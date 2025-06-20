Was ist ein Apache-Server?

8 Minuten
Der Apache HTTP Server, auch Apache oder einfach Apache-Server genannt, ist ein kostenloser Open-Source-Webserver, der zahlreiche Websites und Webanwendungen unterstützt.
Apache steuert die Interaktionen zwischen Webservern und Browsern und ermöglicht es Benutzern, Webseiten, HTML-Seiten, Bilder, Text, Videos und andere Arten von Inhalten im Internet zu finden. Apache wurde 1995 erstmals veröffentlicht und spielte eine kritische Rolle in der frühen Entwicklung des Internets, indem es Menschen weltweit ermöglichte, eigene Websites zu erstellen und zu hosten.
Die Apache Software Foundation (ASF) verwaltet Apache. Diese gemeinnützige Organisation aktualisiert die Software regelmäßig, um eine Vielzahl von Problemen zu beheben, darunter Sicherheit, Kompatibilität mit neuen Technologien, Fehlerbehebung und mehr. Die Fähigkeit von Apache, statische und dynamische Inhalte schnell bereitzustellen und komplexe Benutzerinteraktionen zu ermöglichen, macht Apache zu einem Marktführer im Bereich Webhosting.
Heute ist Apache einer der beliebtesten Webserver auf dem Markt. Viele Unternehmen nutzen Apache, um ihre Kerngeschäft zu betreiben und sicherzustellen, dass ihre Websites und Anwendungen erfolgreich sind. Laut einem aktuellen Bericht von W3Techs verlässt sich etwas mehr als ein Viertel der weltweiten Websites (26 %) auf Apache für ihre Hosting-Anforderungen.1
Webserver sind Systeme, die Benutzern Webinhalte über das Internet bereitstellen. In der Regel sind sie eine Kombination aus Hardware und Software und können Benutzeranfragen für eine breite Palette von Inhalten verarbeiten, einschließlich Bildern, Text, Videos und mehr. Zusammen mit Anwendungsservern, die Geschäftsanwendungen ermöglichen, sind Webserver zu einem wichtigen Teil des Kerngeschäfts vieler moderner Unternehmen geworden.
Webserver funktionieren wie eine Brücke zwischen den Clients und dem World Wide Web. Sie ermöglichen die Übertragung von Daten über eine Reihe von Protokollen wie Hypertext Transfer Protocol (HTTP) und Hypertext Transfer Protocol 2 (HTTP/2). Der Webserver wartet auf eine Client-Anfrage, zum Beispiel die Eingabe einer Adresse in die Adressleiste eines Webbrowsers, und antwortet mit Inhalten.
In Apache-Umgebungen wird das Programm, das im Hintergrund läuft und diese Anfragen unterstützt, als „Daemon“ bezeichnet und als HttpD (Hypertext Transfer Protocol Daemon) bezeichnet.
Die meisten modernen Webserver sind auf die Generierung dynamischer Inhalte ausgelegt, z. B. personalisierte Empfehlungen, Werbung und sogar Dashboards, die Benutzer anpassen können. Um diese Aufgabe zu erfüllen, sind sie so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl von Programmiersprachen kompatibel sind, darunter PHP, Perl, Python und mehr.
Der Apache-Webserver wurde entwickelt, um die Kommunikation zwischen einem Webbrowser (allgemein als „Client“ bezeichnet) und dem Server, auf dem die Dateien einer Website gespeichert sind, zu erleichtern. Sein grundlegender Zweck besteht darin, Anfragen nach Inhalten zu verarbeiten, indem Webseiten, HTML, CSS und mehr über einen Webbrowser bereitgestellt werden. Im Wesentlichen fungiert die Software, die Apache zugrunde liegt, als Vermittler, der ständig auf Benutzeranfragen hört und mit Inhalten antwortet.
Apaches Approach zur Bearbeitung von Clientanfragen und zur Generierung von Inhalten unterscheidet sich in mehreren wichtigen Punkten von anderen Webservern.
Während andere Arten von Webservern wie NGINX einen ereignisgesteuerten Ansatz verwenden, um Clientanfragen gleichzeitig zu bearbeiten, erstellt Apache für jede Anfrage einen neuen Prozess. Apache überwacht eingehende Anfragen und leitet sie an ein Multi-Processing-Modul (MPM) und ein Apache-Modul zur Anfragenbearbeitung weiter, wo die nächsten Schritte festgelegt werden.
Das Content-Generator-Modul von Apache kann sowohl statische Dateien als auch dynamische Inhalte erstellen, um eine Benutzeranfrage zu erfüllen. Zusätzlich zum Inhalt kann das Generator-Modul relevante HTTP-Header zurücksenden, Felder, die wichtige Informationen über die Herkunft und den Kontext einer Anfrage enthalten.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Funktionalität des Apache-Servers ist das Design. Apache ist ein wichtiger Bestandteil moderner Webanwendungs-Stacks – auch als Tech-Stacks bekannt –, bei denen es sich um Sammlungen von Hardware- und Software-Tools handelt, auf denen moderne Webanwendungen ausgeführt werden. Apache ist eine Kern-Komponente von LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), einem der leistungsfähigsten und am weitesten verbreiteten Tech-Stacks auf dem Markt.
Hier werden die einzelnen Komponenten von LAMP genauer betrachtet:
Die Hauptfunktion von Apache besteht darin, auf Clientanfragen mit Inhalten zu antworten – eine Kernfunktion aller Websites und Anwendungen. Es verfügt über eine breite Palette von Funktionen und Funktionen, die diese Funktionalität ermöglichen.
Im Gegensatz zu proprietären Webservern, die von Unternehmen wie Microsoft, Google und Oracle veröffentlicht werden, ist Apache eine Open-Source-Software. Mit anderen Worten: Es ist kostenlos und wird von einer großen Experten-Community unterstützt. Sogar die kommerzielle Nutzung von Apache ist kostenlos, und Entwickler modifizieren ständig den Code, um ihn an individuelle Geschäftszwecke anzupassen.
Wenn neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und generative KI (Gen KI) die Art und Weise verändern, wie Unternehmen Inhalte erstellen und speichern, reagiert die Open-Source-Community schnell und stellt sicher, dass Apache kompatibel bleibt.
Apache ist mit vielen Arten von Plattformen kompatibel, darunter Linux, Unix, Windows und MacOS. Dank der modularen Architektur, die Flexibilität und Anpassbarkeit in den Vordergrund stellt, können neue Funktionen und Funktionen schnell und einfach hinzugefügt werden.
Die AIX-Systeme von IBM, die von großen Unternehmen bevorzugt werden, stellen Apache beispielsweise oft in schwierigen Umgebungen bereit. Der Open Source-Ansatz von Apache stellt sicher, dass er einfach in AIX integriert und ständig iteriert werden kann, wenn neue Technologien und Anwendungsfälle hinzukommen.
Apache eignet sich ideal für das Virtual Hosting, bei dem mehrere Websites auf einem einzigen Server statt auf einem dedizierten Server für jede Instanz betrieben werden. Das Virtual Hosting von Apache ist kostengünstig und hoch skalierbar, sodass Unternehmen mehrere Domains ohne zusätzliche Kosten verwalten und bei Bedarf schnell virtuelle Einheiten einrichten können.
Apache bietet zwei Ansätze, je nach Rechenumgebung und spezifischen Anforderungen eines Unternehmens.
Unternehmen können Apache konfigurieren, indem sie seine Verschlüsselung und Authentifizierungseinstellungen sowie die Verwendung von Firewall anpassen. Dieser Ansatz wird als Apache-Konfiguration bezeichnet.
Die Lastausgleichsfunktionen des Apache-Servers ermöglichen die Optimierung der Ressourcen in Situationen mit hohem Datenverkehr auf beliebten Websites und Anwendungen. Es kann Client-Anfragen auf verschiedene Server verteilen, sodass kein einzelner Server zu viele Anfragen erhält, was zu einer Beeinträchtigung von Funktionalität und Leistung führen würde.
Apache-Server arbeiten auch effektiv beim Zwischenspeichern, Speichern und Wiederverwenden häufig angeforderter Seiten, um den Workload der Server zu reduzieren und die Bandbreite effektiv zu verwalten. Apache kann auch als Reverse-Proxy fungieren, als Server, der als Vermittler zwischen anderen Servern und Clientanfragen fungiert und so die Leistung und Ressourcenverteilung optimiert.
Apache schneidet im Vergleich zu anderen Arten von Webserver-Software vor allem aufgrund seines modularen Designs, seines Open-Source-Charakters und seiner Kompatibilität mit anderen Plattformen und Technologien gut ab. Obwohl es nicht mehr die gleiche Dominanz genießt wie in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren, gilt es immer noch als gute Option für verschiedene Anforderungen im Bereich Web- und Webanwendungshosting. Hier sehen Sie, wie es im Vergleich zu seinen beiden stärksten Konkurrenten Stack hat: NGINX und Microsoft IIS.
NGINX (ausgesprochen wie Engine-x) hat kürzlich Apache als beliebtesten Webserver der Welt überholt, mit 33 % Marktanteil laut einem Bericht für 2025.2
Der größte Unterschied zwischen Apache und NGINX liegt in der Architektur: Der Apache-Server verwendet eine prozessgesteuerte Architektur, die für jede Client-Anforderung einen neuen Prozess (sog. Thread) erstellt. Alternativ verwendet NGINX eine ereignisgesteuerte Architektur, die es ermöglicht, viele Anfragen gleichzeitig im selben Thread zu verarbeiten.
NGINX ist aufgrund seiner effizienteren Caching-Funktionen auch etwas schneller als Apache bei der Bereitstellung statischer Inhalte. In Bezug auf die Bereitstellung dynamischer Inhalte verwendet NGINX externe Prozessoren wie PHP-FPM für PHP, während Apache dynamische Inhalte intern auf der Serverseite verarbeitet.
Microsoft IIS ist ein weiterer beliebter Webserver, der, wie Apache, dafür konzipiert wurde, Websites und Anwendungen zu hosten und Inhalte als Antwort auf Benutzeranfragen bereitzustellen. Im Gegensatz zu Apache ist Microsoft IIS eine spezielle Lösung für die Zusammenarbeit mit anderen Microsoft-Softwareprodukten und Support. Eine der Stärken von Microsoft IIS besteht darin, dass es die Entwicklung und die Bereitstellung für .NET- und ASP.NET-Frameworks vereinfacht – weit verbreitete Umgebungen für die Erstellung von Web-Anwendungen.
Für Unternehmen, die Standorte und Anwendungen auf Windows-Servern betreiben, ist Microsoft IIS eine leistungsstarke Lösung, die eine unkomplizierte und leistungsstarke Integration mit anderen Microsoft-Tools wie Active Directory und Exchange Server bietet. Es ist auch bekannt für seine einfache Einrichtung und Verwaltung sowie seine einfache, unkomplizierte grafische Benutzeroberfläche (GUI).
Aufgrund seines großen Funktionsumfangs, seines Open-Source-Charakters, seiner Sicherheitsfunktionen und seiner Kompatibilität mit neuen Technologien hat Apache viele Anwendungsfälle in Unternehmen. Hier sind ein paar der häufigsten.
