Drupal vs. WordPress

Sicherheitsfragen sind ein wichtiger Aspekt in der Debatte um Drupal und WordPress. Angesichts von mehr als 75 Millionen WordPress-Websites im Internet ist es nicht verwunderlich, dass Websites, die auf dieser Plattform und den Plug-ins von Drittanbietern basieren, häufig zum Ziel von Hackern geworden sind.



WordPress arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung der Sicherheit der Kernplattform und gibt Best Practices für die Sicherheit an Plugin- und Theme-Entwickler weiter. Webhosting-Anbieter bieten möglicherweise auch andere Funktionen an, um Ihre Websites vor Sicherheitslücken zu schützen.

Obwohl Drupal-Websites seltener angegriffen werden, bemühen sich die Programmierer von Drupal dennoch um eine hohe Sicherheit der Plattform. Wie WordPress bietet auch Drupal regelmäßig Patches, Updates und Warnungen bei neuen Sicherheitsproblemen.