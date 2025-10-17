Automatisierung und Orchestrierung im Vergleich

Die Automatisierung nutzt Technologie, um definierte, sich wiederholende Aufgaben mit minimalem oder gar keinem menschlichen Eingriff auszuführen. Sie ist regelbasiert und führt Anweisungen jedes Mal auf die gleiche Weise aus. Ziel ist es, die Geschwindigkeit zu verbessern, menschliche Fehler zu reduzieren und die Mitarbeiter von sich wiederholenden manuellen Aufgaben zu befreien.

Die Automatisierung ist am effektivsten, wenn Aufgaben klar definierte Eingaben und Ausgaben haben. Als Kernbestandteil der Prozessautomatisierung und umfassenderer Strategien zur Geschäftsprozessautomatisierung (BPA) dient es als Baustein der Prozesseffizienz, indem es die einfachste Ebene von Aktivitäten handhabt.

Viele Unternehmen entwerfen Workflows zur Automatisierung, um verwandte Aufgaben miteinander zu verbinden und sicherzustellen, dass sie in einer einheitlichen Reihenfolge ausgeführt werden. Moderne Automatisierungssoftware nutzt häufig Verbindungen über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), um Daten zwischen Systemen automatisch auszulösen oder auszutauschen.

Häufige Beispiele sind das automatische Versenden einer Rechnung nach einem Verkauf oder die Genehmigung von Ausgaben unter einem festgelegten Schwellenwert. Diese Automatisierungen rationalisieren die Arbeit und beseitigen Engpässe, ohne dass eine Aufsicht durch das Management erforderlich ist.

Die Automatisierung ist zwar wertvoll, arbeitet aber oft in Silos. Eine Abteilung könnte die Dateneingabe automatisieren, während eine andere die Planung automatisiert. Ohne Koordination bleiben diese Effizienzsteigerungen isoliert. Viele Unternehmen beginnen ihre digitale Transformation mit Automatisierung, merken aber schon bald, dass ein Flickenteppich aus unzusammenhängenden Automatisierungen nicht effektiv skaliert werden kann. In diesem Teil wird die Orchestrierung unerlässlich.