Der einfachste Weg, den Unterschied zwischen KPIs und Vertriebsmetriken zu verstehen, besteht darin, dass sich die Vertriebs-KPIs auf langfristige Geschäftsziele konzentrieren, während die Metriken spezifische Geschäftsaktivitäten oder -prozesse messen.2 Beides sind quantitative Messungen, die jedoch für unterschiedliche Zwecke verwendet werden.

Wenn das Unternehmensziel beispielsweise darin besteht, eine höhere Konversionsrate zu erzielen, bräuchte das Unternehmen eine Reihe verschiedener Verkaufsaktivitäten und Leistungsmetriken, die die Konversionszahlen beeinflussen. Der KPI in diesem Beispiel ist die Konversionsrate, weil er den Fortschritt basierend auf einem bestimmten Geschäftsziel misst, während die Metriken dazu verwendet werden, das Ziel mit einer höheren Konversionsrate zu untermauern oder den Fortschritt in Richtung dieses Ziels aufzuzeigen.

Darüber hinaus können KPIs in Frühindikatoren und Spätindikatoren unterteilt und für ein effektives Aktivitätsmanagement sowie zur Unterstützung von Vertriebsteams bei der Erreichung von Vertriebszielen verwendet werden. Zu den Frühindikatoren gehören Dinge wie getätigte Anrufe, gesendete LinkedIn-Einladungen, Interaktionen in den sozialen Medien und Follow-ups. Nachlaufende Indikatoren sind Dinge wie Customer Lifetime Value (CLV), Kundenbindungsrate und Abwanderungsrate.