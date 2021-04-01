Network Slicing ist nicht neu. Es handelt sich dabei um eine Methode zur Erstellung mehrerer logischer und virtualisierter Netzwerke auf einer gemeinsamen Infrastruktur unter Verwendung von Software-defined Networking (SDN). Wie wir bereits in früheren Blogbeiträgen angedeutet haben, hat die 5G-Technologie den Einsatz von SDN und Network Functions Virtualization (NFV) beschleunigt – beides trägt zur schnellen Erstellung von Network Slices bei. Durch die Anwendung der gleichen Prinzipien der Virtualisierung auf die Funkzugangsnetze (RANs) kann ein Netzbetreiber den Datenverkehr physisch in Slices aufteilen.

Network Slices können eine bestimmte Anwendung, einen bestimmten Dienst, eine bestimmte Gruppe von Benutzern oder ein bestimmtes Netzwerk unterstützen und sich über mehrere Netzwerkdomänen erstrecken, einschließlich Zugang, Kern und Transport. Sie können auch über mehrere Betreiber bereitgestellt werden. Dies bedeutet, dass jedes logische Netzwerk so konzipiert ist, dass es einem bestimmten Geschäftszweck dient und alle erforderlichen Netzwerkressourcen umfasst – konfiguriert und durchgängig miteinander verbunden.

Eine der wichtigsten Funktionen von 5G ist, dass Network Slices dynamisch erstellt und programmiert werden können, um Endkunden ein eigenes Mobilfunknetz und Abonnentenmanagement zu bieten, das kontinuierlich aktualisiert werden kann, um ihren sich wandelnden Bedürfnissen gerecht zu werden. Von extrem hoher Bandbreite bis hin zu geringer Latenz – die für 5G und Network Slicing identifizierten Anwendungsfälle decken vielfältige Übertragungsanforderungen ab und lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen. Die 3GPP (3rd Generation Partnership Project) Release 15 enthielt Details zu diesen drei Slice/Service-Typen (SSTs):

SST 1 – Extreme (oder enhanced) Mobile Broadband (eMBB): Geeignet für videozentrierte Anwendungen, die viel Bandbreite verbrauchen und den meisten Datenverkehr im mobilen Netzwerk erzeugen.

SST 2 – Ultra-reliable Low-Latency Communications (urLLC): Ermöglicht Dinge wie Fernoperationen oder Vehicle-to-X-Kommunikation (v2x) und erfordert von den Mobilfunknetzbetreibern (MNOs), dass sie über mobile Edge-Computing-Kapazitäten verfügen.

SST 3 – Massive Machine-Type Communications (mMTC): Obwohl es allgemein als Internet der Dinge (IoT) bekannt ist, schneidet dieses Netzwerk Dienste in viel größerem Maßstab, wobei Milliarden von Geräten mit dem Netzwerk verbunden sind. Diese Geräte erzeugen weit weniger Datenverkehr als eMBB-Anwendungen, aber es wird um ein Vielfaches mehr von ihnen geben.

Die Gleichzeitigkeit von Diensten wird durch Network Slicing ermöglicht. Es gibt einen intrinsischen Effekt, bei dem jeder Dienst inhärente Eigenschaften aufweist: einen Mikroeffekt, bei dem sich Änderungen in einem Abschnitt nicht auf den benachbarten Abschnitt auswirken, und einen Makroeffekt, bei dem physische Ressourcen je nach Bedarf in einen anderen Abschnitt verschoben werden. NFV bietet Skalierbarkeit, Flexibilität und Isolierung.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Netzwerkisolation – bei der vertikale Kunden keine Netzwerkfunktionen oder -ressourcen mit anderen Kunden teilen – in manchen Fällen nicht als grundlegende Anforderung gilt und durch Network Slicing nicht abgedeckt wird. Beim Network Slicing wird also davon ausgegangen, dass in einem nationalen Netz nur eine geringe Anzahl von Slices benötigt wird und dass diese von Unternehmen mit ähnlichen Bedürfnissen gemeinsam genutzt werden.