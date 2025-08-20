Was ist LAMP-Stack?

Sie haben vielleicht schon etwas über den LAMP-Stack gehört. Das wäre nicht überraschend, da einige der heute beliebtesten Open-Source-Webanwendungen – wie zum Beispiel WordPress und Drupal – auf LAMP ausgeführt werden.



Aber LAMP hat noch viel mehr zu bieten. LAMP war einer der ersten Open-Source-Software-Stacks für das Web und ist nach wie vor eines der gängigsten Verfahren, Webanwendungen bereitzustellen. Der Stack ist so weit verbreitet, dass Sie ihm im Laufe Ihrer beruflichen Laufbahn gewiss häufig begegnen werden, wenn Sie bestehende Anwendungen aktualisieren oder hosten. Und LAMP wird von vielen als die Plattform der Wahl für die Entwicklung neuer kundenspezifischer Web-Apps angesehen.

Stabil, einfach, leistungsstark – dies sind Attribute, mit denen LAMP häufig beschrieben wird. All dies spricht dafür, sich mit LAMP zu befassen, und ist eine wertvolle Ergänzung für Ihre Qualifikation als Entwickler.