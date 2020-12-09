Edge-Cluster sind im Grunde Edge-Knoten, die Kubernetes-basierte Cluster sind. Was ist also der Grund für die Einrichtung eines kleinen Clusters als Edge-Knoten? Jeder Edge-Knoten – in diesem Fall der Edge-Cluster – wird bei der Börse unter dem Unternehmen des Edge-Cluster-Besitzers registriert. Die Registrierung besteht aus einer ID und einem Token, der nur für diesen Edge Cluster gilt. Ein autonomer Agentenprozess wird auf diesem Edge-Cluster ausgeführt und setzt die vom Eigentümer des Edge-Clusters festgelegten Richtlinien durch. Gleichzeitig werden autonome Vereinbarungs-Bots (oder Bots) Bereitstellungsrichtlinien zugewiesen, um Dienste in diesen Edge-Clustern bereitzustellen.

Die obigen Informationen beschreiben die Schritte in IBM Edge Application Manager, das die Bereitstellung von Edge-Services auf einem Edge-Cluster über einen Kubernetes-Operator ermöglicht und damit die gleichen autonomen Bereitstellungsmechanismen wie Edge-Geräte ermöglicht. Damit steht die volle Power® von Kubernetes als Container-Management-Plattform für Edge zur Verfügung.

Unter diesem Link im Product Knowledge Center werden die Schritte zum Installieren eines Edge-Agenten auf einem Edge-Cluster beschrieben. Danach können entsprechende Anwendungen auf diesem Edge-Cluster installiert werden. Wie Sie vielleicht schon erraten haben, unterstützt IEAM Kubernetes, K3s, MiniKube, Microk8s und Red Hat OpenShift.

In diesem Blog wurde der einzigartige geschäftliche Nutzen beschrieben, der durch die Bereitstellung von Clustern am Edge erzielt wird – nicht unbedingt am Remote Edge, aber dennoch Edge-Knoten an entfernten lokalen Standorten. Um zu wiederholen, Edge-Knoten-Clustering-Funktionen helfen Ihnen bei der Verwaltung und Bereitstellung von Workloads von einem Management-Hub-Cluster auf entfernten Instanzen von OCP oder anderen Kubernetes-basierten Clustern.

Ein Edge-Cluster ermöglicht Anwendungsfälle am Edge, die Colocation von Rechenleistung mit Geschäftsabläufen erfordern oder die mehr Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Rechenleistung erfordern, als dies von einem Edge-Gerät unterstützt werden kann. Darüber hinaus ist es nicht ungewöhnlich, dass Edge-Cluster Anwendungen bereitstellen, die zur Unterstützung von Services benötigt werden, die auf Edge-Geräten ausgeführt werden, da sie sich in unmittelbarer Nähe zu diesen Geräten befinden.