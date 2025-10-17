Automatisierung und Orchestrierung im Vergleich

Automatisierung und Orchestrierung sind eng verwandte Konzepte im Geschäftsbetrieb, aber sie dienen unterschiedlichen Zwecken. Automatisierung bezieht sich auf den Einsatz von Technologie, um eine bestimmte Aufgabe mit minimaler menschlicher Beteiligung zu erledigen. Die Orchestrierung bietet eine umfassendere Sichtweise und verwaltet und koordiniert mehrere automatisierte Prozesse systemübergreifend.
Die Automatisierung nutzt Technologie, um definierte, sich wiederholende Aufgaben mit minimalem oder gar keinem menschlichen Eingriff auszuführen. Sie ist regelbasiert und führt Anweisungen jedes Mal auf die gleiche Weise aus. Ziel ist es, die Geschwindigkeit zu verbessern, menschliche Fehler zu reduzieren und die Mitarbeiter von sich wiederholenden manuellen Aufgaben zu befreien.
Die Automatisierung ist am effektivsten, wenn Aufgaben klar definierte Eingaben und Ausgaben haben. Als Kernbestandteil der Prozessautomatisierung und umfassenderer Strategien zur Geschäftsprozessautomatisierung (BPA) dient es als Baustein der Prozesseffizienz, indem es die einfachste Ebene von Aktivitäten handhabt.
Viele Unternehmen entwerfen Workflows zur Automatisierung, um verwandte Aufgaben miteinander zu verbinden und sicherzustellen, dass sie in einer einheitlichen Reihenfolge ausgeführt werden. Moderne Automatisierungssoftware nutzt häufig Verbindungen über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), um Daten zwischen Systemen automatisch auszulösen oder auszutauschen.
Häufige Beispiele sind das automatische Versenden einer Rechnung nach einem Verkauf oder die Genehmigung von Ausgaben unter einem festgelegten Schwellenwert. Diese Automatisierungen rationalisieren die Arbeit und beseitigen Engpässe, ohne dass eine Aufsicht durch das Management erforderlich ist.
Die Automatisierung ist zwar wertvoll, arbeitet aber oft in Silos. Eine Abteilung könnte die Dateneingabe automatisieren, während eine andere die Planung automatisiert. Ohne Koordination bleiben diese Effizienzsteigerungen isoliert. Viele Unternehmen beginnen ihre digitale Transformation mit Automatisierung, merken aber schon bald, dass ein Flickenteppich aus unzusammenhängenden Automatisierungen nicht effektiv skaliert werden kann. In diesem Teil wird die Orchestrierung unerlässlich.
Orchestrierung koordiniert und verwaltet mehrere automatisierte Aufgaben, sodass diese gemeinsam auf ein größeres Geschäftsziel hinarbeiten. Anstatt sich auf eine einzelne Aufgabe zu konzentrieren, kann es sicherstellen, dass eine Reihe von Aufgaben systemübergreifend in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wird, und sich an veränderte Bedingungen anpassen. Tatsächlich ist Orchestrierung eine Automatisierung, die auf Prozessebene und nicht auf Aufgabenebene angewendet wird.
Geschäftsprozesse sind selten linear oder auf eine Abteilung beschränkt. Bei den Abläufen in der Lieferkette müssen zum Beispiel Lieferantenaktualisierungen, die Lagerverwaltung und die Kundenlieferungen in Echtzeit aufeinander abgestimmt sein. Selbst das Onboarding eines neuen Mitarbeiters betrifft die Personalabteilung, den IT-Betrieb, die Gehaltsabrechnung und die Einhaltung von Vorschriften.
Orchestrierung verwaltet komplexe Prozesse, indem Automatisierungen über IT-Systeme und Abteilungen hinweg verknüpft werden, um Prozesse synchron und effizient zu halten. Sie unterstützt häufig die Koordination in IT-Service-Management-Umgebungen, in denen mehrere Plattformen nahtlos interagieren und IT-Teams schnell auf geschäftliche Änderungen reagieren müssen.
Sichtbarkeit ist ein weiteres Hauptmerkmal der Orchestrierung. Die meisten Orchestrierungstools umfassen Dashboards, Protokolle und Warnungen, die den Prozessstatus in Echtzeit verfolgen. Diese Transparenz ist ein zentraler Nutzen sowohl der Workflow-Orchestrierung als auch der Prozess-Orchestrierung und hilft Unternehmen, die Compliance aufrechtzuerhalten und bei Bedarf schnelle Anpassungen vorzunehmen.
Ein Verständnis für die Unterschiede zwischen Automatisierung und Orchestrierung hilft dabei zu verstehen, wie beide zur geschäftlichen Effizienz und Prozessintegration beitragen. Beide Ansätze sollten mit den geschäftlichen Anforderungen und den Erwartungen der wichtigsten Stakeholder übereinstimmen, um sicherzustellen, dass die Technologie einen messbaren Wert liefert.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Automatisierung und Orchestrierung funktionieren am besten als Teil derselben Strategie. Die Orchestrierung lenkt den Arbeitsfluss zwischen Automatisierungen und stellt sicher, dass jeder einzelne zur richtigen Zeit und in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wird.
Automatisierung und Orchestrierung arbeiten durch gemeinsame Trigger, Daten- und Workflow-Management zusammen. Eine automatisierte Aufgabe kann gestartet werden, wenn ein Ereignis eintritt, z. B. wenn eine Bestellung aufgegeben oder ein Mitarbeiter eingestellt wird. Orchestrierung sorgt dafür, dass jede nachfolgende Automatisierung logisch folgt. So werden isolierte Aufgaben zu einer vernetzten Workflow-Automatisierung, die ganze Workflows von Anfang bis Ende steuert.
Bei der Auftragsabwicklung kann beispielsweise eine Automatisierung den Bestand aktualisieren, eine andere eine Rechnung erstellen und eine andere den Kunden benachrichtigen. Die Orchestrierung verwaltet das Zusammenspiel dieser Automatisierungen, sodass kein Schritt verpasst oder wiederholt wird und alle Ausnahmen reibungslos gehandhabt werden.
In modernen Geschäftsumgebungen übernehmen Orchestrierungsplattformen diese Koordination durch die Integration in Automatisierungstools und Geschäftssysteme. Diese Plattformen verwenden vordefinierte Workflows, Entscheidungslogik und Überwachung, um zu kontrollieren, wie automatisierte Aktionen Daten abteilungsübergreifend kommunizieren und teilen.
Das Ergebnis ist ein vernetztes System, in dem die Automatisierung für Effizienz auf Aufgabenebene sorgt und die Orchestrierung sicherstellt, dass diese Effizienz konsistente, orchestrierte Workflows und einen End-to-End-Prozess unterstützt. In Kombination bilden sie eine skalierbare Grundlage, die den gesamten Prozess abteilungs- und systemübergreifend ausrichtet.
Die Cloud-Automatisierung verwendet Tools oder Skripte, um bestimmte Aufgaben in Cloud-Umgebungen ohne manuelle Eingriffe auszuführen. Zu diesen Aufgaben gehören die Bereitstellung virtueller Maschinen, die Zuweisung von Speicher, die Skalierung von Servern nach oben oder unten oder die Anwendung von Sicherheitspatches. Sie konzentriert sich darauf, Routineabläufe schneller und konsistenter zu gestalten. So könnte ein Unternehmen beispielsweise nächtliche Daten-Backups automatisieren oder neue Server automatisch hinzufügen, wenn die Nutzung zunimmt. Das Ziel sind Effizienz, Genauigkeit und Geschwindigkeit auf Aufgabenebene.
Die Cloud-Orchestrierung geht noch einen Schritt weiter, indem sie mehrere automatisierte Aufgaben verwaltet und koordiniert, um einen kompletten Service oder Workflow bereitzustellen. Anstatt nur eine virtuelle Maschine zu erstellen, kann die Orchestrierung auch das Netzwerk konfigurieren, Speicher zuweisen, Anwendungen bereitstellen und Sicherheitsrichtlinien anwenden – alles in der richtigen Reihenfolge. Sie stellt sicher, dass Cloud-Prozesse systemübergreifend reibungslos funktionieren und sich an veränderte Bedingungen anpassen.
Viele Cloud-Orchestrierungsplattformen, wie z. B. Ansible und Kubernetes, sind Open Source und verwenden wiederverwendbare Konfigurationsdateien oder Playbooks, um zu definieren, wie Cloud-Ressourcen umgebungsübergreifend bereitgestellt, verbunden und gewartet werden.
Der entscheidende Unterschied zwischen Cloud-Automatisierung und Cloud-Orchestrierung liegt im Umfang. Die Cloud-Automatisierung verbessert einzelne Aufgaben, während die Cloud-Orchestrierung diese Aufgaben in den vollständigen End-to-End-Betrieb integriert.
So könnte die Automatisierung beispielsweise das Auto-Scaling eines Clusters übernehmen, aber die Orchestrierung stellt sicher, dass das Auto-Scaling auch mit Lastausgleich, Überwachung und Kostenkontrolle funktioniert. Diese Funktionen sind für DevOps-Teams, die Anwendungen über verschiedene Cloud-Provider und SaaS-Plattformen hinweg verwalten, von entscheidender Bedeutung. Durch die Koordinierung der Automatisierung in diesen Umgebungen können Unternehmen ihre Technologieinitiativen mit umfassenderen Zielen für Leistung, Sicherheit und Kosteneffizienz abstimmen.
Die Automatisierung sorgt für Geschwindigkeit und Konsistenz, während die Orchestrierung die Komplexität in Multi-Cloud- oder Hybrid-Umgebungen verwaltet. Cloud-Automatisierung und -Orchestrierung sorgen zusammen für Agilität und Kontrolle. Sie helfen Unternehmen, effizient auf Aufgabenebene und kohärent auf Systemebene zu arbeiten.
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Automatisierung und Orchestrierung nutzen, indem sie Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und Kontext hinzufügt.
Die traditionelle Automatisierung folgt festgelegten Regeln, während die KI-gestützte Prozessautomatisierung ohne explizite Programmierung aus Daten lernen, Muster erkennen und dynamische Entscheidungen unterstützen kann. Mit dieser Methode können Systeme die Ausführung von Aufgaben und die Reaktion der Workflows auf Veränderungen kontinuierlich optimieren. So können Unternehmen von der grundlegenden Aufgabenausführung zu vernetzten, anpassungsfähigen Systemen übergehen, die Leistung im Laufe der Zeit automatisch verbessern.
So kann KI beispielsweise ungewöhnliche Ausgabenaktivitäten erkennen, Warnungen senden und Fehler automatisch korrigieren. Generative KI fügt kreative Funktionen hinzu, z. B. das Verfassen von E-Mails, das Zusammenfassen von Kundeninteraktionen oder das Generieren von Code. Dieser Prozess trägt dazu bei, den manuellen Aufwand zu reduzieren und komplexe Workflows zu beschleunigen.
Bei der Orchestrierung hilft KI bei der Verwaltung der Zusammenarbeit mehrerer automatisierter Systeme. KI-gestützte Orchestrierungsplattformen können sich ändernde Bedingungen überwachen, Prozesse umleiten oder Ressourcen automatisch auf der Grundlage aktueller Daten zuweisen. Agentische KI erweitert diese Praxis weiter, indem intelligente digitale Agenten eingesetzt werden, die systemübergreifend zusammenarbeiten, um den Betrieb effizient und ausgewogen zu halten.
Unternehmen sind in unterschiedlichem Maße zur Implementierung agentischer Plattformen bereit. Bei einer kürzlich stattgefundenen IBM Veranstaltung wurde jedoch festgestellt, dass „wir von Robotic Process Automation (RPA) zu Assistenten gewechselt haben und jetzt von Assistenten zu Agenten und von Agenten zu agentenbasierten Plattformen. Die Agenten sind in der Lage, völlig autonom und vollautomatisch mit Entscheidungsfindung zu arbeiten.“1
Zusammen helfen KI, generative KI und agentische KI Unternehmen dabei, das zu erreichen, was manche als „selbstverwaltende Abläufe“ bezeichnen. Diese Kombination ermöglicht es Unternehmen, mit größerer Genauigkeit und Agilität zu arbeiten und gleichzeitig den Bedarf an ständiger menschlicher Aufsicht zu reduzieren.
Die Automatisierung verbessert die Geschwindigkeit und Genauigkeit einzelner Aufgaben, während die Orchestrierung diese Aufgaben nahtlos in effiziente, zuverlässige Geschäftsprozesse integriert. Durch diese Kombination können Unternehmen präziser arbeiten. Beispiele für Anwendungsfälle sind:
Die Cloud-Automatisierung kann virtuelle Server je nach Bedarf automatisch hoch- oder herunterfahren, Sicherheitspatches anwenden oder Backups durchführen.
Die Orchestrierung stellt sicher, dass diese automatisierten Aktionen in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden und mit den Unternehmensrichtlinien übereinstimmen, wie z. B. die Bereitstellung von Speicher, die Aktualisierung von Anwendungen, die Konfiguration von Netzwerken und die Skalierung von Diensten ohne Ausfallzeit.
Automatisierung umfasst vordefinierte Prüfungen, wie z. B. die Überprüfung von Zugriffskontrollen, das Anwenden von Sicherheitspatches oder das Erstellen von Audit-Protokollen. Diese automatisierten Aufgaben unterstützen die Einhaltung von Vorschriften, indem sie menschliche Fehler minimieren und dazu beitragen, dass die Richtlinien konsistent angewendet werden.
Die Orchestrierung baut auf diesen Elementen auf, indem sie die Compliance über gesamte Workflows hinweg verwaltet. Sie koordiniert den Zeitplan und die Abhängigkeiten von Bewertungen, Genehmigungen und Berichten und trägt so dazu bei, dass jeder Schritt die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. So kann die Orchestrierung beispielsweise Identitätsprüfung, Datenaufbewahrung und Genehmigungsprozesse systemübergreifend verknüpfen und so einen klaren, überprüfbaren Weg für interne und externe Überprüfungen schaffen.
Beispielsweise stehen Rechtsabteilungen unter dem Druck, große Mengen an Verträgen zu prüfen und komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Dynamiq, ein IBM Business Partner, verwendete IBM watsonx-Technologien, um eine KI-gestützte Compliance-Lösung zu entwickeln, die Automatisierung und Orchestrierung vereint.
Die Automatisierung übernimmt wiederkehrende Dokumentenaufgaben wie Datenextraktion, Klassifizierung und Compliance-Prüfungen, um manuelle Überprüfungen zu reduzieren und die Genauigkeit zu verbessern. IBM watsonx Orchestrate und integrierte APIs verbinden diese automatisierten Aktionen in Workflows in Rechts- und Geschäftssystemen. Das Ergebnis ist ein proaktiver Compliance-Prozess, der schnellere Erkenntnisse, weniger Fehler und mehr Transparenz liefert. 2
Die Automatisierung im Kundensupport kann Chatbots umfassen, die einfache Fragen bearbeiten, Ticket-Routing basierend auf Schlüsselwörtern oder automatische Folgenachrichten. Diese Maßnahmen verringern die Workload der Mitarbeiter und ermöglichen den Kunden schnellere Antworten.
Die Orchestrierung nimmt eine breitere Sicht ein und integriert Kundenbeziehungsmanagement-Systeme (CRM), Wissensdatenbanken und Eskalationspfade. Wenn ein Kundenproblem mehrere Teams erfordert, beispielsweise die Abrechnungsabteilung und den technischen Support, stellt eine Orchestrierungsplattform sicher, dass jeder Schritt nacheinander erfolgt und den Kunden automatisch informiert, wodurch eine nahtlose Erfahrung geschaffen wird.
KI-gestützte Automatisierung und Orchestrierung verändern den Kundensupport. Fast die Hälfte der Unternehmen automatisiert bereits Feedback (49 %) und Supportanfragen (48 %). Führungskräfte erwarten, dass diese Systeme bis 2027 die Anruflösung um 47 % verbessern und die Kundenzufriedenheit um 35 % steigern werden, was die wachsende Rolle der KI bei der Bereitstellung effizienter, skalierbarer Dienstleistungen unterstreicht.3
Die Automatisierung im Finanzwesen übernimmt häufig Aufgaben wie die Bearbeitung von Rechnungen, Zahlungserinnerungen oder Ausgabengenehmigungen. Diese tragen dazu bei, manuelle Arbeit zu reduzieren und die Genauigkeit zu verbessern.
Orchestration erweitert diesen Ansatz, indem es ganze Finanzzyklen verwaltet – zum Beispiel durch die Verbindung von Budgetierung, forecasting, Beschaffung und Zahlungs-Workflow zu einem einheitlichen Prozess. Diese Koordination stellt sicher, dass jeder Schritt erst erfolgt, nachdem die Abhängigkeiten erfüllt sind, und dass die Berichtsdaten systemübergreifend einheitlich bleiben.
Automatisierung und Orchestrierung helfen auch bei der Cybersicherheit im Finanzwesen. Zum Beispiel arbeitete die pakistanische Aksari Bank mit IBM zusammen an der Einhaltung der neuen Cybersicherheitsvorschriften der Regierung. Die neue Richtlinie forderte die Banken auf, grundlegende Sicherheitsfunktionen aufrechtzuerhalten, einschließlich Security Operations Centers (SOCs) und automatisierter Reaktionstools, die rund um die Uhr arbeiten.
Die Funktionen von IBM Security QRadar SOAR und seiner Sicherheitsorchestrierung, Automatisierung und Reaktionslösung führten zu einem neuen SOC. Dieses Zentrum konnte die Zahl der Sicherheitsvorfälle von etwa 700 pro Tag auf weniger als 20 senken. Außerdem wurde die durchschnittliche Sanierungszeit von 30 auf 5 Minuten reduziert.4
Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass die Automatisierung die Zeit für die Einstellung von Unternehmen um 10 % und die Zeit, die Personalabteilungen für redundante oder sich wiederholende Aufgaben aufwenden, um 20 % verringerte.5 Zu den Automatisierungen im Personalwesen können die Erstellung von Angebotsschreiben, das Einrichten von E-Mail-Konten oder die Anmeldung von Mitarbeitern für Sozialleistungsprogramme gehören. Diese Verbesserungen sind effizient, aber in ihrem Umfang begrenzt.
Die Orchestrierung verwaltet den gesamten Onboarding-Workflow. Dies geschieht durch die Koordination zwischen den Abteilungen, um sicherzustellen, dass Hintergrundprüfungen durchgeführt, Equipment bestellt, Zugangsberechtigungen erteilt und Schulungen geplant werden – und zwar in der richtigen Reihenfolge. Diese End-to-End-Orchestrierung ist für ein konsistentes, fehlerfreies Onboarding von Mitarbeitern unerlässlich.
Die Automatisierung im IT-Service-Management kann Routinetätigkeiten wie das Zurücksetzen von Passwörtern oder die Kategorisierung von Tickets übernehmen. Diese Aufgaben reduzieren die manuelle Workload für IT-Mitarbeiter und erhöhen die Reaktionszeiten.
Die Orchestrierung verbindet diese Automatisierungen mit vollständigen Service-Workflows, sodass die Anfragen in der richtigen Reihenfolge weitergeleitet, genehmigt und gelöst werden. Wenn beispielsweise eine neue Anwendungszugriffsanfrage gestellt wird, kann die Orchestrierung Berechtigungen überprüfen, Verzeichnisse aktualisieren, Genehmiger benachrichtigen und den Abschluss automatisch bestätigen. Diese Integration hilft IT-Teams, die Konsistenz zu wahren und zuverlässige Benutzererfahrungen zu liefern.
Die Automatisierung optimiert die Softwarebereitstellung, indem Aktionen wie Codekompilierung, Umgebungseinrichtung und anfängliche Tests abgewickelt werden. Diese Schritte reduzieren den manuellen Aufwand und beschleunigen die Bereitstellung. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass die fünf wichtigsten generativen KI-Anwendungsfälle für die IT die Automatisierung von Tests und der Infrastrukturbereitstellung umfassen.6
Die Orchestrierung verwaltet die gesamte Release-Pipeline – von der Entwicklung über das Testen und das Staging bis hin zur Produktion. Sie hilft sicherzustellen, dass Abhängigkeiten erfüllt werden und die Überwachung sofort nach der Veröffentlichung beginnt. Für DevOps-Teams ermöglicht die Orchestrierung von Deployment-Aufgaben eine kontinuierliche Bereitstellung und minimale Ausfallzeit bei Aktualisierungen.
In der Lieferkette kann die Automatisierung bestimmte Aufgaben übernehmen, wie z. B. das Senden von Versandbenachrichtigungen an Kunden oder die Generierung von Bestellungen, wenn der Bestand unter ein bestimmtes Niveau fällt. Diese Automatisierungen sparen Zeit und reduzieren Fehler bei Routinetransaktionen.
Die Orchestrierung verwaltet jedoch den gesamten Prozess der Auftragsabwicklung. Sie koordiniert Aufgaben wie die Prüfung der Lieferantenverfügbarkeit, die Planung von Transporten und die Benachrichtigung der Kunden über den Lieferstatus. Diese Art der Orchestrierung ist entscheidend, um komplexe, mehrstufige Lieferketten über mehrere Systeme und Partner hinweg zu synchronisieren.
IBM hat zum Beispiel mit Dun & Bradstreet (D&B), einer vertrauenswürdigen Quelle für Business Intelligence, zusammengearbeitet, um Daten und KI zu nutzen, um D&B Ask Procurement zu entwickeln. Es handelt sich dabei um eine Lösung, die in Echtzeit einen umfassenden Einblick in das Lieferantenrisiko bietet. Sie automatisiert die Bewertung von Lieferanten durch die Nutzung von Daten aus mehreren Systemen und orchestriert die Risikoüberwachung, Analyse und Berichterstattung über alle Beschaffungsworkflows hinweg. Als Ergebnisse können Unternehmen die Zeit für Beschaffungsaufgaben um 10–20 % reduzieren.7
Wenn Sie die Vorteile von Automatisierung und Orchestrierung verstehen, können Sie besser verstehen, wie sie zur betrieblichen Effizienz und zur Unternehmensleistung beitragen. Während sich die Automatisierung auf die Verbesserung einzelner Aufgaben konzentriert, werden diese Aufgaben durch die Orchestrierung zu einem zusammenhängenden, strategischen Workflow verbunden, der einen breiteren organisatorischen Wert schafft.
Konsistenz und Zuverlässigkeit: Die Automatisierung trägt dazu bei, dass Aufgaben jedes Mal auf die gleiche Weise erledigt werden, wodurch die Ausgabequalität verbessert wird. Diese Standardisierung reduziert Schwankungen und vereinfacht Audits.
Kosteneinsparungen: Die Betriebskosten werden durch die Reduzierung des Arbeitsaufwands und die verbesserte Ressourcennutzung gesenkt.
Effizienzgewinne: Automatisierung ersetzt sich wiederholende manuelle Prozesse durch eine schnelle, konsistente Ausführung, was Zeit und Aufwand reduziert.
Fehlerreduzierung: Automatisierung minimiert menschliche Fehler, da sie vordefinierten Regeln und Workflows folgt.
Schnellere Reaktionszeiten: Die Automatisierung ermöglicht sofortige Reaktionen auf Systemereignisse, Warnmeldungen oder Prozessauslöser.
Skalierbarkeit: Die Automatisierung unterstützt das Wachstum, ohne dass eine proportionale Erhöhung der Personal- oder Gemeinkosten erforderlich ist.
Anpassungsfähigkeit: Die Orchestrierung reagiert dynamisch auf Änderungen oder Ausfälle, leitet Aufgaben um oder passt Workflows nach Bedarf an.
Systemübergreifende Koordination: Die Orchestrierung verwaltet Abhängigkeiten zwischen Anwendungen, Datenquellen und Cloud-Umgebungen, um Prozesse synchron zu halten.
Governance und Compliance: Kontrollen, Genehmigungsschritte und Prüfpfade werden durch die Orchestrierung hinzugefügt, um die Rechenschaftspflicht und die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen.
Prozessintegration: Orchestrierung verbindet einzelne Automatisierungen zu vollständigen, abteilungs- und systemübergreifenden End-to-End-Workflows.
Strategische Ausrichtung: Durch Orchestrierung unterstützen automatisierte Aktivitäten größere Geschäftsziele anstelle isolierter Funktionen.
Sichtbarkeit und Überwachung: Orchestrierung bietet Dashboards und Protokolle, um die Prozessleistung zu verfolgen und Engpässe zu identifizieren.
In Kombination sorgen Automatisierung und Orchestrierung sowohl für operative Effizienz als auch für strategischen Zusammenhalt. Die Automatisierung übernimmt das „Wie“, indem sie einzelne Aufgaben schnell und präzise ausführt. Die Orchestrierung verwaltet das „Wann“ und das „Warum“ und stellt sicher, dass diese Aufgaben zu einem einheitlichen Geschäftsergebnis beitragen. In Kombination schaffen sie intelligentere, flexible Unternehmen, die in der Lage sind, effizient zu skalieren, Sichtbarkeit zu wahren und IT-Mitarbeiter bei der Verwaltung ganzer abteilungs- und technologieübergreifender Workflows zu unterstützen.
IBM Process Mining erzielt in einer Forrester Total Economic Impact Study einen ROI von 176 %, eine Umsatzsteigerung von 968.000 USD und Kosteneinsparungen.
Entdecken Sie, wie KI den Kundenservice durch Self-Service, Weiterleitung an menschliche Mitarbeiter und verbesserte Problemlösungsfähigkeiten bereichern kann.
Denken Sie Ihr Unternehmen mit KI und IBM Automation neu. Diese tragen dazu bei, IT-Systeme proaktiver, Prozesse effizienter und Mitarbeitende produktiver zu machen.
IBM gewährleistet mit seinen Beratungsdiensten für extreme Automatisierung die Unternehmenstransformation für Unternehmenskunden.
IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.
Entdecken Sie Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die mit Low-Code-Tools schnell intelligente Automatisierungen bereitstellen.
1 Insights from IBM Think Circles, The evolution from automation to AI assistants to agentic platforms in supply chain, IBM Institute for Business Value (IBV), © IBM Corporation 2025.
2 Legal overhead turned into strategic oversight, IBM Fallstudie, © Copyright IBM Corporation 2025.
3 AI-powered productivity: Customer service, IBM Institute for Business Value (IBV), ursprünglich am 15. August 2025 veröffentlicht.
4 Leaning on automation and analytics to keep cyberthreats at bay 24x7, IBM Finance-Fallstudie, © Copyright IBM Corporation 2023.
5 HR automation, IBM Institute for Business Value (IBV) performance data and benchmarking, September 2025.
6 Unlock IT potential with AI, © IBM Corporation 2025.
7 Minimizing risk and supplier evaluation with AI, IBM Fallstudie, © IBM Corporation 2024.