Anwendungsfälle von Apache Kafka: Innovation in verschiedenen Branchen vorantreiben

Apache Kafka ist eine Open-Source-Plattform für verteiltes Streaming, die es Entwicklern ermöglicht, ereignisgesteuerte Anwendungen in Echtzeit zu erstellen. Mit Apache Kafka können Entwickler Anwendungen erstellen, die kontinuierlich Streaming-Datensätze nutzen und den Benutzern Echtzeit-Erlebnisse bieten.

Ob beim Abrufen des Kontostands, beim Streamen von Netflix oder beim Surfen auf LinkedIn – die Nutzer von heute erwarten von Apps ein nahezu Echtzeit-Erlebnis. Die ereignisgesteuerte Architektur von Apache Kafka wurde entwickelt, um Daten zu speichern und Ereignisse in Echtzeit zu übertragen. Damit ist sie sowohl ein Message Broker als auch eine Speichereinheit, die Echtzeit-Benutzererlebnisse in vielen verschiedenen Arten von Anwendungen ermöglicht.

Apache Kafka ist eines der beliebtesten Open-Source-Datenverarbeitungssysteme auf dem Markt. Es wird von fast 50.000 Unternehmen genutzt und hat einen Marktanteil von 26,7 %.