Foundation Models an der Edge

Der Aufbau und die Bereitstellung eines Foundation Models (FM) umfassen mehrere Schritte. Dazu gehören die Datenerfassung, Datenauswahl, Datenvorverarbeitung, FM-Vortraining, Modelloptimierung für eine oder mehrere nachgelagerte Aufgaben, Inferenzbereitstellung sowie Daten- und KI-Modell-Governance und Lebenszyklusmanagement – all dies kann als FMOps bezeichnet werden.

Um all dies zu unterstützen, bietet IBM Unternehmen die notwendigen Werkzeuge und Funktionen, um die Leistungsfähigkeit dieser FMs über das IBM watsonx-Portfolio von KI-Produkten zu nutzen, die darauf ausgelegt sind, die Wirkung von KI in einem Unternehmen zu vervielfachen. IBM watsonx besteht aus folgenden Komponenten:

IBM watsonx.ai vereint neue generative KI-Funktionen—angetrieben durch FMs und traditionelles maschinelles Lernen (ML)—in einem leistungsstarken Studio, das den gesamten KI-Lebenszyklus abdeckt. IBM watsonx.data ist ein Datenspeicher, der auf einer offenen Lakehouse-Architektur basiert, um KI-Workloads für alle Ihre Daten und überall zu skalieren. IBM watsonx.governance ist ein durchgängig automatisiertes KI-Lifecycle-Governance-Toolkit, das verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI-Workflows ermöglicht.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die zunehmende Bedeutung der Datenverarbeitung an der Edge des Unternehmens, beispielsweise an Industriestandorten, in Fertigungsstätten, Einzelhandelsgeschäften, Telekommunikationsstandorten usw. Genauer gesagt ermöglicht KI am Edge die Verarbeitung von Daten dort, wo die Arbeit ausgeführt wird, für eine nahezu in Echtzeit-Analyse. Die Enterprise-Edge ist der Ort, an dem riesige Mengen an Unternehmensdaten generiert werden und wo die KI wertvolle, zeitnahe und umsetzbare Geschäftserkenntnisse liefern kann.

Die Bereitstellung von KI-Modellen am Edge ermöglicht nahezu in Echtzeit Prognosen und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an Datenhoheit und Datenschutz. Dadurch wird die Latenz, die häufig mit der Erfassung, Übertragung, Umwandlung und Verarbeitung von Inspektionsdaten verbunden ist, erheblich reduziert. Die Arbeit am Edge ermöglicht es uns, sensible Unternehmensdaten zu schützen und die Datenübertragungskosten durch schnellere Reaktionszeiten zu reduzieren.

Die Skalierung von KI-Bereitstellungen in der Peripherie ist jedoch keine leichte Aufgabe angesichts der Herausforderungen im Zusammenhang mit Daten (Heterogenität, Volumen und Vorschriften) und begrenzten Ressourcen (Rechenleistung, Netzwerkkonnektivität, Speicher und sogar IT-Kenntnisse). Diese lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: