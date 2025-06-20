Was ist ein Apache-Server?

Apache steuert die Interaktionen zwischen Webservern und Browsern und ermöglicht es Benutzern, Webseiten, HTML-Seiten, Bilder, Text, Videos und andere Arten von Inhalten im Internet zu finden. Apache wurde 1995 erstmals veröffentlicht und spielte eine kritische Rolle in der frühen Entwicklung des Internets, indem es Menschen weltweit ermöglichte, eigene Websites zu erstellen und zu hosten.

Die Apache Software Foundation (ASF) verwaltet Apache. Diese gemeinnützige Organisation aktualisiert die Software regelmäßig, um eine Vielzahl von Problemen zu beheben, darunter Sicherheit, Kompatibilität mit neuen Technologien, Fehlerbehebung und mehr. Die Fähigkeit von Apache, statische und dynamische Inhalte schnell bereitzustellen und komplexe Benutzerinteraktionen zu ermöglichen, macht Apache zu einem Marktführer im Bereich Webhosting.

Heute ist Apache einer der beliebtesten Webserver auf dem Markt. Viele Unternehmen nutzen Apache, um ihre Kerngeschäft zu betreiben und sicherzustellen, dass ihre Websites und Anwendungen erfolgreich sind. Laut einem aktuellen Bericht von W3Techs verlässt sich etwas mehr als ein Viertel der weltweiten Websites (26 %) auf Apache für ihre Hosting-Anforderungen.1