verwendet. Die folgenden sind einige der gebräuchlichsten Protokolle, wenn auch nicht vollständig:

HTTP/HTTPS: Hypertext Transfer Protocol/Secure sind zustandslose Kommunikationsprotokolle, die die Grundlage des Internets bilden.

MQTT: Message Queuing Telemetry Transport ist ein leichtgewichtiges Publish/Abonnieren-Protokoll für für die maschinelle Nachrichtenübermittlung.

RTSP: Das Real-Time Streaming Protocol ist ein zustandsabhängiges Protokoll, das für Videobeiträge verwendet wird.

Streams über HTTP: Eines von vielen HTTP-basierten adaptiven Protokollen.

WebRTC: Eine Kombination aus Standards, Protokollen sowie JavaScript- und HTML5-APIs, die eine Kommunikation in Echtzeit ermöglicht.

Zigbee: Eine drahtlose Technologie, die das paketbasierte Funkprotokoll verwendet, das für kostengünstige, batteriebetriebene Geräte in industriellen Umgebungen vorgesehen ist.

Der Software-Stack variiert je nach Anwendungsfall in einer bestimmten Branche, aber im Großen und Ganzen beinhalten die Topologien von Edge Analytics in der Regel eine Kombination von Produkten. An der äußersten Edge gäbe es visuelle, akustische oder sensorische Geräte, von denen einige in der Lage sind, ein containerisiertes Inferenzmodell auszuführen. Sie würden Daten an einen Inferenzserver senden, auf dem möglicherweise IBM Visual Insights und IBM Edge Application Manager ausgeführt werden. Nicht-visuelle Daten würden über IBM Event Streams oder Apache Kafka an ein Ereignis-Backbone gesendet. Und Softwareprodukte wie IBM Watson, die Modelle trainieren und neu trainieren, sowie Middleware wie IBM Cloud Pak for Data und KI könnten Daten in der nächsten Schicht aggregieren, bereinigen und analysieren.

Beachten Sie die oben gezeigte Grafik zum Bewusstsein; von der Wahrnehmung bis zur Reaktion muss Edge Analytics in Echtzeit erfolgen. Das Blockarchitekturdiagramm zeigt verschiedene beteiligte Komponenten, wobei die Latenzzeiten zwischen den verschiedenen Schichten in Millisekunden angegeben werden:

Abbildung 2: Komponentenarchitektur von Edge Analytics