Kundenservice-Teams können die Kundenservice-Automatisierung auf verschiedene Weise nutzen. Je nach Branche und Größe des Unternehmens kann diese einfach oder komplex sein. Bei der Suche nach automatisierten Support-Optionen für das Unternehmen sollten folgende Möglichkeiten berücksichtigt werden.

Intelligente Chatbots: KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten können eine Reihe von Aufgaben übernehmen, z. B. Meetings buchen, Leads qualifizieren, Kunden an Support-Ressourcen weiterleiten und vieles mehr. Sie können einfache Kundenanfragen bearbeiten und Kunden durch die Schritte zur Fehlerbehebung führen. Dies geschieht durch den Einsatz der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um Kundenprobleme zu verstehen und dann genaue Antworten zu geben, die für das jeweilige Problem relevant sind.

Automatisiertes Ticketing: Automatisierungstechnologien können Support-Tickets anhand vordefinierter Kriterien organisieren und an den Agenten weiterleiten, der am besten für die Bearbeitung der Kundenanforderungen geeignet ist, wodurch sich die Wartezeiten verkürzen. Durch die Automatisierung des Ticketsystemprozesses kann ein Unternehmen Probleme nach Dringlichkeit priorisieren und Tickets den zuständigen Supportteams zuweisen, um eine sinnvolle menschliche Interaktion zu gewährleisten.

IVR-Software: Interaktive Sprachausgabe-Software ist ein Automatisierungstool, das Anrufer begrüßt und sie an die entsprechende Abteilung weiterleitet. Einige IVR-Software kann auch verwendet werden, um Zahlungen von Kunden zu akzeptieren und FAQs mit einem aufgezeichneten Antwortsystem zu beantworten, wodurch die Support-Mitarbeiter bei komplexeren Fragen entlastet werden.

Automatische Übersetzung: Kunden rufen möglicherweise aus der ganzen Welt an, und eine nahtlose Erfahrung mit dem Kundenservice ist entscheidend, um sie an das Unternehmen zu binden. Kundenservice-Software kann Gespräche automatisch übersetzen und ermöglicht so Echtzeit-Support von Kunden aus aller Welt.

Automatisierte Benachrichtigungen: Kundenservice-Mitarbeiter haben viel zu tun und vergessen manchmal eine Aufgabe, die noch einmal erledigt werden muss. KI-Automatisierungstechnologie kann menschliche Fehler minimieren und intelligente Benachrichtigungen auf der Grundlage festgelegter Regeln einrichten.

Kundenfeedback-Umfragen: Mit automatisiertem Kundensupport kann ein Unternehmen automatische Kundenfeedback-Umfragen wie CSAT, NPS, CLV einrichten. Diese Metriken helfen einem Unternehmen, Kundendaten zu sammeln, die zur Verbesserung der gesamten Customer Experience (CX) erforderlich sind. Darüber hinaus kann der Zeitpunkt der Umfrage automatisiert werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen den Kunden an einem bestimmten Touchpoint erreicht.

Automatische Antworten auf E-Mails und über soziale Medien: Kunden können sich über soziale Medien oder per E-Mail an den Kundensupport wenden, aber die Agenten sind nicht in der Lage, sofort darauf zu reagieren. Hier kann die Kundensupport-Automatisierung ins Spiel kommen und die Anfrage automatisch bestätigen. Durch die Bereitstellung von E-Mail-Vorlagen mit ersten Schritten, die der Kunde unternehmen kann, kann sichergestellt werden, dass eine Folgeinteraktion erfolgt.

Automatische Updates: Kunden wollen heutzutage wissen, ob es zu einer Versandverzögerung gekommen ist oder ob es Systemausfälle gibt. Ein Unternehmen kann seine Kunden über diese Probleme auf dem Laufenden halten, indem es ihnen automatische Benachrichtigungen über Lösungszeiten und Servicelösungen sendet.