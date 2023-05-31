Es gibt viele sich überschneidende geschäftliche Nutzungsszenarien, die beide Disziplinen, das Internet der Dinge (IoT) und Edge Computing, betreffen. Es gibt jedoch einen sehr praktischen und vielversprechenden Anwendungsfall, der häufig bereitgestellt wird, ohne dass viele Menschen darüber nachdenken: vernetzte Produkte. Dieser Anwendungsfall umfasst Geräte und Equipment, die mit Sensoren, Software und Konnektivität ausgestattet sind und Daten mit anderen Produkten, Bedienern oder Umgebungen in Echtzeit austauschen.

In diesem Blogbeitrag beschäftigen wir uns mit dem oft übersehenen Phänomen der vernetzten Produkte und wie Unternehmen diese zu ihrem Vorteil nutzen. Dies gilt insbesondere für die Fertigungs- und Industrietechnik. Von der Strategie über Design, Entwicklung und Bereitstellung bis hin zur Vernetzung physischer Produkte steckt viel Überlegung dahinter. Obwohl wir dies aus der Perspektive des Edge Computing betrachten, hat es auch weitreichende Auswirkungen auf die Industrie 4.0.

Wir gehen davon aus, dass die Leser mit Industrie 4.0 vertraut sind, d. h. mit der Integration fortschrittlicher digitaler Technologien und IoT in Fertigungsprozesse und vernetzte Geräte, die Anweisungen und Daten senden und empfangen. Dies ermöglicht eine stärkere Automatisierung und Optimierung der Produktionsprozesse, was zu einer höheren Effizienz, Produktivität und Flexibilität in der Fertigung führt. Weitere Informationen zum Konzept finden Sie unter dem untenstehenden Link.