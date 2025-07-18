Unter den verschiedenen Arten von Tests bieten Unit-Tests eine nahezu mikroskopische Ansicht einer Codeeinheit, der kleinsten einzelnen Komponente, die durch Softwaretests bewertet wird. Die wichtigste Voraussetzung für ordnungsgemäße Unit-Tests ist die Isolierung, damit die Funktionen der Komponente effektiv bewertet werden können.

Zu den Vorteilen von Unit-Tests zählen die Beschleunigung des Softwareentwicklungsprozesses durch Automatisierung und die Einsparung von Arbeitskosten durch frühzeitiges Debugging im Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC). Solches Debugging unterstützt die Einhaltung aller während der Entwicklung vorgenommenen Codeänderungen und verbessert die Codequalität insgesamt.

Komponententest-Frameworks helfen Testern, Tests an einzelnen Einheiten durchzuführen und insgesamt eine stärkere Codebasis aufzubauen. Ein Test gilt als bestanden, wenn ein Test einen bestimmten Codeabschnitt überprüft und feststellt, dass der Test ordnungsgemäß ausgeführt wird und alle zugehörigen Überprüfungen (auch Assertions genannt) erfolgreich durchgeführt wurden. Die bestandenen Tests zeigen, dass sich das Gerät wie erwartet verhält.