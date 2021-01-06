Wir haben alle zahlreiche Artikel gelesen, die beschreiben, warum Cloud Computing heute relevant ist, und in denen die Vorteile der Cloud detailliert beschrieben werden. Der Schwerpunkt der meisten Beiträge liegt darauf, warum die Cloud relevant ist und wie sie funktioniert. Es ist jedoch auch wichtig zu überlegen, wo man tatsächlich beginnen sollte und wie man seine Cloud-Computing-Reise angehen möchte. Dieser Artikel beschreibt die Implementierung einer cloudbasierten Lösung, d. h. die Aspekte, die während der Planungs-, Entwurfs- und Implementierungsphase berücksichtigt werden müssen.
Es gibt verschiedene Arten von Cloud-Angeboten, und es gibt mehrere Anbieter auf dem Markt, die unterschiedliche wettbewerbsfähige Lösungen anbieten. Sie sollten alle Optionen in Betracht ziehen, um die richtige Lösung auszuwählen, was unter Umständen sogar die Einbeziehung mehrerer Cloud-Angebote beinhalten kann.
Der erste Schritt zur Cloud-Implementierung besteht natürlich darin, zu entscheiden, ob eine Cloud-Implementierung für Ihre Lösung geeignet ist. Lautet die Antwort „Ja“, dann müssen Sie ein geeignetes Cloud-Angebot auswählen.
Bei vielen Anwendungen wäre die Hauptantriebskraft für die Cloud-Implementierung die Reduzierung der Infrastrukturkosten, aber das sollte nicht der einzige Faktor sein, den Sie berücksichtigen – die Cloud bietet viele Vorteile, die genutzt werden sollten. Vermeiden Sie zudem einen „Big-Bang“-Ansatz und versuchen Sie stattdessen, die Umsetzung schrittweise voranzutreiben.
Es gibt verschiedene Tools auf dem Markt, um die Cloud-Bereitschaft Ihrer Anwendung zu bewerten (zum Beispiel ist dies ein Tool von IBM). Ausgehend von den Anwendung Workloads, den nicht-funktionalen Anforderungen (NFR), den aktuell verwendeten Technologien und dem vorhandenen Hardware-/Software-Stack können diese Tools bei der Bewertung Ihrer Anwendung hinsichtlich der Ziel Bereitstellungsumgebung, der Cloud-Bereitschaft und der erzielbaren Cloud Vorteile helfen. Es ist eine lohnende Übung, eines dieser Tools gleich zu Beginn der Cloud-Journey einzusetzen.
Stellen Sie sich die folgenden Fragen, um sich für eine geeignete Option zu entscheiden:
Sobald die geeignete Ziel-Cloud-Umgebung identifiziert ist, besteht der nächste Schritt darin, die Cloud-Lösung zu entwerfen. Im Folgenden sind die entscheidenden Aspekte aufgeführt, die bei der Planung zu berücksichtigen sind:
Die Implementierung einer Cloud-Lösung bedeutet nicht nur das Hosten einer bestehenden Altlast-Anwendung auf einer neuen gemeinsam genutzten Infrastruktur. Dies mag ein guter erster Schritt sein, um die Infrastrukturkosten zu senken, aber die Cloud bietet verschiedene Dienste, um Flexibilität und Effizienz auf kostengünstige Weise zu erreichen. Das volle Potenzial der Cloud liegt in der Nutzung geeigneter Services.
