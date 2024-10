Was ist Kundenakquise? 

Die Kundengewinnung umfasst verschiedene Routineaufgaben im Zusammenhang mit digitalem Marketing, einschließlich der Bereitstellung von E-Mail-Kampagnen, Erinnerungen an abgebrochene Einkaufswagen und Nachfassen nach dem Kauf. In den letzten Jahren haben viele Unternehmen einige dieser Aufgaben automatisiert, um die Effizienz zu steigern und Spezialisten für Kundenakquise zu entlasten, damit diese sich auf kreativere, arbeitsintensivere Aufgaben konzentrieren können. Automatisierungstools sind in der Lage, vielversprechende potenzielle Kunden auf der Grundlage des Verhaltens zu ermitteln oder SEO- und PPC-Kampagnen automatisch zu optimieren, wodurch die Kosten für umfassende Kundenakquisitionsstrategien gesenkt werden. Immer mehr Unternehmen nutzen KI-Assistenten, um den Kundenakquiseprozess weiter zu rationalisieren. Diese Assistenten kommunizieren mit den Kunden in natürlicher Sprache und lernen kontinuierlich aus ihren Interaktionen, sodass sie Kunden, die einen Kauf in Erwägung ziehen, in großem Umfang personalisieren können.