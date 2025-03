Was sind zusammengesetzte KI-Systeme?

Die Orchestrierung mehrerer einzelner Modelle und interagierender Komponenten bietet zahlreiche Vorteile.

Effizienz

Durch die Aufteilung der Aufgaben auf spezialisierte Modelle reduzieren die zusammengesetzten Systeme die kognitive Belastung der einzelnen KI-Komponenten. Zum Beispiel könnte sich ein Modell auf die Analyse strukturierter Daten konzentrieren, während ein anderes unstrukturierte Daten wie Bilder oder Text interpretiert. Diese Arbeitsteilung führt zu einer verbesserten Leistung und höheren Genauigkeit im Vergleich zu Einzelmodellsystemen.

LLMs sind beeindruckend und gewinnen an Bedeutung, wenn sie mit mehr Rechenressourcen ausgestattet werden, laufen aber aufgrund von Skalierbarkeitsgesetzen gegen Leistungsobergrenzen und abnehmende Erträge an. In manchen Fällen ist es vielleicht besser, bestimmte Aufgaben an ein anderes Modell, einen anderen Agenten oder ein anderes Werkzeug zu übertragen, das nicht so viele Ressourcen benötigt, als mehr Rechenleistung in ein LLM zu stecken.

Geschwindigkeit

Die Kombination mehrerer Modelle für eine Aufgabe kann manchmal schneller sein als das Training eines einzelnen LLMs für diese Aufgabe. Darüber hinaus können kombinierte Systeme verschiedene Arten von Daten gleichzeitig verarbeiten und so Entscheidungen in Echtzeit ermöglichen. Dies ist entscheidend bei KI-Anwendungen wie der Betrugserkennung, wo schnelle Reaktionen unerlässlich sind, oder bei Edge-Anwendungen, bei denen die Latenz minimiert werden muss.

Vielseitigkeit

Zusammengesetzte Systeme sind vielseitig und in verschiedenen Anwendungsfällen einsetzbar. Diese Vielseitigkeit macht zusammengesetzte KI-Systeme zu einer bevorzugten Wahl für Unternehmen, die ihre Abläufe in verschiedenen Bereichen optimieren möchten.

Unternehmen können von Systemendesigns profitieren, die eine Kombination aus vortrainierten Komponenten, Open-Source-Lösungen und benutzerdefinierten Modulen verwenden. Alle Komponente kann unabhängig aktualisiert oder ersetzt werden, wenn sich die Technologie weiterentwickelt, ohne dass das gesamte System überarbeitet werden muss. Indem Aufgaben auf verschiedene Modelle verteilt werden, profitieren zusammengesetzte Systeme von der Anpassungsfähigkeit und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Ausfällen einzelner Komponenten.

Zusammengesetzte Methoden wie Retrieval Augmented Generation (RAG), erweitern die Fähigkeiten von LLMs, indem sie ihnen den Zugriff auf Datenquellen außerhalb ihrer anfänglichen Trainingsdatensätze zuzugreifen. Die Kombination verschiedener Modelle ermöglicht es Entwicklern, für bestimmte Ziele zu optimieren, wie z. B. Geschwindigkeit oder Fachwissen.

Steuerung

LLMs können schwerfällig sein, zu Halluzinationen neigen und Entscheidungen treffen, die nicht immer leicht erklärbar sind. Eine zusammengesetzte KI-Lösung kann dabei helfen, Eingaben zu kontrollieren und Ausgaben zu filtern, was zu einem kontrollierten Verhalten führt und das Vertrauen fördert.