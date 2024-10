Was ist Event Streaming?

Abgesehen von bestimmten Branchen kann Event Streaming auch nützlich sein, wenn es in Verbindung mit anderen Technologien und Architekturen eingesetzt wird. So wird Event Streaming manchmal mit Mustern wie Event Sourcing und Command Query Responsibility Segregation (CQRS) in Verbindung gebracht.

Event Sourcing ist ein architektonisches Muster, bei dem Änderungen am Zustand der Anwendung als eine Folge von Ereignissen gespeichert werden. In Verbindung mit Event Streams ermöglicht das Event Sourcing dem Streaming-System, diese Ereignisse wiederzugeben, um den Zustand einer Entität zu einem beliebigen Zeitpunkt zu rekonstruieren oder um andere Komponenten des Systems zu steuern.

Bei einem CQRS-Architekturmuster ist das System in zwei verschiedene Modelle aufgeteilt: eines, das Befehle verarbeitet (Schreiben) und eines, das Abfragen verarbeitet (Lesen). Event Streaming kann in CQRS verwendet werden, um Änderungen vom Schreibmodell in das Lesemodell in Echtzeit zu übertragen und so eine asynchrone Integration zwischen den beiden Modellen zu ermöglichen.

Event Streaming ist auch eine grundlegende Technologie für den Aufbau ereignisgesteuerter Architekturen.

Eine ereignisgesteuerte Architektur ermöglicht es lose gekoppelten Komponenten, über Ereignisse zu kommunizieren. Anstatt jedoch Ströme von Ereignissen an einen Broker zu veröffentlichen, wird ein einziges Ereignis veröffentlicht, das eine andere Anwendung oder ein anderer Service nutzen kann, um seinerseits Aktionen durchzuführen. Die In-Stream-Verarbeitungsleistung von ereignisgesteuerten Architekturen – in Verbindung mit Event-Streaming-Funktionen – kann Unternehmen in die Lage versetzen, auf Daten in Bewegung zu reagieren und schnelle Entscheidungen auf der Grundlage aller aktuellen und historischen Daten zu treffen.

In den letzten Jahren haben Cloud-Anbieter (einschließlich IBM Cloud) damit begonnen, die Prinzipien des Event Streaming als Services anzubieten. Event-Streaming-as-a-Service macht es für Unternehmen einfacher, Event-Streaming einzuführen, ohne die gesamte zugrunde liegende Infrastruktur zu verwalten. Das erweitert die Anwendungsfälle von Event-Streaming noch weiter.