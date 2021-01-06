Der erste Schritt zur Cloud-Implementierung besteht natürlich darin, zu entscheiden, ob eine Cloud-Implementierung für Ihre Lösung geeignet ist. Lautet die Antwort „Ja“, dann müssen Sie ein geeignetes Cloud-Angebot auswählen.

Bei vielen Anwendungen wäre die Hauptantriebskraft für die Cloud-Implementierung die Reduzierung der Infrastrukturkosten, aber das sollte nicht der einzige Faktor sein, den Sie berücksichtigen – die Cloud bietet viele Vorteile, die genutzt werden sollten. Vermeiden Sie zudem einen „Big-Bang“-Ansatz und versuchen Sie stattdessen, die Umsetzung schrittweise voranzutreiben.

Es gibt verschiedene Tools auf dem Markt, um die Cloud-Bereitschaft Ihrer Anwendung zu bewerten (zum Beispiel ist dies ein Tool von IBM). Ausgehend von den Anwendung Workloads, den nicht-funktionalen Anforderungen (NFR), den aktuell verwendeten Technologien und dem vorhandenen Hardware-/Software-Stack können diese Tools bei der Bewertung Ihrer Anwendung hinsichtlich der Ziel Bereitstellungsumgebung, der Cloud-Bereitschaft und der erzielbaren Cloud Vorteile helfen. Es ist eine lohnende Übung, eines dieser Tools gleich zu Beginn der Cloud-Journey einzusetzen.

Stellen Sie sich die folgenden Fragen, um sich für eine geeignete Option zu entscheiden: