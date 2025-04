Was ist Contact-Center-Automatisierung?

Zu wissen, was der Kunde will, bevor er danach fragen muss, ist in Unternehmen keine ungewöhnliche Denkweise. Automatisierungstools können für eine proaktive Kontaktaufnahme mit Kunden eingesetzt werden, um genau das zu tun. So können Unternehmen Kunden beispielsweise automatisch über Systemausfälle, Versandverzögerungen oder Rückrufaktionen informieren, bevor sie sich an den Support wenden. Die proaktive Information der Kunden über mögliche Probleme oder Veränderungen kann die Zufriedenheit erhöhen, indem sie Frustration abbaut und zeitnahe, relevante Informationen liefert.



Fallstudie: Die Stadt Helsinki und IBM Consulting® haben gemeinsam 10 virtuelle Assistenten entwickelt und betrieben, darunter einen „Multi-Chatbot“, der virtuelle Assistenten verschiedener Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in sich vereint. Die virtuellen Assistenten wurden entwickelt, um den Bürgern zu helfen, von den Diensten in der Hauptstadtregion Helsinki zu profitieren.